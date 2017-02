La Coupole: terroir et réconfort

ADVERTISEMENT

Le menu du Bistro Laurentien La Coupole, dans l'Hôtel Le Crystal, offre une cuisine innovante qui met de l'avant les producteurs artisans du Québec et les saveurs de notre terroir sauvage. En tant qu'instigatrice de l'Apéro sauvage, c'est un menu qui m'enchante totalement! C'est une cuisine réconfort, d'un savoir-faire indéniable, à prix abordable. En plus de vous régaler, vous allez découvrir de nouvelles saveurs, telles le poivre des dunes, le sapin (oui! Utilisé en cuisine), sureau, camerise et sumac. Le Chef renouvèle le menu deux fois par année, avec toujours de nouvelles créations de plat de saison, en plus des classiques qui restent à la carte comme, entre autres, les tartares de saumon ou de bœuf, popularité oblige.

Pour la saison hivernale, je vous ai mis en images un aperçu de ce que le Chef propose, en plus des différentes thématiques du 375ème de Montréal qui seront présentées chaque mois.

À noter que la majorité de leur carte des vins et spiritueux est composée de produits du Québec. D'ailleurs, pendant Montréal en lumière, ils feront honneur à nos vins avec trois soirées dégustations privées VIP de 6@9 en présence des vignerons invités de Côteau Rougemont, l'Orpailleur et Domaine Les Bromes. Le stationnement est inclus.

La Coupole

1325, René-Lévesque Ouest

Montréal

(514) 373-2300

* Cuisine 100 % terroir et réconfort où toutes les viandes servies sont élevées au Québec sans stéroïdes, hormones ou antibiotiques. Menu disponible jusqu'à la belle saison - ensuite la terrasse!

