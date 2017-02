Les clefs de la confiance en soi

ADVERTISEMENT

Je crois que presque chacun d'entre nous aspire à atteindre la meilleure version de lui-même. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il souhaitait avoir moins confiance en lui ! Je ne prétends pas détenir une recette miracle pour que vous deveniez super confiants du jour au lendemain, mais je crois fortement pouvoir semer quelques graines en vous, qui pourront potentiellement vous inspirer et vous propulser vers un niveau de confiance en soi plus élevé.

Tout d'abord, j'aimerais présenter un concept que j'aborde souvent avec mes clients en thérapie. Beaucoup de gens sont guidés par leurs peurs alors qu'ils devraient être guidés par leurs désirs ! Concept d'une importance capitale et très simple. Souvent, les gens qui n'ont pas beaucoup confiance en eux sont de nature anxieuse et pensent beaucoup à leurs peurs. Plus précisément, ils pensent à des scénarios dont la réalisation n'est pas souhaitable. Beaucoup de conséquences négatives empoisonnent la vie des gens anxieux :

Difficulté à s'affirmer (l'individu anxieux craint la réaction de l'autre)

Tensions musculaires (l'individu se met en état d'alerte, car il perçoit le danger autour de lui)

Procrastination (on a peur de prendre nos responsabilités, donc on les repousse)

Zone de confort restreinte (la peur fait en sorte que nous ne prenons pas de risque)

Difficulté à tolérer l'intimité (on a peur d'être blessé ou abandonné dans la relation)

Difficultés sexuelles (créées par les tensions musculaires et la difficulté à lâcher prise)

Vous pouvez ainsi constater à quel point la peur limite nos vies !

Afin de changer, il faut évidemment aller au-delà de la théorie et prendre de nouvelles habitudes comportementales. Je vous invite à réfléchir à la question suivante : comment, dans mon quotidien, pourrais-je chaque jour augmenter ma confiance en soi ? Avant de répondre à cette question, je vous invite à considérer quelques avantages d'une meilleure confiance en soi :

Plus grande facilité à s'affirmer et à vivre authentiquement.

Meilleure relaxation, car nous nous sentons moins menacés par les autres et notre environnement.

Plus grand sentiment de satisfaction, car quelqu'un de confiant se réalise davantage et est plus productif dans son quotidien.

Plus grand sentiment de liberté. Il y a davantage d'options possibles, car la zone de confort de l'individu confiant s'avère élargie.

Meilleure connaissance de soi-même, car davantage d'expériences sont tentées. Il est plus facile de différencier ce qu'on aime de ce qu'on n'aime pas.

Meilleure communication dans le couple

Plus grand sentiment de sécurité dans ses relations affectives

Plus grande satisfaction sexuelle

Je crois qu'améliorer significativement sa confiance en soi constitue un travail à long terme où il ne faut pas abandonner en chemin et se dire que ça ne vaut pas la peine. Il est souvent mentionné dans la littérature qu'acquérir une nouvelle habitude demande environ 21 jours. J'y crois pour avoir déjà tenté et réussi l'expérience dans certains domaines de ma vie. Voici quelques idées qui pourraient vous inspirer :

S'organiser pour être fier de soi à la fin de la journée

Je vous invite à vous poser les questions suivantes en vous réveillant le matin : qu'est-ce que j'aimerais accomplir aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ferait la différence pour que je me sente vraiment satisfait de moi-même à la fin de la journée ? Ici, le but est de s'assurer de profiter le plus possible de la vie et de donner notre maximum pour atteindre nos objectifs !

Méditer

Prenez 10 minutes par jour et méditez. Cela vous aidera à être moins envahi par des pensées négatives et réduira vos tensions musculaires. Vous pouvez programmer une alarme avec votre cellulaire ou un cadran pour vous alerter lorsque le temps nécessaire à la méditation sera écoulé.

Quitter sa zone de confort progressivement

Je vous invite à prendre en note des actions que vous aimeriez accomplir, mais qui vous font peur. Sur une échelle de 1 à 10, évaluez le niveau de difficulté de chacune de ces missions. Commencez par faire la plus facile et progressivement, augmentez le niveau de difficulté. Ici, nous parlons de désensibilisation systématique telle que présentée dans l'approche cognitivocomportementale.

L'arrêt de pensée

Chaque fois que vous vous observez en train de penser négativement, dites-vous « STOP ! » et ramenez-vous au moment présent. Soyez en mode solution chaque fois qu'un problème se présente.

Si vous vous considérez comme peu confiant de façon générale ou dans certaines sphères de votre vie, je vous conseille de prendre la décision de travailler là-dessus dès maintenant, surtout de focaliser sur des moyens de changement que vous pouvez intégrer à votre quotidien. Cet été, je préparerai un mini document portant sur le sujet que je donnerai sur demande à tous ceux qui viennent me consulter que ce soit pour de la thérapie, du coaching ou de la croissance personnelle.

Pour finir, je dirais que quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même ne pourra s'épanouir dans ses relations ou sa vie sexuelle.

Pour plus d'articles, rendez-vous à mon site web