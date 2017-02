Le Huffington Post Québec: 5 ans déjà et bien des projets en tête

ADVERTISEMENT

Bien avant le lancement du Huffington Post Québec le 8 février 2012, je sentais dans mon for intérieur que ça allait marcher. Cinq ans plus tard, je constate tout le travail abattu qui a permis de nous démarquer comme média de référence au Québec.

Lancé 15 jours avant le début de la grève étudiante de 2012, Le HuffPost Québec a explosé depuis, atteignant jusqu'à 1,6 million de visiteurs uniques par mois (selon Comscore) au Canada.

Nous étions six dans l'équipe lors du lancement. Nous voilà désormais 21, incluant un département des ventes formé de 6 personnes. Le Huff était dans 4 pays au début 2012 (Canada, France, Royaume-Uni, États-Unis). On parle aujourd'hui de 17 éditions avec 200 millions de visiteurs uniques dans le monde, et un objectif de 50 éditions en 2020.

Depuis février 2012, nous avons publié quelque 15 000 billets de blogues provenant de plus de 3000 blogueurs, ce qui fait de ce forum un des plus hauts lieux de pluralité des opinions au Québec.

Plus que jamais, le nerf de la guerre passe par les médias sociaux et Facebook en particulier et le Huff tire bien son épingle du jeu avec 450 000 fans sur FB, 130 000 sur Twitter et plus de 10 000 sur Instagram.

Ce qui me rend fier, ce sont nos grands reportages publiés depuis cinq ans, que ce soit sur les impacts du Plan Nord sur les femmes et l'environnement sur la Côte-Nord, la crise de l'analphabétisme au Québec, la santé mentale ou la précarité des artistes au Québec, de même que sur le développement du métro de Montréal. Nous avons d'ailleurs remporté trois grands prix de journalisme en 2016 aux Canadian Online Publishing Awards (COPA) et obtenu une nomination aux prix de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), également l'an dernier. Sans oublier une première incursion dans le monde de la baladodiffusion et nous regardons les avenues d'avenir dans ce domaine.

J'ai aussi mis sur pied nos deux bureaux parlementaires à Québec (2014) et Ottawa (2016) et cela fait partie de notre ADN : la couverture politique. C'est un de nos piliers au plan de la couverture journalistique. Ce n'est pas vrai que les gens ne s'intéressent pas à la politique au Québec.

Je compte poursuivre le virage vidéo cette année au HuffPost. Depuis 2014, le Huffington Post a effectué un grand virage vidéo, à tel point que c'est ma priorité maintenant. Près de 95% de nos textes intègrent désormais au moins une vidéo. On a également commencé à diffuser des vidéos en format 360 degrés et l'acquisition par le HuffPost de RYOT, une firme américaine spécialisée dans le domaine, permettra d'en explorer plus à fond les possibilités. Les nouveaux formats sont donc au rendez-vous.

Cette année, on prévoit lancer quatre grandes séries, avec une composante vidéo, dont un grand reportage qui débutera à la mi-février sur les lieux abandonnés de Montréal. Cette série sera diffusée sur plusieurs semaines et est le fruit de plusieurs mois de labeur de nos journalistes Daphnée Hacker-B. et Camille Lopez.

Dans la prochaine année, je compte bien continuer à focaliser sur nos quatre piliers au plan du contenu (Nouvelles, Politique, Bien-être, Divertissement), et on tient à développer de meilleurs produits et une meilleure technologie, par exemple en rafraîchissant notre page d'accueil et nos applications mobiles. Cela va de soi étant donné que près de 60% de nos lecteurs nous lisent via leur téléphone ou leur tablette, et que très souvent Facebook est leur porte d'entrée vers le HuffPost Québec. Plus que jamais, notre contenu est distribué sur plusieurs plateformes, dont Facebook Instant Articles et Apple News (sous peu) pour donner des exemples.

Le Huff est là pour donner une voix aux gens et non pour leur dire comment penser ou pour qui voter.

Notre ADN demeure celui des médias sociaux et les blogues vont rester pour assurer une des plus grandes variétés d'opinions au Québec. Nous sommes progressistes et fiers de l'être. Le Huff est là pour donner une voix aux gens et non pour leur dire comment penser ou pour qui voter. L'idée est de continuer à vous informer, vous inspirer, vous divertir et vous motiver.

Vous divertir grâce aussi aux sections Art de Vivre et Style, désormais réunies sous la bannière Bien-Être. Une section qui relaie la couverture des galas et événements glamour ici au Québec et aux quatre coins du monde, et qui s'intéresse tout autant à votre épanouissement personnel, votre carrière, votre famille et vos enfants chéris, votre alimentation ou encore le souci de notre planète. Autant de thématiques et de sujets qui ont pour but de vous informer, vous faire sourire et rendre votre vie meilleure.

Notre section Divertissement, qui est au cœur des intérêts de nos lecteurs, va également poursuivre son mandat pour percer les mystères du star system québécois en laissant une place aux artisans de chez nous.

Je tiens à remercier les collègues de la première heure qui ont fondé le HuffPost Québec avec moi en février 2012 : Jean-Philippe Cipriani, Tamy Emma Pepin, Geoffrey Dirat, Myriam Lefebvre, Bob Perez et Isabelle Marceau. Et je dis aussi MERCI à ceux qui ont fait leurs armes au Huff de 2012 à 2017, de même qu'à tous nos pigistes et fournisseurs de contenu.

Et en ce 8 février 2017, je tiens à saluer un à un les artisans du Huffington Post Québec qui sont en poste, soit Christian Duperron, Elsa Vecchi, Bob Perez, Émilie Clavel, Myreille Simard, Sara Barrière-Brunet, Camille Lopez, Daphnée Hacker-B, Hugo Jolion-David, Dominique Gagnon, Francis Pilon, Mélissa Pelletier, Patrick Bellerose, Catherine Lévesque, Philippe Lépine, Pénélope Champigny, Maude-Isabel Laferrière, Geneviève Landry, Alex Harvey, Philippe Breton, Virginie Chesnay et Marielle Marra.

Somme toute, le HuffPost Québec est là pour rester. Plus que jamais, les Québécois ont besoin des médias pour faire le tri des événements, analyser l'information et la mettre en contexte. Je m'engage à vous offrir un produit de qualité à la hauteur de vos attentes.

Longue vie au Huffington Post Québec. Merci de nous suivre!

Patrick White

