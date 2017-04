Statistiques: qui gagnera les prochaines élections provinciales?

ADVERTISEMENT

PLQ 39%

PQ 26%

CAQ 23%

QS 12%

Projection du 3 avril 2017





Le 31 mars, j'ai préparé mes chiffres dans le but de lancer le simulateur et publier une nouvelle projection électorale ... et bien évidemment, un nouveau sondage de Mainstreet Research a été publié dimanche, rendant la nouvelle projection obsolète. Tant qu'à passer les prochaines semaines à analyser des chiffres qui ne sont plus à jour, j'ai conclu que ça valait la peine de refaire la projection.D'abord, voici les dernier chiffres de Mainstreet Research:Selon ce sondage, le PLQ profite clairement d'un « boost » post budget, ce qui était attendu. Québec solidaire semble toujours profiter de l'effet Massé/Nadeau-Dubois. De leur côté, le PQ et la CAQ font du surplace.J'ai donc entré ces chiffres dans la moyenne pondérée des sondages des huit derniers mois et démarré le simulateur une autre fois.Voici les résultats mis à jour.Le Parti libéral du Québec, sans surprise, est en tête des intentions de vote avec 34,3%, soit plus de 8% d'avance sur le PQ qui demeure deuxième avec 26,1%. La projection de la CAQ n'a guère changé à 23,1%. La projection du vote de Québec solidaire est à 12,2%, soit près de 5% de plus que son score de 2014.Le Parti conservateur du Québec est à 1,6%. Le Parti vert décroche 1,0% et Option nationale, 0,6%.Voici la distribution statistique du vote populaire pour les trois partis en tête. On remarque que les Libéraux se sont distancés du peloton et que le pire score libéral est environ égal au meilleur score péquiste... et ce, sur 10 000 simulations.En effet, sur les 10 000 simulations effectuées, les Libéraux remportent le vote populaire... 10 000 fois. Avec une moyenne de 8,2% d'avance sur le PQ, il aurait surprenant qu'il en soit autrement.Voici les projections de sièges pour le PLQ, le PQ, la CAQ et QS.Les Libéraux s'approchent d'une majorité de sièges avec une moyenne de 58,0 sièges (63 pour une majorité). Le Parti québécois demeure à l'opposition avec en moyenne 37,3 sièges. La CAQ fait du surplace dans la projection avec 25,6 sièges. Québec solaire gagne en moyenne 4,1 sièges (toujours tous sur l'Île de Montréal).Les autres partis (PCQ, PVQ, ON) ne récoltent pas de siège.Voici la distribution statistique des sièges pour le PLQ, le PQ et la CAQ.Et voici celle de Québec solidaire:Nous verrons au cours des prochains billets que le vote péquiste est toujours le vote plus efficace des trois principaux partis, mais que, même si le PQ peut espérer gagner l'élection en perdant le vote populaire par quelques points, il ne peut espérer l'emporter avec un tel recul sur le vote libéral.En effet, considérez la distribution de sièges en fonction du vote populaire:Nous pouvons clairement voir que les points rouges se sont détachés des points bleus et turquoises. Même en tenant compte d'une marge d'erreur plus que généreuse, les Libéraux sont clairement favoris.Alors qu'en est-il des chances de gagner l'élection? Voici les résultats des 10 000 simulations:Les Libéraux remportent 98,8% des simulations, dont 21,7% avec un gouvernement majoritaire. Les chances de gagner du PQ sont sous la barre des 1%. Il y a une probabilité de 0,3% d'une égalité PLQ-PQ. La CAQ ne gagne aucune simulation.Voici la distribution régionale de la projection:Samedi, lors de la publication de la première version de cette projection, j'ai écrit que je publierais la carte complète des 125 circonscriptions aujourd'hui. Évidemment, avec tous ces nouveaux chiffres, ça devra attendre à demain.Je publierai aussi une comparaison des chiffres de la projection avec les données des derniers sondages des firmes Léger, CROP et Mainstreet.



Qc125 sur Twitter: @Qc_125.





Qc125 sur Facebook: @Qc125





Qc125 sur Google+