Le christianisme, la religion la plus génocidaire

ADVERTISEMENT

Les chrétiens comme tous les autres croyants de toutes les religions ne voient pas leurs crimes. C'est donc essentiel de leur rappeler et ce n'est pas inutile parce que l'objectif de ce billet est de ne pas répéter ces crimes et de les réparer dans la mesure du possible.

Certains lecteurs vont me rappeler que l'islam et le judaïsme ont commis aussi des crimes. Mais il faut nettoyer la cour du christianisme avant de nettoyer la cour des autres religions.

Il n'est pas inutile de rappeler aussi que selon la doctrine de l'Église, les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit au baptême, à la première communion, à la confirmation, au mariage et à l'ordination. Il faudrait que ça paraisse quelque part. Sans être pour autant des saints, on devrait reconnaître dans le monde entier les chrétiens comme des personnes bonnes, compatissantes, généreuses, aidantes, honnêtes. Tout le contraire, les chrétiens se sont conduits à travers les siècles et se conduisent encore aujourd'hui comme des barbares, cruels, sans pitié qui ont volé les territoires de leurs colonisés, les ont réduits en esclavage, ont pillé leurs richesses naturelles et ont imposé par la force leur religion, leurs langues et leurs cultures.

De plus, les sociétés chrétiennes auraient dû et devraient être aujourd'hui des sociétés égalitaires qui n'exploitent pas les pauvres, les paysans, la classe ouvrière. Au contraire, les sociétés chrétiennes, dominées par l'Église et son haut clergé, dominées par la classe noble ont exploité leur prochain. Les révoltes des paysans ne se comptent plus dans l'histoire du christianisme et elles ont toutes été réprimées dans le sang. La classe ouvrière a été obligée de se battre contre les patrons pour obtenir le droit de faire la grève et de se syndiquer.

Et les sociétés chrétiennes ont été surtout dures envers leurs prochaines, les femmes, qu'elles traitaient comme des enfants. Là encore, les femmes ont été obligées de se battre pour obtenir le droit de vote, le droit au divorce, le droit au travail, etc.

Mais les sociétés chrétiennes ont surtout été impitoyables envers leurs autochtones qu'elles ont traités comme des sous-hommes. Encore aujourd'hui, les autochtones colonisés par les chrétiens souffrent tous d'apartheid, même au Canada.

Mais au moins, si les sociétés chrétiennes n'avaient commis aucun génocide. C'est le crime le plus odieux. Les chrétiens n'aimaient tellement pas leurs prochains, qu'ils les exterminaient par millions, et parfois jusqu'au dernier.

Voici donc la triste et horrible liste des génocides commis par des chrétiens. Ces génocides sont survenus surtout à notre époque, ce qui démontre bien que l'amour du prochain, non seulement ne fait pas de progrès, mais il régresse et sérieusement.

1. Le génocide des Amérindiens commis par les catholiques espagnols et les protestants anglo-saxons. Plusieurs millions de victimes en 150 ans.

2. La Traite des Noirs commit par les catholiques Espagnols et Portugais et les protestants anglo-saxons. Des millions de victimes sur une période de 400 ans.

3.Génocides des protestants anglo-saxons envers les Aborigènes d'Australie, les Tasmaniens, les Maoris de Nouvelle-Zélande, les Béothuks de Terre-Neuve et les Cipayes de l'Inde. Sept génocides au compte des protestants anglo-saxons.

4. Génocides des catholiques français en Vendée et en Algérie.

5. Génocides des luthériens et catholiques allemands envers les Héréros et les Namas de Namibie, durant la Deuxième Guerre envers les Roms, les Juifs, les Polonais. Au-delà de 10 millions de victimes. Cinq génocides au compte des protestants et catholiques allemands.

7. Génocide des catholiques croates envers les Serbes orthodoxes en 1941. 400 000 victimes. Le pape Pie XII n'a pas plus condamné ce génocide que celui des juifs, même pas après la guerre.

8. Génocide des catholiques Hutus envers les catholiques Tutsis au Rwanda. Ce n'est pas seulement un génocide ethnique, mais ce sont des catholiques qui ont exterminé d'autres catholiques. Un million de victimes.

9. Le massacre de Srebrenica, commis en juillet 1995, durant la guerre de Bosnie-Herzégovine par des militaires serbes orthodoxes de Bosnie.

10, Le génocide des Congolais, de 1890 à 1910, commis par les catholiques Belges. 10 millions de victimes.

11. J'en ajoute un de mon cru. Le génocide des Vietnamiens par les Américains catholiques et protestants. 2,5 millions de victimes. Ce n'était pas une guerre, mais une agression des Américains contre les Vietnamiens. Les Vietnamiens n'ont jamais attaqué les États-Unis. Les Américains auraient mérité un procès d'Hanoï comme ils en ont fait un aux Allemands à Nuremberg.

Qu'on ne me demande pas des références. Il existe de nombreux livres sur tous ces génocides.

Les chrétiens sont forts pour pointer du doigt d'autres religions, mais ils devraient voir d'abord la poutre dans leur oeil.

Et je ne mentionne pas de nombreux autres génocides de moindre envergure commis par des chrétiens. Les chrétiens sont forts pour pointer du doigt d'autres religions, mais ils devraient voir d'abord la poutre dans leur oeil.

Je rappelle encore qu'il n'est pas inutile de condamner ces génocides. Si je le fais, c'est dans le même esprit que celui des juifs qui nous rappellent la Shoa. Il ne faut plus répéter ces crimes et il faut les réparer dans la mesure du possible. Le Canada peut encore réparer son apartheid envers ses autochtones en leur procurant un meilleur niveau de vie.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST