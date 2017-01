Décortiquer la séduction (fin)

ADVERTISEMENT

Voici la dernière partie de ma trilogie portant sur la séduction. J'avais traité dans mes deux articles précédents de la première impression et du langage non verbal. Maintenant, il est temps de s'attarder au toucher et à la sexualité.

Imaginons que vous avez rencontré un partenaire compatible, confiant, sexy et détendu... Toutes les conditions sont présentes pour que la séduction soit optimale. Toutefois, il manque une dernière étape pourtant cruciale. Dans tout processus de séduction, le contact physique s'avère primordial. Comment instaurer un bon contact physique avec l'autre? Je dirais d'abord que notre environnement doit nous permettre de nous rapprocher physiquement de l'autre. À mes yeux, un dîner au restaurant ne représente pas la meilleure idée de rendez-vous galant, car une table vous sépare de l'autre et devient un obstacle. Il peut bien sûr y avoir échange de regards, la possibilité de prendre les mains de l'autre, mais pas vraiment l'opportunité d'établir un contact physique menant à une relation sexuelle. Je crois qu'aller faire du patin, regarder un film chez soi ou aller danser constituent des opportunités plus propices pour créer un climat de séduction. En fait, le type d'activité n'est pas tant important... C'est juste qu'il doit y avoir possibilité de toucher l'autre sans que des obstacles physiques viennent nuire à la fluidité du contact (comme une table dans un restaurant). De plus, si votre rencart se situe dans un lieu public et que le processus de séduction coule bien, il faudra penser à effectuer une transition vers un lieu privé permettant une escalade physique plus importante.



Si vous vous sentez bien et relax, vous allez pouvoir le communiquer dans la façon que vous touchez l'autre. Si vous sentez du désir affectif ou/et sexuel pour l'autre, ce sera communiqué également dans le contact physique que vous instaurez. Ainsi, plus vous vous sentez détendu et en harmonie avec vos émotions (que ce soit de l'affection ou du désir sexuel), meilleur sera votre contact physique. Si en revanche, vous êtes plutôt tendu, l'autre pourra le ressentir dans la façon que vous le touchez et cela pourrait engendrer un malaise chez l'autre.

Par la suite, la danse de la séduction peut opérer...touchers, caresses, baisers, sentir les cheveux, croquer délicatement l'oreille... À vous de vivre le moment présent et de créer un rapport sexuel avec l'autre. Souvent, je conseille à mes clients de commencer par investir le haut du corps qui a une connotation davantage affective et ensuite y aller avec le bas du corps qui a une connotation davantage sexuelle. Dans ce processus vient le moment de dévoiler son corps à l'autre, ce qui peut parfois occasionner de la gêne. Une bonne estime de soi vous rendra davantage confortable dans votre sexualité et vous aidera à vous laisser aller dans celle-ci. Si vous avez des dysfonctions sexuelles (dysfonction érectile, vaginisme, anorgasmie ou éjaculation précoce), je vous conseille de prendre rendez-vous avec un sexologue clinicien. Ainsi, vous pourrez voir plus clairement ce qui affecte votre sexualité et acquérir différents outils pour l'améliorer.

Voici la fin de la trilogie. Bonne séduction à tous!

Découvrez d'autres textes de Pierre Kirouac en visitant son site web personnel.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  Les pires turn-off pour les femmes et les hommes sur  

Chez une femme: Le maquillage c'est un peu comme la musique dans un film, quand c'est bien fait, ça ne doit presque pas se remarquer. Quand c'est l'inverse qui se produit, ça peut être assez dissuasif : quand les paupières fardées de bleu flashent à 100 mètres, quand le rouge à lèvres aveugle ou que le blush a été étalé avec une main si lourde que le visage en devient clownesque. Optez donc pour la discrétion et la subtilité.

Chez une femme: « C'est l'hiver », « Je n'ai pas eu le temps », « Mon esthéticienne était fermée »... peu importe la raison et l'explication que vous fournirez, si vos jambes s'apparentent à celles de madame Yéti, la réaction sera généralement la même : une moue dubitative de monsieur. À moins que vous ne tombiez sur un gars qui a les fantasmes à la hauteur de vos poils...

Chez une femme: Même si la relation avec la belle augure très bien, que les premiers rendez-vous se sont formidablement bien passés, si vous arrivez à son appartement et que celui-ci ferait frémir l'inspecteur de l'hygiène le plus cool, c'est pas mal turn-off. Le pire est bien évidemment la salle de bain qui en dit souvent long sur la façon dont la personne prend soin d'elle.

Chez une femme: L'élégance est une notion très subjective que chacun définit avec ses propres critères esthétiques et culturels. Cela dit, quand une demoiselle passe son temps à sacrer, à mâcher de la gomme la bouche grande ouverte, le tout dans un formidable vieux bas de jogging aux couleurs ternes, on peut être en droit de trouver ça pas super invitant. Le manque de classe peut vraiment faire baisser le désir.

Chez une femme: Certaines filles se confient facilement, font montre d'une belle sincérité qui les honore. Mais quand elles poussent cette transparence un peu trop loin en racontant tous les détails de leur vie intime. «Je suis pré-menstruée... je dois aller me faire épiler demain, je ne suis pas visible aujourd'hui... ». Ce genre de détails a tendance à casser un poil le désir.

Chez un homme: Le téléphone intelligent est une invention formidable, c'est indéniable. Mais ce n'est pas une raison pour le faire passer avant tout et tout le monde. Un gars qui est collé à son cellulaire quand elle essaye de le regarder dans les yeux, qui tweete en plein repas romantique et qui envoie des SMS à ses chums à longueur de temps... turn-off !

Chez un homme: Oui, certains hommes aiment se glorifier de leur passé amoureux si brillant, rempli de belles conquêtes féminines qui ont craqué avec un simple regard de braise façon Antonio Banderas. Si une fille peut trouver séduisant que son copain ait du succès et plaise, l'extrême en revanche, le Don Juan impénitent qui parle plus du passé que de présent ou d'avenir a de quoi en refroidir plus d'une.

Chez un homme: Si l'avarice fait partie des sept péchés capitaux, c'est qu'il y a bien une raison ! Quoi de plus turn-off qu'un gars trop radin qui compte chaque sou, ne fait jamais aucun cadeau, même des petits et n'invite jamais sa blonde nulle part. La pingrerie n'a rien à voir avec la richesse, on connaît tous des gens aisés très radins et des gens plus modestes, mais d'une grande générosité.

Chez un homme: Certains gars consacrent toute leur énergie et leur temps à prendre soin de leur corps, passant de longues heures dans un gym, devenant de beaux mâles bien musclés, mais oublient de travailler leur « muscle » cérébral. Penser que René Lévesque est uniquement le nom d'un boulevard est le genre de chose qui peut en refroidir plus d'une.

Chez un homme: Une légère fragrance délicatement appliquée qui s'accorde bien avec notre peau, c'est tellement agréable. C'est un vêtement supplémentaire, du linge olfactif. Mais l'effet n'est pas proportionnel au nombre de gouttes appliquées! Ce n'est pas la peine d'en mettre cinq gallons. Le parfum a dans ce cas l'effet inverse : il repoussera la demoiselle qui se bouchera le nez au lieu de se rapprocher.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter