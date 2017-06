Si stimuler la demande de Bitcoin avec des menaces criminelles du genre « ransomwares » n'est pas simple, cela demeure de l'ordre du possible, on vient de le voir en deux attaques. Et ça ne tue personne.

Dans un livre à venir en octobre prochain « du rêve bitcoin à la réalité blockchain » Arnaud Franel Éditions, j'ai rappelé que « si on veut gagner de l'argent, disent les défenseurs du bitcoin, cette monnaie est un support idéal. Peu après son lancement, les cours du bitcoin ont explosé et sont passés de 10 à 1000 dollars en quelques mois. Sa progression de valeur fut à l'origine de dizaines d'anecdotes plus ou moins cocasses ou imaginaires, ainsi celle qui relate la bonne fortune du jeune Kevin Koch qui découvrit que les 27 dollars en bitcoin acquit quelques mois auparavant lui permettait d'acheter l'appartement de ses rêves, son compte affichant un solde de 886 000 $ ! »

Une monnaie bondissante

Le bitcoin, à ses débuts, ne valait rien. Fin 2013, il avait frôlé les 1000 dollars et avait marqué un temps d'arrêt à 800 dollars l'unité. Quand les autorités américaines mirent 50 000 bitcoins sur le marché, somme récupérée à la suite de la saisie des biens d'un site douteux où se trafiquaient armes et drogues, on évoquait un total saisi de 120 millions !!! Hélas ! La monnaie virtuelle avait-elle connu une valeur irréelle ? Les marchés avaient-ils décidé de la faire descendre d'un petit nuage rose et de la confronter à la dure réalité des mondes économiques et financiers : la valeur du bitcoin, descendit, dans un premier temps, à 300 euros sur des sites d'échange français, lâchant près de 70% de sa valeur pour, un peu plus tard, reperdre 20% et atterrir à 240 euros.

À l'inverse, sur la période 2012 à 2013, la crise financière à Chypre a eu une influence positive sur les cours de la cryptomonnaie : devant les menaces de fermetures de nombreuses banques, des Chypriotes se tournèrent spontanément vers le bitcoin. On dit que les Grecs ne furent pas les derniers à procéder de cette façon pour protéger leurs encaisses.

Les causes des hauts et des bas

En février 2014, après la fermeture du site MtGox, plateforme principale d'échanges de bitcoin, les cours ont chuté et sont restés stables pendant quelques mois autour de 500 dollars. Puis, alors que plus d'un commentateur anticipait un déclin, voire sa disparition, le prix du bitcoin s'est à nouveau envolé et dépassait les 1000 dollars. On a alors évoqué l'influence de la Chine. On l'a à nouveau évoqué au moment de l'introduction en bourse de la société Chinoise Alibaba. Pour acheter des actions fort désirées, les investisseurs chinois auraient fait feu de tout bois et, entre autres arbitrages d'actifs, auraient vendu leurs bitcoins, provoquant une chute de 40% de leur valeur.

Pour de nombreux analystes, ses succès sont très corrélés aux événements mondiaux : incertitudes politiques aux États-Unis, faiblesse de la croissance en Chine ou niveau élevé de la dette dans les pays de l'Union européenne. Certains analystes estiment son prix entre 1 200 et 1 400 dollars pour l'année 2017 (CoinDesk), voire de 2 000 à 3 000 dollars (Civic.com). Le bitcoin a été ainsi désigné comme l'actif le plus performant de l'année 2016 par Boursier.com.

En janvier 2017, les cours se sont retrouvées non loin du record historique (1.165,89 dollars) franchi en 2013. Pour ne pas faire mentir sa réputation de «monnaie valseuse», la monnaie cryptographique perdait 20% de sa valeur quelques temps plus tard à 950,50 dollars soit un recul de 180 dollars en une seule journée.

Ransomwares et valeur du bitcoin

Heureusement (pour les détenteurs de bitcoin) cette fin d'année 2016 et le début 2017 ont été riches en évènements positifs (toujours pour les détenteurs de bitcoin !) : la demande de Bitcoin a été vigoureusement stimulée par les ransomwares qui ont déferlé sur le monde.

Le premier ransomware à avoir eu une ampleur quasi mondiale s'est très vite traduit par une surperformance des cours du bitcoin.

Le premier ransomware à avoir eu une ampleur quasi mondiale s'est très vite traduit par une surperformance des cours du bitcoin. Les prévisions les plus dynamiques le voyaient à 3000 dollars (voir plus haut), il l'a effectivement atteint. Entre se draper dans sa toge et payer pour qu'on libère les fichiers prisonniers, comment peut-on hésiter, surtout si les fichiers en question sont indispensables à la gestion d'une centrale nucléaire ! Ainsi, la valeur du bitcoin a-t-elle rejoint les plus hauts avant de retomber lourdement.

Il valait 3000, il a vite redégringolé à 2200 dollars l'unité. Ses défenseurs serraient les coudes et faisaient le gros dos. Que peut-on faire quand on a investi dans un actif financier qui se casse la figure ? Faut-il vendre avant que tout soit perdu ? Faut-il shorter les positions comme on dit si joliment dans les salles de marché ? ou au contraire, faut-il acheter, suivre la baisse, acheter parce qu'on est convaincu que la valeur est bonne et que les cours vont bientôt le montrer ? C'est ce qu'on qualifie « prendre une position longue » pour les optimistes ou faire une moyenne à la baisse pour les pessimistes.

Heureusement pour ceux qui avaient eu le cran de rester investis, un nouveau ransomwar « Petya ou notpetya » qui ressemble beaucoup à Wannacry, son prédécesseur vient de débarquer : il a déjà planté de nombreuses entreprises et rampe vers les fichiers des autres. Et que dit ce ransomware ? : "payez une rançon de 300$ en bitcoin. Pourquoi pas en une autre monnaie cryptée. Par prudence probablement, le bictoin est une vraie monnaie anonyme et c'est plus simple que l'or. Il est intraçable dit-on. C'est un bon support de recyclage d'argent pas « net ».

Que croyez-vous qu'il se passa ? La déprime du Bitcoin soudain a disparu, les cours du bitcoin sont enfin redevenus plus sages. La demande pour le bitcoin s'est tendue et les prix ont monté. Toutes les monnaies cryptées si on veut être juste ont suivi le mouvement, mais le bitcoin a pris la tête du « rallye » en gagnant 5% en une journée venant d'un triste $2400.

Ils redescendront, très logiquement, à moins que les hackers ne les conservent par-devers eux comme l'épargnant français son livret A. En effet pour profiter de leur pactole, les hackers voudront les changer contre dollars, euros, yen et yuan, alors, l'offre reprendra ses droits et les cours chuteront. Peu importe, il suffira de lancer une nouvelle menace mondiale et à nouveau les cours du bitcoin se tendront.

Faire monter les cours à coups de crises internationales n'est pas très pertinent : ça ne marche pas à tous les coups et cela peut être dangereux.

Résumons-nous : pour soutenir la valeur du bitcoin, il faut et il suffit qu'il y ait des évènements de type Chypre ou Grèce ou bien des ransomwares. Faire monter les cours à coups de crises internationales n'est pas très pertinent : ça ne marche pas à tous les coups et cela peut être dangereux. En revanche, si stimuler la demande de Bitcoin avec des menaces criminelles du genre « ransomwares » n'est pas simple, cela demeure de l'ordre du possible, on vient de le voir en deux attaques. Et ça ne tue personne.

Donc, on achète du bitcoin quand c'est bas, on lance un ransomware, le cours du bitcoin monte. On vend. Et le tour est joué. Un jour, ça lassera, le bitcoin s'effondrera parce qu'il ne servira même plus à payer des rançons.

Ainsi que je l'indique dans le livre que j'ai écrit : la généralisation du billet de banque fut accompagnée aux États-Unis par l'explosion des attaques de banques et de diligences. Et puis, la prise en main par les pouvoirs publics de la sécurité des acteurs de la monnaie et de son support a conduit à davantage de « normalité ».

C'est probablement cela qui attend le bitcoin.

