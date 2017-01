4 situations où il faut savoir dire «oui» au bureau

ADVERTISEMENT

Régulièrement, on nous apprend à oser dire «non». Savoir dire non à un dossier en plus, non à un service, non à une réunion qui vient de s'organiser ou à de nouvelles responsabilités. Les raisons sont multiples : se protéger d'un possible surmenage, bien mener les tâches dont on a la charge, respecter ses priorités, ne pas bouleverser son équilibre de vie... Si les raisons du refus peuvent être parfaitement entendues et respectées, il ne faut pas oublier que dire «oui» est aussi le moyen le plus direct d'enrichir sa carrière, donc son expérience, de retrouver sa motivation ou d'élargir son champ d'actions. Cela n'est pas forcément simple et il est normal d'appréhender la nouveauté, les challenges. Voici quelques situations où répondre «oui» pourrait être plus que bénéfique à votre épanouissement professionnel.

Dire oui à la nouveauté

Quoi de pire qu'un emploi où l'on a l'impression de revivre chaque jour la même journée? Pour une vie professionnelle épanouissante, pensez à répondre «oui» lorsque vous avez une proposition qui modifie votre quotidien. Chaque changement vous enrichit personnellement et aux yeux des recruteurs. Par exemple, changer d'équipe vous confrontera à de nouvelles façons de travailler et vous apprendra à composer avec des caractères et des personnalités différentes, bref à travailler votre adaptabilité, qualité à valoriser lorsque vous chercherez un emploi. De la même manière, si l'on vous propose un poste auquel vous n'aspiriez pas nécessairement, mais avec des responsabilités supplémentaires ou encore une mission inattendue à l'étranger, prenez le temps de définir si cette proposition peut être bénéfique pour votre carrière et votre épanouissement et cela, même si elle sort du schéma que vous vous étiez tracé.

Dire oui aux conseils

Au bureau, on peut être gêné de dire oui à un collègue ou un dirigeant qui nous propose son aide. Pourtant, lorsque l'on a des doutes ou que l'on n'est pas sûr de la bonne marche à suivre, accepter les conseils d'autrui est, au-delà de la nécessité, une démarche enrichissante. À n'importe quelle étape de notre carrière, que l'on soit junior ou expérimenté, on peut et surtout on a le droit de ne pas savoir. On continue d'apprendre tout au long de sa vie professionnelle et il est important de savoir s'entourer de personnes qui auront une influence positive et qui sauront faire des remarques et des critiques constructives.

Dire oui aux challenges

On ne le répète jamais assez, pour développer ses compétences et son employabilité, rien de mieux que de sortir de sa zone de confort! Il est normal que les nouveaux défis et challenges professionnels soient anxiogènes, on peut craindre de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les atouts ou l'expérience nécessaire. Mais il est important de garder en tête que si l'on a pensé à vous pour ce dossier complexe ou ce délai hyper-serré, c'est avant tout parce que vous en êtes tout à fait capable. Alors, si votre directeur vous fait une proposition, pesez bien le pour et le contre et demandez-vous si cela peut être bon pour votre carrière. Si tel est le cas, n'hésitez pas et foncez, l'occasion ne se présentera peut-être pas deux fois.

En conclusion : soyez ambitieux!

Il n'est bien entendu pas question de dire oui à tout, cela dépend de vos envies, de vos besoins et de votre situation personnelle. Il faut clarifier dès le départ ce que l'on est prêt à accepter ou non. Mais il est important de ne pas se brider dans sa vie professionnelle par peur ou par manque de confiance en soi. Suivez votre intuition et votre instinct, et voyez toujours plus loin. Dire «oui» permet d'être dans une dynamique positive et de réaliser des projets qui semblaient inatteignables quelques années plus tôt.

Évitez d’alourdir la description de vos emplois précédents en ajoutant les tâches banales comme l’entrée de données, le suivi avec les fournisseurs ou la gestion des appels; bref, tout ce qui est assimilable aux fameuses «tâches connexes». «Ces mentions gaspillent le temps de lecture et de concentration du recruteur et relativisent le temps accordé aux autres fonctions importantes pour le poste convoité», affirme Monique Soucy, coach en gestion de carrière. Concentrez-vous plutôt sur les tâches importantes, surtout celles qui sont liées au poste convoité, et sur vos réalisations.

L’employeur veut savoir ce que vous pouvez faire pour lui, et non ce qu’il peut faire pour vous. Dans l’introduction de votre CV, évitez d’étaler les détails de votre plan de carrière. «Plusieurs font l’erreur de mettre l’accent sur leurs propres intérêts au lieu de démontrer leurs compétences, talents et qualités correspondants au poste», souligne Monique Soucy. Si vous souhaitez parler de vos objectifs professionnels, présentez-les dans votre lettre de présentation plutôt que dans votre CV.

Vous croyez impressionner le recruteur en précisant que vous êtes une personne professionnelle? Détrompez-vous. «Ce terme est désormais désuet; toutes les organisations veulent s’adjoindre des personnes professionnelles. C’est un must, et non un atout», affirme Nadine Beaupré, coach en gestion et en développement de la carrière. Votre professionnalisme devrait aller de soi si vous souhaitez réellement décrocher l’emploi.

Le mot «gestion» est sans contredit pertinent dans certains contextes, mais il est souvent utilisé à mauvais escient pour décrire un ensemble trop général de tâches ou de responsabilités. «Le recruteur pourrait tomber dans le piège de penser que le candidat postule pour un poste en gestion, pour lequel il n’est pas nécessairement qualifié», souligne Isabelle Bédard, présidente-directrice générale de CIB Développement organisationnel. À moins que vous ne souhaitiez réellement décrocher un poste de direction, ne prenez pas le risque de semer une telle confusion dans l’esprit du recruteur.

Plusieurs candidats jugent pertinent de mentionner leur aptitude à travailler en équipe. C’est effectivement une qualité essentielle dans bien des milieux de travail… mais il s’agit davantage d’un prérequis que d’un élément distinctif. «Dans le monde du travail d’aujourd’hui, il ne faut pas simplement savoir travailler en équipe : il faut être un leader d’influence informel!», estime Nadine Beaupré. Autrement dit, pour se démarquer réellement, il faut montrer qu’on peut prendre une place importante dans l’équipe.

L’expression «orienté vers les résultats» peut démontrer votre sérieux et votre dévouement par rapport aux objectifs de l’entreprise. Mais pensez-y un instant; n’est-ce pas là une qualité que les recruteurs recherchent par défaut chez tous les candidats? «C’était tendance au début des années 2000, mais aujourd’hui, cette expression n’a plus aucune valeur aux yeux des recruteurs. C’est si banal que cette attente n’est même plus mentionnée dans les offres d’emploi», affirme Isabelle Bédard. Oubliez donc ce «buzzword» qui ne veut plus rien dire.

La polyvalence est une arme à double tranchant. Un vaste éventail d’habiletés peut faire de vous une ressource précieuse, mais pas si vos connaissances ne sont que superficielles. «Une candidature qui se veut trop ouverte ne permet pas de se distinguer et de démontrer ses compétences avec impact», explique Catherine Leduc, conseillère d’orientation chez Brisson Legris. Tâchez plutôt de démontrer clairement ce que vous pouvez apporter à l’organisation.

Les fautes d'orthographe sont inadmissibles dans un CV. Ce document résume qui vous êtes; vous ne voudriez pas être perçu comme une personne négligente qui ne prend pas le temps de bien faire les choses, n'est-ce pas?

