ADVERTISEMENT

Véritable soleil dans notre assiette, les agrumes ont le pouvoir d'éveiller nos sens en matinée et de relever les saveurs de n'importe quelle recette, ou presque. Nous avons la chance d'avoir un accès quasi-continuel à plusieurs de ces magnifiques fruits du soleil, alors vivement les utiliser dans nos recettes de tous les jours, que ce soit à l'apéro, au lunch, souper ou dessert.

À titre d'inspiration, voici deux exemples de recette, simples et délicieuses, créées par la chef Kimberley Lallouz des restos montréalais Resto-Bar Monsieur, Miss Prêt-à-Manger et Bird Bar.

Cocktail Pisco à la lime et au citron Meyer Sunkist®



INGRÉDIENTS :

3 onces de Pisco

1 blanc d'œuf

Jus de citron Meyer (1 citron)

½ once de jus de lime

½ once de sirop de sucre de canne

Garniture: arôme d'angostura & fleurs mauves comestibles

PRÉPARATION :

1. Versez le tout (sauf les fleurs et l'arôme) dans un shaker (sans glaçons), fermez le couvercle puis secouez jusqu'à ce que cela mousse (environ 30 secondes).

2. Rajoutez environ 5 cubes de glace et secouez à nouveau pour refroidir le mélange.

3. Servez dans une coupe Marie-Antoinette, rajoutez 3-4 petites fleurs et 2-3 gouttes d'angostura.

Note: le Pisco est un alcool de style 'brandy' distillé à partir de jus de raisins fermenté, originaire du Pérou et du Chili. On en trouve à la SAQ.



Mey Ceviche (pour 2 en tapas)



INGRÉDIENTS :

Pour la marinade avec le poisson

300 gr de poisson blanc frais (*sans la peau et désossé)

½ oignon rouge tranché finement

1 cuillère à thé de chili rouge fraîche haché (*sans les pépins pour moins d'épices)

1 cuillère à thé de gingembre frais haché

1 cuillère à thé d'ail frais haché

Jus de 4 citrons Meyer

Jus d'une limette

½ tasse de lait de coco (sans sucre)

Sel & poivre

Pour les tapas:

Une pomme de terre douce cuite à la vapeur (enlevez la peau et coupez-la en cubes)

Une pomme de terre bleu ou mauve cuite à la vapeur (enlevez la peau et coupez-la en cubes)

½ tasse de mais en grains (cuit)

½ tasse de noix de mais

1 avocat coupé en petits cubes mariné dans le jus d'un citron Meyer (ajoutez du sel et poivre)

Une feuille de laitue iceberg coupée finement

5 tiges de coriandre fraîche

Sel & poivre

Un citron Meyer coupé en quartiers pour décorer.

PRÉPARATION :

1. Combinez tous les ingrédients pour la marinade, et conservez dans un bol au réfrigérateur pendant la préparation des pommes de terre (cuire, refroidir, peler, couper) : les pommes de terre peuvent mariner jusqu'à 4h de temps dans le citron Meyer.

2. Rajoutez du sel et du poivre au besoin, puis ajoutez du mais en grains et quelques feuilles de coriandre.

3. Prenez un petit bol (transparent si possible) pour chaque personne et séparez les ingrédients tels que suivant: mettez la laitue en premier, puis ajouter les pommes de terre mauves, les patates douces, une belle cuillère de ceviche, un peu de jus en extra, de l'avocat, le mais croquant, quelques feuilles de coriandre et un quart de citron Meyer.

4. Servez frais.

Suivez mes expériences gourmandes en direct sur Twitter @NatalieRichard et Instagram @nrartdevivre