L'intolérance est absurde

Dans l'Étranger de Camus, Meursault symbolise l'absurde. Un homme qui vit dans un monde auquel il n'appartient pas.

En écoutant Adib Alkhalidey à Tout le monde en parle, j'ai ressenti chez lui ce même sentiment camusien lorsqu'il déclara que le 11 septembre 2001 fut le point culminant du développement d'un sentiment d'intolérance (face aux immigrants généralement, et des Arabes, plus particulièrement).

Dans cette chronique, je ne compte pas prendre la défense des Arabes seulement, mais bel et bien de tous les immigrants qui vivent sur le territoire québécois puisque notre avenir est commun, peu importe nos origines.

Revenons à l'absurdité.

Ce même sentiment, des milliers de jeunes descendants de parents immigrants, le vit chaque jour au Québec. Ils sont latinos, Haïtiens, Arabes, Africains - et j'en passe -, qui ne comprennent pas ce sentiment de rejet de la part d'une société envers laquelle ils ont normalement une pleine appartenance. Ces jeunes personnes ne saisissent pas les raisons de cette exclusion qui leur semble absurde dans son essence même. Ils ont une autre appartenance culturelle et maternelle certes, mais en pratique, ils ne connaissent que la société québécoise. De cette dernière, ils connaissent la langue, la culture, son histoire, sa poésie, ses artistes, etc. Bref, ils connaissent tout.

Ce qui est inquiétant aujourd'hui, et avec tous les débats qui nous entourent, c'est la possible marginalisation de ces mêmes jeunes qui me semble inquiétante, voire désolante. Il ne faut surtout pas que la vague actuelle les emporte vers une catégorisation simpliste - comme c'est toujours le cas - en les étiquetant comme minorités visibles par-ci, et minorités ethniques par là .

Ces jeunes sont québécois, rien de plus et rien de moins, je vous le jure, tiens!

Pour éviter un tel isolement, la classe politique et les médias ont un grand rôle à jouer. D'un côté, il faut que les partis politiques procèdent à des gestes concrets pour attirer ces jeunes vers la chose politique en enlevant les obstacles imposés aux immigrants. Cette même classe politique devra faire usage de tous ses moyens pour contribuer à l'édification de modèles pour ces jeunes. Des symboles qui vont servir des points de repère dans une société qui ne cesse de les déboussoler.

Je prône pour une renaissance de la politique québécoise. Un retour à une époque où il était encore possible de rêver d'un idéal lorsqu'on décidait de faire le saut en politique.

Ces gens de talent n'attendent que cette chance pour faire découvrir à notre société leur richesse culturellement hybride.

Les médias, de leur côté, devront aussi mettre leurs grains de sel. Ils doivent s'intéresser différemment au quotidien des différents groupes ethniques. Ils doivent contribuer à la prise de conscience de la société québécoise dite de souche. D'ores et déjà, cette société civile est en droit de savoir qu'il ne vit pas chez nous que des chauffeurs de taxi, de bénéficiaires de l'aide sociale ou chômage, et des profiteurs du système. Les médias doivent donc lever le voile sur les artistes, les musiciens, les écrivains, voir sur tous ces hommes et ces femmes issus de l'immigration qui contribuent, à leur façon, à l'image de marque du Québec sur la scène internationale. Ces gens de talent n'attendent que cette chance pour faire découvrir à notre société leur richesse culturellement hybride.

Montréal ne sera jamais Paris.

Notre banlieue ne sera jamais sa banlieue

Notre chemin ne devra jamais croiser son chemin.

Meursault ne doit pas commettre l'irréparable.