Lorsque le HuffPost Québec a été lancé le 8 février 2012, je savais que mon bébé avait un fort potentiel. Six ans plus tard, force est de constater que beaucoup de travail a été accompli.

L'an passé, le HuffPost Québec est devenu le 8e média écrit le plus cité au Québec selon Influence Communication. Je suis bien fier de cela. Nous avons toute une équipe de professionnels passionnés.

Deux éléments marquants en 2017

D'abord, l'ouverture d'une présence à temps plein à l'hôtel de ville de Montréal avec l'embauche du journaliste Olivier Robichaud pour couvrir les élections municipales et la vie démocratique dans la métropole et les environs. Son travail quotidien nous permet de renforcer notre présence sur le terrain et de suivre les enjeux municipaux avec sérieux.

On a souvent dit que les citoyens ne s'intéressent pas à la politique et je dois dire que ceci est faux. Archi faux. Au HuffPost, les lecteurs en redemandent. C'est ce qui m'a amené en 2017 à transférer notre journaliste parlementaire fédérale Catherine Lévesque à l'Assemblée nationale afin de se rapprocher de nos lecteurs et de leurs préoccupations. Elle est nos yeux et nos oreilles au Parlement de Québec.

L'année 2018 sera fort importante en politique au Québec avec les élections en octobre et le HuffPost Québec compte bien être au rendez-vous. Je vous donnerai des détails de notre couverture prévue plus tard cet été.

Ce sera plus que jamais aussi l'année du contenu original et on vous concocte déjà de grands reportages dans les mois à venir. Cette année nous allons aussi focaliser sur la vidéo et le mobile, qui sont notre ADN. La majorité de notre trafic vient des appareils mobiles. Et la vidéo demeure une manière magnifique pour raconter les histoires.

Notre engagement, c'est que la qualité prime sur la quantité

En 2018, nous allons continuer à investir les médias sociaux et diversifier notre approche en diffusant moins mais mieux. Et en utilisant Linkedin et Instagram à plus grande échelle.

Je m'engage aussi à ce que nos sections Blogues, Divertissement et Bien-être poursuivent leur mandat de diversité de contenu cette année, afin de mieux répondre à vos attentes. Le contenu original demeure le nerf de la guerre.

Dans un monde des médias qui va assez mal au Québec, le HuffPost Québec sort du lot et nous entendons bien nous différencier davantage dans l'avenir.

Vos commentaires sont toujours les bienvenus. J'aurai le plaisir de vous répondre.

Merci de votre appui et longue vie au HuffPost Québec!