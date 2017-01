Le Livart: à découvrir sur le Plateau Mont-Royal

ADVERTISEMENT

Non, il ne s'agit pas d'un nouveau restaurant, d'un café ou d'un bar, bien qu'une immense salle de 3 200 pi carrés, avec bar et cuisine équipée pour service traiteur y soit disponible sur réservation pour vos événements privés et que Le Livart soit situé à proximité de quelques excellents restos montréalais tels l'Express, presqu'en face sur St-Denis; le Prince, un nouveau apportez votre vin sur Rachel; le Hachoir (coin Rachel et St-Denis) reconnu pour ses excellents tartares et burgers; et le Réservoir sur Duluth, à redécouvrir depuis que l'équipe de l'Hôtel Herman est à la barre.

Le Livart est un nouveau centre d'art exceptionnel situé en plein coeur du Plateau-Mont-Royal. Un projet sur les rails depuis plus de trois ans et ouvert depuis quelques mois seulement, grâce à l'initiative de Cindy Tessier-Trudeau et Marc O'Brien-Miro, partenaires de vie et fondateurs du centre.

« Le concept du Livart a pris forme il y a quelques années en discutant avec l'artiste peintre Sylvain Tremblay, qui cherchait un endroit de création inspirant. On s'est rendu compte que l'intérêt pour un tel centre était réel et unanime. Il n'en fallait pas plus pour nous lancer », mentionne Mme Tessier-Trudeau.

Un merveilleuse folie que seuls des visionnaires passionnés pouvaient offrir à notre Montréal. Le Livart occupe l'ancien presbytère du Sanctuaire St-Rosaire et St-Jude de la rue St-Denis qui a été entièrement repensé par la firme d'architecture La SHED. Celle-ci a fait un travail exceptionnel dans la restructuration de l'espace qui respecte tout ce qu'il y avait de beau dans cette bâtisse d'inspiration néo-Tudor, érigé en 1933. Le bâtiment de 19 000 pieds carrés abrite désormais une galerie de 3 200 pieds carrés, une salle événementielle de la même dimension, une école d'art, une cour intérieure ainsi qu'une terrasse sur le toit qui sera inaugurée au printemps 2017.

« Les étages supérieurs comportent également 13 ateliers d'artistes dont 12 sont déjà occupés, ce qui prouve que le besoin était criant. Sylvain Tremblay, Labrona, Jonathan Bergeron, Kevin Ledo et Geoffroy font entre autre partie de la liste des artistes résidents. » explique M. O'Brien-Miro

Le Livart offre un programme de cours variés destinés à la fois aux jeunes et adultes qui souhaitent s'initier aux arts et développer leur créativité, qu'aux initiés du milieu artistique. Les cours principalement en arts visuels, sont donnés par des professeurs passionnés.



Première exposition thématique au Livart

Jusqu'au 8 février 2017, vous pouvez visiter gratuitement l'exposition pluridisciplinaire collective « Noir et Blanc ». Cette première exposition constitue un recueil d'œuvres variées, passant de la sculpture à la photographie, et minutieusement sélectionnées par le comité de sélection composé, entre autres, du porte-parole de l'événement, le designer Philippe Dubuc, ainsi que de Danny Boudreault et Benoît Lussier.

C'est dans un lumineux contraste permettant leur pleine expression que seront exposées les œuvres d'artistes locaux et internationaux, dont celles de Marie-Josée Roy, Sylvain Tremblay, Manuel Bujold, Jean-Claude Lussier, Marina Hermann et Alejandra Phelts.



À propos du centre le Livart

Le Livart se définit comme un lieu de développement, d'apprentissage, de promotion et de diffusion de l'art. Son aspiration est de promouvoir l'accessibilité des arts au grand public en l'intégrant à la vie de chacun sans prétention, dans un lieu où l'on se sent confortable et bienvenu. Le centre propose une programmation dynamique, des soirées et des ateliers, dans le but d'encourager artistes et citoyens à réaliser et à échanger autour d'un sujet commun, l'art actuel.

Le Livart

3980 rue St-Denis (près de Duluth)

Plateau Mont-Royal

514- 815-2789

http://lelivart.com/

