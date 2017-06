Mon père m'a appris qu'aucun diplôme n'est requis pour être brillant et réussir dans la vie

ADVERTISEMENT

La réponse de Alix Weich Dahlen à la question, En quoi ton père est-il meilleur que le mien?



Pour parler poliment, mon père est souvent perçu comme un inculte. Sa grammaire est pitoyable. Il n'a pas fréquenté l'université et a commencé à travailler comme apprenti à l'âge de 17 ans.

Ceux qui jugent les autres en fonction de leur degré de scolarité pensent que je manque de sincérité. Mais le fait est que mon père est beaucoup plus intelligent que moi, et je n'ai aucun problème à l'affirmer.

Mon père peut faire des calculs mathématiques complexes dans sa tête en quelques secondes. Tout ce que je parviens à faire à l'aide d'un stylo et d'une feuille de papier sont des calculs de cinquième année.

Mon père peut lire et dessiner des plans. Tout ce que je sais à leur sujet est qu'ils sont souvent bleus.

Mais ce n'est pas tout : mon père peut construire une maison entière par lui-même. La plomberie, l'électricité ainsi que la pose de planchers et de panneaux de gypse ne sont que quelques-uns de ses nombreux talents. Le plus incroyable est que ces talents ne sont aucunement liés à son travail. Ils ont été acquis graduellement, en faisant œuvre charitable.

J'essaie parfois d'aider mon prochain, mais mon père me surpassera toujours en matière de générosité. Il n'hésite pas à conduire deux heures pour se rendre chez un ami et l'aider à compléter un projet. Il prête main forte aux personnes âgées chaque fois que la situation comporte un danger ou une difficulté. Il a déjà aidé un homme handicapé à faire ses courses après l'avoir rencontré sur le trottoir la journée même. Le lendemain, il lui a apporté une chaise roulante électrique.

Que notre situation financière ait été bonne ou précaire, mon père a toujours trouvé le moyen de donner un peu d'argent à des œuvres de bienfaisance. À l'Action de grâces, il a été jusqu'à offrir notre dinde à une famille dans le besoin! « Nous aurons un repas complet même sans cette dinde, alors que notre dinde est tout ce qu'ils auront », avait-il expliqué.

Au moment où j'écris ces lignes, mon père revient d'un long voyage dans un autre État. En effet, un homme qu'il considérait lui-même comme une figure paternelle vient de tirer sa révérence. Au lieu de prendre une journée de repos pour pleurer sa mort - ce qui serait la moindre des choses - il s'est précipité chez la veuve pour voir si elle se porte bien. En matière de compassion, il est donc clair que je n'arrive pas à sa cheville.

Lorsque j'étais enfant, mon père m'a initié à l'assemblage d'ordinateurs. Il souhaitait rendre la technologie accessible aux gens ayant besoin de contacter leur famille par courriel ou chercher un emploi en ligne. Encore aujourd'hui, je dirais qu'il en sait beaucoup plus que moi en matière d'électronique.

En résumé, mon père est un expert en résolution de problèmes. Dès qu'une personne lui explique ses difficultés, il l'écoute attentivement puis il fait un plan. Un plan qui s'avère toujours excellent!