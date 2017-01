Le Passeport des Microbrasseries : une belle initiative pour les amateurs de bière

ADVERTISEMENT

Le Québec est reconnu pour son expertise dans les cidres et le brassage de la bière et nous avons la chance d'avoir plusieurs excellentes microbrasseries et cidreries, qui sont toutes uniques et intéressantes à découvrir. Les amateurs peuvent maintenant profiter du Passeport des Microbrasseries pour faire une belle tournée de dégustation entre amis. Le passeport propose 41 dégustations de bières et cidres dans 18 établissements de Montréal et des alentours, à découvrir jusqu'au 30 avril 2017.

Des blanches, des blondes, des rousses IPA, des cidres, des cidres houblonnés... Vous aurez l'embarras du choix dans chacun des établissements participants.

Le Passeport des microbrasseries est en vente via leur site internet au coût de 30 $ et vous est livré par la poste dans un délai de 3 jours. Et quand vous en achetez trois, on vous offre le 4e gratuitement.

Le lien passeportmb.com

Bonne tournée de dégustation!

