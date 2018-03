Une soirée hommage soulignant la carrière de Scaner a eu lieu samedi dernier pendant les célébrations de la Nuit Blanche à Montréal. La communauté des graffeurs de cette ville ainsi que de nombreux membres de la scène du street art se sont réunis pour l'occasion.

L'automne dernier, la maladie emportait Scaner, l'un des artistes majeurs des scènes montréalaises du graffiti et street art. S'il y a des gens qui partent avec beaucoup de bruit et d'éclats, d'autres partent doucement, presque en silence.

"Scan you Rock" - Axe

Alex, mieux connu sous les pseudonymes Scaner/Scan/Scano est parti dans la fleur de l'âge, sur la pointe des pieds. Mais son départ a été suivi d'un tapage d'enfer, ininterrompu depuis et a entrainé une chaîne de solidarité incroyable. La communauté a réalisé soudainement qu'elle venait de perdre l'un de ses grands.

Ce qui fait la grandeur d'une personne n'est pas uniquement basé sur ses réalisations tangibles, mais également sur l'empreinte qu'il laisse derrière lui à son départ. Et dans le cas de Scaner, cette empreinte représente un solide héritage fait, non seulement de couleurs, de tags et de murales magnifiques, mais également de valeurs, d'entraide, de persévérance et de dignité.

Quand un artiste de la scène du street art /graffiti et hip-hop meurt, il est habituel de voir les acteurs de cette scène se souder et utiliser l'espace public pour honorer cet artiste. On reconnait une pièce hommage par les lettres « R.I.P. » ou « Rest in peace » qui l'accompagne. Cette tradition est universellement répandue, et ce, depuis fort longtemps. Martha Cooper, célèbre photographe new-yorkaise, en avait fait le sujet d'un de ses livres paru en 2002 : «R.I.P: Memorial Wall Art (Street Graphics / Street Art) ».

Si on pense à ACNE, graffeur New-yorkais disparu également en automne dernier, Jason Wulf aka DG NWC (NY 2014) et plus près de nous, à Jays et Aber (2010) emportés dans un accident ferroviaire et à Dock (2012), rien de surprenant alors de voir que les hommages à Scaner ainsi que son fameux Mr CanDo, reconnaissable entre tous, sont apparus depuis, un peu partout, et sur tous les canvas.

Petite partie d'un grand mur hommage par Benny Wilding , Zek and Stare

Bacon, Kems, Selek, Smak, Snikr , Some , Stare et Tens.

Photo ©Wall2WallMTL.com

Scaner - Tunnel Rouen

Scan par Meor

Clin d'œil dans la pièce "Bataille d'oreillers" de Dodo Ose

En septembre 2017, l'événement « Hip Hop you don't stop MTL» avait dédié son édition annuelle à un « Tribute to Scan ». Plusieurs artistes avaient profité de l'occasion afin de dire un « au revoir » à leur compagnon d'armes en laissant leur marque sur des camions prêtés pour l'occasion.

Ruste Bee pour Hip-Hop-don't-stop-2017 édition spéciale 'Tribute to Scan JetSet pour Hip-Hop-don't-stop-2017 édition spéciale 'Tribute to Scan

Un petit peu plus loin de nous, à Miami Beach, Art Basel, l'événement « Time is gold » fut organisé et un long mur a été dédié à l'artiste . Art Basel Miami Beach est un événement artistique annuel très couru dans le monde depuis sa création en 2002. Il a la prétention de présenter ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'art contemporain et des nouvelles tendances.

"Time is gold" - Miami, Wynwood. Photo ©Wall2wallMTL.com "Time is gold" - Miami, Wynwood. Photo ©Wall2wallMTL.com

C'est dans cette lignée que, le week-end dernier, pendant les célébrations de la Nuit Blanche, la grande famille de « Under Pressure » a présenté (S)CANVAS , une exposition multidisciplinaire organisée en collaboration avec la compagne d'Alex. Le clou de l'exposition était une œuvre de son vieux pote Axe du collectif K6A faite à partir d'un croquis de Scan. Cette pièce a servi de toile de fond à une projection numérique réalisée par Leaven et MTLight.

Axe pour Scanvas - UPMTL

On a pu y voir également la vision de quelques photographes qui ont côtoyé l'artiste pendant sa carrière. Selon les données fournies par les organisateurs, environ 900 personnes se sont présentées à l'événement hommage. Tous les profits de cette soirée seront remis à la compagne de l'artiste afin de financier un éventuel événement « graffiti » à la mémoire de l'artiste.

SCANVAS - Hommage à Scan. Photo ©UPMTL

Est-ce que cette popularité post mortem aurait plu à Alex ? Nul ne saurait répondre à sa place. Mais la célébration de la mort fait partie des coutumes de tous les temps. Elle est à la fois une façon d'honorer les disparus, de rassembler et réconforter ceux qui restent derrière. Chaque pays, chaque religion célèbre la mort à sa manière, mais il existe un point commun pour tous : les morts doivent être fêtés.

Alors fêtons !

Scan you rock 2017

Note: Toutes les photos de cet article sont ©Nickie Robinson sauf si autres mentions.

*Merci à Wall2WallMTL.com pour sa contribution photos.