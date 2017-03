Agissez pour le vivre ensemble, Monsieur Couillard

ADVERTISEMENT

Monsieur le premier Ministre, nous sommes nombreux à vous avoir applaudi lorsque vous avez dit non, il y a quelques mois, au «projet résidentiel pour musulmans» douteux et que vous avez déclaré à juste titre qu'il n'était pas «question de faire de la discrimination en permettant» la création d'un quartier habité presque exclusivement par des citoyens de confession musulmane.

Nous sommes aussi nombreux à vous avoir applaudi quand vous avez prononcé quelques mots religieux musulmans lors de la cérémonie funéraire en hommage à deux des six victimes de la fusillade du 29 janvier dernier, à Québec. Vous aviez alors incarné le rôle du chef d'État de toutes les citoyennes et de tous les citoyens du Québec.

Nous vous avons applaudi quand vous avez annoncé des mesures pour faciliter la reconnaissance des diplômes des nouveaux arrivants au Québec.

Nous vous avons encore applaudi lorsque vous avez mis en garde les tenants de discours haineux sur les réseaux sociaux, lors de votre dernier passage à l'émission Tout le monde en parle.

Par contre, lorsque, à la suite du revirement de M. Charles Taylor, coprésident de la commission Bouchard Taylor, annonçant qu'il n'endossait plus une des recommandations du rapport de cette commission mis sur les tablettes depuis près de 10 ans, vous avez vite déclaré que vous ne ferez « aucun compromis visant à interdire les signes religieux pour les policiers, les gardiens de prison ou les procureurs », nous sommes plusieurs à avoir été grandement déçus. Non pas parce que nous tenons absolument à la mise en œuvre de ces recommandations, mais, surtout, parce que nous pensons qu'elles pourraient constituer une base d'un compromis acceptable.

N'enterrez pas, s'il vous plait, les derniers espoirs de réunir un consensus entre les différents partis politiques, un consensus soutenu par de nombreuses organisations de la société civile sur les questions du Vivre ensemble et de laïcité.

Ne faites pas des discussions interminables et déchirantes sur l'islam, les musulmans et l'islamophobie, le principal enjeu des prochaines élections comme ce fut le cas à toutes les élections provinciales depuis 10 ans et aux élections fédérales en 2014.

Au lieu de vous préoccuper outre mesure de quelques gardiens de prison qui ne pourraient pas porter le kirpan, ou de quelques femmes policières qui n'auraient pas la possibilité de porter un foulard sur la tête, contribuez plutôt à faire cesser la stigmatisation grandissante des communautés musulmanes, sikhes, juives et, au-delà, de toutes les minorités. Une stigmatisation que tous les derniers sondages confirment, même après la tragédie de Sainte-Foy.

S'il vous plait, Monsieur le premier Ministre, ne faites pas comme si nous étions à l'abri d'autres drames, d'autres déchirures et que les relations interculturelles étaient désormais apaisées.

Évidemment, une entente entre tous les partis ne mettra pas fin, comme par enchantement, à l'islamophobie et au racisme, pas plus qu'elle fera taire les prédicateurs intégristes. Cependant, quand toutes les représentantes et tous les représentants du peuple québécois tiennent le même discours sur le vivre ensemble et la laïcité, la société québécoise sera plus forte pour mieux lutter contre les discours haineux et pour s'atteler à la construction d'une société fraternelle où la seule véritable communauté est la communauté des citoyennes et citoyens du Québec.

Monsieur le premier ministre, vous avez la chance et l'opportunité historique de vous élever en chef de la nation québécoise. S'il vous plait, pour l'avenir de nos enfants, ne la ratez pas.

Agissez pour le bien commun et l'unité de la nation québécoise.