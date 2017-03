Cinq produits québécois à déguster ce printemps

ADVERTISEMENT

Je suis toujours impressionnée par la créativité de nos producteurs québécois et je pense que vous serez d'accord avec moi. Il me semble que l'on ne cesse de s'améliorer tant dans le savoir faire que dans la qualité de nos produits. En voici quelques-uns à découvrir et à ajouter à votre liste d'épicerie.

Eau

Pour se rafraîchir à tout moment du jour ou quand on a envie de trinquer mais pas nécessairement avec un cocktail alcoolisé, Fineau est une merveilleuse option. Fineau c'est d'abord une eau naturellement gazéifiée et de qualité supérieure puisqu'elle est puisée à la source québécoise de Saint-Justin, mais ce qui la distingue, c'est quelle est délicatement aromatisée au concombre, au citron et aux fines herbes, soit le thym et la coriandre. Bien-sûr, l'eau ne contient aucun sucre et les arômes sont naturels. Donc un goût frais, en plus des centaines de milligrammes de minéraux qui proviennent de la source. Les jeunes entrepreneurs à l'origine du projet ont même pris le temps de développer des recettes de mocktails et cocktails que vous pouvez retrouver, avec les points de vente, sur leur site Fineau.ca. Cheers!

Fromages

Saviez-vous que la fromagerie L'Ancêtre de Bécancour est l'une des premières à être certifié bio au Québec, tant pour ses fromages que son beurres, et ce depuis 1992. Et ils ne sont pas qu'avant-gardistes dans leurs valeurs, aussi dans leur gamme de produits qui inclus plusieurs fromages sans lactose et demi-sel, pour accommoder les intolérances ou diètes particulières. De plus, on retrouve sur leur site, plusieurs recettes et même accords-vins élaborés en collaboration avec la SAQ.

Une autre innovation que j'aimerais saluer est celle de la Laiterie Chalifoux de Sorel-Tracy (en passant, fondée en 1920) qui nous régale déjà avec ses petits pots de yogourt Riviera et qui vient de lancer sa collection de parfaits en trois saveurs : fraise et chantilly; banane, mangue et fruit de la passion; et bleuet, miel et quinoa. Sachez que les petits pots aussi sont l'oeuvre d'un artiste québécois, l'artisan-potier Christian Roy.

Finalement, du côté de Lanaudière, j'ai été impressionnée par le nouvel emballage 100% recyclable de la fromagerie du Domaine Feodal qui permet de maximiser la durée de vie des fromages. J'ai adoré déguster particulièrement le Petit Espresso, très original avec sa croûte brossé au café et le fabuleux Cendré des prés, qui s'est d'ailleurs démarqué au World Cheese Awards.

Fleurs

Quel bonheur de pouvoir commander des fleurs fraîches et de qualité en ligne! On ne les déguste peut-être pas avec la bouche, mais certainement avec les yeux.

Oursin Fleurs vous propose à chaque jour un nouveau bouquet, créé selon l'inspiration du moment, que vous pouvez commander en ligne et qui vous sera livré le jour même, et ce à prix très raisonnable. Plus d'excuses pour de ne pas profiter régulièrement de fleurs fraîches à la maison ou pour ensoleiller votre lieu de travail... en attendant le vrai printemps!

Produits de l'érable

En terminant, je voulais juste vous rappeler la nouvelle classification de notre plus grande richesse naturelle, le sirop d'érable qui est désormais décliné en quatre catégories, soit : doré au goût délicat, ambré au goût riche, foncé au goût robuste et très foncé au goût prononcé. Bien-sûr, il en va ainsi selon l'intensité de la couleur, qui présente des notes de saveurs distinctives pour chacune. Cette nouvelle initiative de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec est très bien représentée par la collection Decacer, un des chefs de file de la transformation des produits de l'érable, situé dans la région de Québec.

Suivez mes expériences gourmandes en direct sur Twitter @NatalieRichard et Instagram @nrartdevivre

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter