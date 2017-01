ADVERTISEMENT

Une nouvelle année qui débute avec encore une belle gamme de nouveaux restos à découvrir ! Nous avons de la chance à Montréal d'avoir une offre et une diversité sans cesse renouvelées. Voici quelques endroits à mettre en priorité sur votre liste de restos à essayer en 2017. Bien sûr, il est préférable de réserver en tout temps et surtout d'appeler si vous devez changer votre réservation. Faites-en votre résolution Art de vivre de 2017 !



Nec plus ultra : L'Atelier de Joël Robuchon: Le nouveau repère du chef Éric Gonzalez (anciennement à L'Auberge St-Gabriel) qui a passé plusieurs heures en formation avec le grand maître lui-même et plusieurs mois à préparer et à perfectionner la carte de ce nouvel Atelier Robuchon, le dixième après Paris, Londres, Singapoure, Bangkok, Hong Kong, Shanghai, TaiPei, Tokyo et Vegas. Quel privilège d'avoir un resto de cette trempe à Montréal ! Cuisine: gastronomie haut de gamme I Style: chic Ouvert: du mercredi au dimanche,18 h Où? Casino de Montréal, Pavillon du Québec

Apportez votre vin: Prince : C'est toujours formidable de pouvoir compter sur un très bon resto où l'on peut apporter notre vin. En voici un tout nouveau à ajouter à la liste des meilleurs. Ici, le passionné Chef Charles-Antoine Malenfant, qui a fait ses classes avec Laurent Godbout Chez l'épicier, nous comble de plaisirs avec une carte savoureuse et un menu dégustation abordable, qui change selon les arrivages et les saisons. Cuisine: Saveurs du marché Style: convivial et épuré Ouvert: du mardi au dimanche, 18 h Où? 771 rue Rachel est (coin st-Hubert), 514-528-8555

Resto Bar : Bird Bar : Le nouveau 'supper club' branché de Griffintown où l'on peut accompagner nos verres de bulles avec du bon poulet frit (péché mignon !), proposé en différentes déclinaisons. On peut aussi compter sur une ambiance festive et animée, jusqu'à la fermeture. Le décor est tout à fait réussi, tout autant que le menu inventif de l'inspirante Chef Kimberly Lallouz (Monsieur Restaurant et Miss Prêt-à-manger). Cuisine: Poulet frit et options végé, végane et sans gluten Style: supper club Ouvert: du mardi au vendredi à partir de 11 h et les samedis dimanches, à partir de 10 h pour le brunch Où? Griffintown - 1800 rue Notre-Dame ouest, 514-938-4343

Resto de quartier: Marconi : Le talentueux chef Mehdi Brunet-Benkritly (anciennement au Toqué ! et Pied de Cochon) est de retour à Montréal après quelques années à New York, où il a rencontré sa femme mixologue Molly Superfine-Riviera, avec qui il vient d'ouvrir Marconi, un resto de quartier exceptionnel qui a un cahier de réservations déjà bien rempli. Cuisine: Saisonnière du marché, plats à partager Style: confo, accueillant et réconfortant Ouvert: du mercredi au dimanche, 17 h Où? Petite Italie (Mile Ex?), 45 ave Mozart ouest, 514-490-0777

Cuisine botanique: LOV : La pétillante Chef Stéphanie Audet, maître du cru qui s'est démarquée entre autre dans le cadre de l'émission À couteaux tirés, réalise son rêve d'ouvrir un resto 100% végé et santé pour encore mieux partager sa passion et continuer d'affirmer sa mission de qualité et d'authenticité dans ses créations culinaires. Même les carnivores seront séduits! Cuisine: Végé, santé, végane, à base de plantes, vins nature Style: zen et épuré Ouvert: lundi de 11 h 30 à 15 h, du mardi au samedi de 11 h 30 à 23 h Où? Vieux-Montréal - 464 rue McGill, 438-387-1326

