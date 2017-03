Madame Le Pen, cessez votre comédie!

ADVERTISEMENT

Marine Le Pen n'a plus besoin de présentation. Elle est, aujourd'hui, plus proche que jamais du pouvoir présidentiel. Le Front National va même jusqu'à prédire sa victoire aux prochaines élections. Ses positions sont souvent très claires. Les préoccupations qui touchent la population sont devenues les assises de son programme électoral. Toutefois, ce qui reste ancré dans notre mémoire, c'est sa prise de position contre la Zone Euro et les attaques incessantes contre les musulmans de France ; deux éléments qu'elle croit être à l'origine de tous les maux de la République.

Dès maintenant, demandons-nous, avec l'entrée en scène de Trump, jusqu'où ira Marine Le Pen pour devenir la prochaine présidente de la France?

Dans sa stratégie, tous les coups sont permis pour gagner la confiance des électeurs. Se comportant en justicière sur toutes les scènes. On se souvient encore de l'attaque virulente envers François Hollande (qu'elle a traité de Vice-chancelier) et Angela Merkel lors de la rencontre au Parlement européen. Et quoi penser de l'événement de la semaine dernière ? Celui de sa visite au Liban lors de laquelle elle a eu la chance de se comporter en tant que candidate sérieuse à la présidence française. Elle a eu la chance de rencontrer le président de la République, le premier ministre, quelques dignitaires politiques et le Patriarche maronite. Sa dernière destination devait être le mufti de la république. Rencontre qui n'aura pas lieu à cause de son refus de porter le voile islamique protocolaire; pourtant tradition bien connue par la diplomatie française.

Nombreuses sont les voix qui se sont levées pour féliciter ce geste héroïque et d'autres ont fait part de leur inquiétude face à une attitude de plus en plus provocatrice. Marine Le Pen est devenue, par cette prise de position, le symbole d'une résistance contre l'islamisme pour certains. Elle a défié les musulmans sur leur territoire (même si ce petit pays est le berceau du christianisme). Elle a dit non à une tradition condescendante envers les femmes, pour d'autres.

À mon avis, si Mme Le Pen avait vraiment pris la défense des femmes, je lui en serais aussi redevable que n'importe qui, mais hélas, elle est loin d'être l'héroïne souhaitée.

En fait, la chef du FN nous a passé un sapin en jouant une comédie libanaise (si vous me permettez l'expression). Une comédie politique comme il ne s'en fait nulle part. D'une part, la chef du FN a montré au monde entier que sa résistance à l'Islam n'avait aucune limite de temps et de lieu. D'une autre part, cette dite instance religieuse s'est libérée d'un fardeau en la personne de Le Pen, qui fait campagne sur la diabolisation des musulmans en France et de son inacceptable positionnement du côté de Bachar Al Assad. Positionnement qui va à l'encontre de la rue sunnite que cette instance représente. Ce fut un rendez-vous manqué depuis le début.

Dites-moi maintenant, chers lecteurs, où est cet élan de liberté et de résistance que représente Mme Le Pen? De ce côté de la rive, je ne le vois pas. Je ne vois que le ballon politique qui passe entre nous. Elle s'est moquée de nous et elle a ridiculisé l'État libanais. Elle n'a en aucun cas défendu les femmes par son geste. Au contraire, elle a tout simplement accentué le niveau d'intolérance dans le monde.

Mme Le Pen votre comédie a assez duré!

On n'a plus envie de voir la suite. Dès maintenant, cessez votre comédie, je vous prie, et commencez à faire de la vraie politique, celle qui ressemble à la France du Aufklärung, une France dans laquelle le droit de l'Homme transcende tous les débats. C'est là que vous deviendriez vraiment l'héroïne de tout un peuple; non pas la leader- d'une partie- d'un peuple- qui déteste- l'autre partie- de ce même peuple.

Cessez votre comédie, je vous en prie!