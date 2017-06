Bienvenue sur le nouveau HuffPost Québec!

Plus de cinq ans après notre lancement au Québec, nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui le redesign de notre site web et de ses applications mobiles.

Plus de cinq ans après notre lancement au Québec, nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui le redesign de notre site web et de ses applications mobiles. Avec cette mise à jour qui arrive à point, vous constaterez le côté plus épuré et moderne de la page d'accueil et des articles.

Le site va se charger plus rapidement et nous espérons que vous pourrez trouver le contenu que vous cherchez avec plus de facilité.

Vous allez retrouver le même contenu de qualité dans nos principales sections : Nouvelles, Politique, Divertissement, Bien-être et Vidéo. Nous avons entre autres fusionné les sections Art de vivre et Style sous le nom de Bien-être afin de mieux refléter son contenu. Nous avons aussi créé une section consacrée aux Blogues et une autre pour visionner tous nos vidéos maison.

Notre nouvelle page d'accueil.

Dans les prochains jours, nous allons renforcer notre couverture politique avec l'ajout d'un journaliste attitré à temps plein à la couverture des affaires municipales dans la région de Montréal, en prévision des élections de novembre.

Sur la page d'accueil du HuffPost Québec, vous allez retrouver les nouvelles, blogues et vidéos dans des formats et des endroits légèrement modifiés, mais il y a toujours le distinctif Splash en haut de page pour mettre en valeur la nouvelle la plus importante de l'heure.

La navigation du site a été condensée et simplifiée pour aller visiter d'autres pages ou les autres éditions internationales du HuffPost. Il y a également un module qui met en valeur les articles tendance de l'heure sur les médias sociaux.

Dans les articles eux-mêmes, la surface de lecture est beaucoup plus large et nous avons relocalisé les boutons de partage afin de rendre l'expérience usager plus heureuse. Nous lançons aussi un nouveau système de gestion de commentaires.

Si vous avez des commentaires, écrivez-nous à : nouvelles@huffpost.com

Merci bien chers lecteurs!

Patrick White