Et ça commence par soi-même ! Surtout après l'abondance de gourmandises du temps des fêtes et la culpabilité qui s'y rattache par la suite, souvent amplifiée suite à un mini saut sur la balance ou un jeans soudainement trop serré à la taille. Ça et la liste est longue... une petite saute d'humeur, une simple erreur de discours ou un mot dit de travers et mal reçu par son interlocuteur, une petite maladresse, un simple mauvais choix ou même une recette qui n'est pas réussie à votre goût peut facilement faire débouler l'humeur jusqu'aux plus méchantes autocritiques. Cette année, misez plutôt sur le pouvoir de la compassion. Un peu de tendresse envers soi-même serait scientifiquement prouvé comme étant une façon simple et efficace de se pardonner plus facilement nos faux pas et d'être plus heureux tous les jours. Et c'est ça qu'on se souhaite à la nouvelle année ! Être plus performant certes, mais surtout être plus heureux ! Bonne et heureuse année à tous !

5 trucs pour entretenir la compassion toute l'année



1. Oubliez la critique envers vous-même et les autres. On peut constater les choses objectivement et intelligemment sans avoir à les critiquer négativement et à sortir le fouet sur soi et les autres. Nous sommes tous et pour la vie des êtres en évolution.

2. Éliminez autant que possible les irritants de votre vie, tant au niveau des relations que de votre environnement, votre travail, vos finances ou même vos activités. Choisissez ce qui vous plait vraiment et ce qui vous rend heureux.

3. N'oubliez pas que l'on apprend de nos erreurs, c'est souvent grâce à celles-ci qu'on avance et qu'on évolue dans la vie. Nos erreurs nous permettent de faire de meilleurs choix. Personne n'est parfait... Heureusement !

4. Dites à vos proches, vos amis et votre entourage que vous les aimez ! On ne se dit jamais assez souvent que l'on s'aime ! Dites-vous-le à vous-même aussi. Comme dit ma mère, il n'y a jamais personne qui s'est plaint d'avoir reçu trop d'amour !

5. Mettez votre main sur votre cœur et dites-vous sincèrement et avec tendresse que vous vous pardonnez, pour quoi que ce soit ! Chaque jour est un nouveau commencement et en ce début d'année nous avons plus de 350 belles pages blanches à remplir de nos accomplissements et de nos souhaits, même les plus fous !

Close  8 résolutions du Nouvel An faciles à tenir sur  

Passez moins de temps à errer inutilement sur le web et les réseaux sociaux et réinvestissez-le dans la lecture d’une bon roman!

Prenez le temps, en ce début d’année, de vous désabonner des infolettres que vous ne lisez jamais. Ne conservez que l’essentiel. Cela vous aidera à garder votre boîte de réception en ordre toute l’année durant.

Arrêter de potiner sur vos collègues de bureau rendra vos journées plus agréables et vous aidera à les aborder plus positivement.

Plutôt que de chercher à tout changer d’un coup, concentrez-vous sur LA facette de votre existence sur laquelle vous désirez le plus travailler.

Plutôt que de prendre une résolution qui vous restreigne ou vous empêche de faire quelque chose, choisissez-en une qui apporte du bonheur dans votre vie. Voyager davantage, par exemple.

La vie est un long apprentissage. Pensez à la personne que vous voulez devenir. Pensez à la façon dont vous agissez avec vos proches comme avec les étrangers, par exemple. Songez à une bonne habitude que vous voudriez prendre, aussi simple soit-elle, ou une mauvaise que vous voudriez éliminer et prenez les moyens tout au long de l'année pour atteindre votre objectif.

Peu importe ce qui rend votre quotidien plus joyeux, prenez la résolution de le faire plus souvent.

Arrêtez une bonne fois pour toute de remettre tout à plus tard. Faites ce que vous avez à faire tous les jours. Vous vous sentirez beaucoup plus léger à la fin de la journée.

