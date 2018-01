L'année débute en lion et la preuve est qu'on est presque déjà rendus au Superbowl. Une de mes activités culinaires préférées consiste à préparer le menu de cette Fête de Bacchus, (dieu de l'ivresse et du débordement) annuelle. J'adore le SuperBowl et pas seulement parce qu'on mange et on boit sans compter dans une ambiance festive, mais aussi parce que - oui, j'aime le football et particulièrement le spectacle de la mi-temps qui promet d'être encore des plus spectaculaire cette année avec le fabuleux Justin Timberlake.

Chaque édition, je m'inspire des traditions américaines et je m'amuse à réinventer les classiques de la cuisine réconfort tels le macaroni au fromage, le chili, le porc effiloché et les saucisses 'cocktail' en fonction des villes à l'honneur. Et cette année, je mets à l'honneur quelques-uns des bons vins que l'on trouve à l'épicerie - comme je n'ai pas beaucoup de temps, ça me fait un seul arrêt pour la bouffe, la bière et les vins.

Alors voici mes stars de la première demie

* Nachos avec olives noires, poivrons, tomates en dés, échalotes et fromage fondant.

* Pizza au choix – une 'grosse graisseuse' de préférence.

* Saucisses au coca-cola de Rosa Babin : une recette que j'ai trouvé dans le livre Deux folles et un fouet *(Trécarré 2010) de Jessica Barker et Rafaële Germain, et que je prépare religieusement chaque année. C'est très facile, il s'agit simplement de faire bouillir vos petites saucisses dans un mélange de Coca-Cola, sauce soja, ail et cassonade. Mmmmm!

Mes accords vins trouvés en épicerie : Cabernet Sauvignon (Veraci) et Pinot Grigio (Wallaroo Trail)

À la mi-temps, on fait honneur à la cuisine du Tennessee, lieu de naissance de Justin Timberlake

* Ailes de poulet à la chapelure

* Rondelles de patates sucrées au four

* Macaroni au fromage garni de saucisses fumées

Mes accords vins trouvés en épicerie : Chardonnay (Silverthorne) et Merlot (Bù)

Mes stars de la deuxième demie pour faire honneur au Minnesota

* Salade à base de mayonnaise, ou de jello (!), mais j'opterais pour la mayo!... Genre une salade de macaroni, mais avec des légumes comme du céleri, des carottes et oui.. du brocoli!

* Un plat au four d'inspiration 'tater tot' typiquement « midwest » avec une rangée de bœuf haché revenu dans l'huile avec oignons, recouvert d'une boîte de haricots verts et de maïs, sur laquelle on ajoute une boîte de crème de champignons, le tout recouvert de pépites de pomme de terre frites congelées. Cuire au four à 350F pendant une heure ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient dorées.

Mes accords vins trouvés en épicerie : un Cabernet/Syrah (style Twist of Fate) ou un Sauvignon Blanc (Bù).

Avec ces accords ludiques et sans prétention, vous êtes certains de réussir plusieurs touchés et de gagner votre place en haut de la liste des soirées mémorables!

