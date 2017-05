ADVERTISEMENT

Tom Gore est avant tout un bon vivant. Un homme de cœur qui aime la vie, les gens et la terre. Sa démarche est assez unique car bien qu'il ait grandi au cœur des vignes de Sonoma County en Californie, il se considère avant tout comme un fermier qui en plus de cultiver sa terre, produit aussi des vins. Il travaille donc ses vignes comme un agriculteur, c'est-à-dire qu'il les fait pousser dans un environnement bio-diversifié incluant des légumes, des fruits, des fleurs, des herbes et même des abeilles.

Ensuite, il récolte ses raisins plus tard en saison pour obtenir un fruit plus mûr, ce qui donnera un vin avec une plus grande concentration de fruits, parfait pour s'harmoniser avec sa cuisine, toujours à base des produits frais de la ferme. D'ailleurs, son but est de faire un vin gourmand, un vin à partager en famille et entre amis. Une belle philosophie de retour aux sources. En effet, avant que le vin ne devienne un produit de consommation en soi, c'est exactement ce que les gens faisaient. Le raisin poussait au jardin près du potager et on le cultivait pour en faire un vin maison qui servait d'accompagnement aux repas familiaux.

Les méthodes de culture sont beaucoup plus sophistiquées aujourd'hui, mais le principe reste le même et le résultat est d'autant plus concluant que son vin est excellent. J'ai dégusté son Cabernet Sauvignon, le vin parfait pour la saison du BBQ qui (oui!) va débuter sous peu. Des notes de fruits noirs bien mûrs et de vanille précèdent une finale assez longue sur la prune. Assez corsé, mais avec une belle fraîcheur qui évoque les nuits fraîches de la belle région de Sonoma. Je l'ai dégusté avec un excellent magret de canard servi avec sa recette de pommes de terre grillées et ketchup au cabernet. Un vrai délice! Voici la recette si vous avez envie vous aussi de vous régaler!

Pommes de terre Fingerling grillées et ketchup au cabernet



Donne 8 portions

INGRÉDIENTS



Ketchup au cabernet



1 oignon rouge, haché

2 gousses d'ail, hachées

1 c. à table(15 ml) gingembre, râpé

2 c. à table (30 ml) huile d'olive

4 lb (1,8 kg) tomates, pelées, épépinées et hachées

2 t. (500 ml) eau

1/4 t. (60ml) cassonade pâle

1/4 t. (60ml) vinaigre de vin rouge

1/2 t. (125ml) cabernet sauvignon Tom Gore Vineyards

1 c. à table (15 ml) graines de coriandre, grillées

1 c. à table (15 ml) graines de fenouil, grillées

1 c. à table (15 ml) graines de céleri, grillées

1 clou de girofle

1/4 c. à thé (1 ml) poivre de cayenne

1 c. à table (15 ml) sel de céleri

2 c. à thé (10 ml) poivre noir du moulin

sel au goût

Pommes de terre Fingerling



2 lb (900 g) pommes de terre Fingerling

1/4 t. (60 ml) huile d'olive

2 c. à table (30 ml) eau

1/2 t. (125 ml) parmesan, râpé

PRÉPARATION

1. Dans une grande poêle à fond épais, à feu bas, faire revenir l'oignon, l'ail et le gingembre dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres et transparents.

2. Entretemps, préparer un bouquet garni avec les graines de coriandre,

de fenouil et de céleri, et le clou de girofle.

3. Hausser le feu à moyen élevé, et ajouter les tomates et l'eau. Porter à ébullition, puis réduire le feu pour laisser mijoter. Laisser réduire de moitié. Retirer du feu.

4. Placer le tout dans un mélangeur, et mélanger jusqu'à consistance lisse. Passer au tamis dans une autre casserole, et y ajouter le bouquet garni, le sucre, le vin et le vinaigre. Ajouter les autres épices.

Laisser mijoter jusqu'à épaississement, pour que le mélange atteigne la consistance du ketchup.

5. Retirer du feu; retirer et jeter le bouquet garni. Laisser refroidir.

6.Pour les pommes de terre : couper chaque pomme de terre sur la longueur et les mêler avec de l'huile d'olive, du sel et du paprika.

7. Chauffer le gril à feu moyen, et y déposer les pommes de terre côté coupé sur le gril. Cuire environ 4 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Retirer du feu.

8. Saupoudrer de parmesan et servir avec le ketchup refroidi.

Le Cabernet Sauvignon de Tom Gore est une nouveauté disponible à la SAQ (#13189501 - 19,60$)



