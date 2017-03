Dialogue entre un fou et une femme qui lui veut du bien

ADVERTISEMENT

Un fou s'adressait à la foule silencieuse.

LE FOU

Je suis le représentant de tous les musulmans,

Que ma bénédiction soit avec ceux qui suivent ma doctrine

Que ma colère soit sur ceux qui la refusent.

Une femme sortit de la foule pour s'adresser à lui.

LA FEMME

Monsieur...

LE FOU

Une femme qui parle ! sans voile !

LA FEMME

Monsieur, j'aimerais vous poser une question.

LE FOU

Je suis le représentant de tous les musulmans,

Les questions, les commentaires et les critiques

Sont trois pêchés qui mènent directement en l'enfer !

LA FEMME

Mais, monsieur, d'où vient cette idée de nous représenter tous? Nous, les musulmans, nous appartenons à des communautés culturelles différentes, qui vivent des réalités historiques, ethniques, linguistiques, géographiques et sociales différentes.

LE FOU

Je suis le représentant de tous les musulmans au Québec et au Canada

Je suis le représentant d'un million de musulmans au Canada

Du Bangladesh à l'Afrique noire, des États-Unis au Maghreb et à la péninsule arabique, Tous sont pareils pour moi

Nous sommes une identité complexe diversifiée, tatouée par la différence et le dépassement dialectique permanent.

LA FEMME

Nous sommes une identité complexe diversifiée, tatouée par la différence et le dépassement dialectique permanent. Nous sommes des groupes sociaux et des classes sociales dotées d'intérêts opposés, nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes des sunnites, des chiites, pratiquants, non pratiquants, pratiquant à la carte, mutazilites, acharite, soufistes, laïcs, salafistes, athées. Ah ! Probablement, vous pensez que l'athée a coupé ses lien avec l'Islam en oubliant que l'islam a laissé son énorme empreinte sur la culture arabe, berbère, turque, kurde ... et ces dernières ont à leur tour influencé l'islam. C'est pour cette raison qu'il y avait quatre écoles juridiques à l'âge médiéval.

LE FOU

Je suis le représentant de tous les musulmans au Québec et au Canada

Hommes, femmes, enfants, et nouveau-nés,

Je suis leur voix, leur volonté, leur choix, leur destin

Je suis le passé, le présent et le futur.

LA FEMME

Nous sommes des rêves, des espérances, des perspectives complètement différentes.

Monsieur le représentant de tous les musulmans au Québec et au Canada, je suis navrée de vous dire que nous somme un Nous éclaté, qui a choisi de dépasser le prémodernisme vers le postmodernisme en choisissant une nouvelle patrie, c'est un grand pas, c'est vrai, mais il faudrait assumer le choix.

Monsieur le représentant, je suis désolée de vous le dire : un seul représentant ou même deux ne peut nous représenter tous... et même si vous pouvez représenter 100 000 musulmanes et musulmans (ce qui n'est pas le cas) ... 900 000 vous échappent!

Monsieur le représentant de tous les musulmans au Québec et au Canada ...soyez modeste et ayez le courage de dire : Moi.

Moi je pense, Moi je parle, Moi je défends mes intérêts groupaux et ma vision de voir le monde. Nous sommes, Monsieur le représentant, dans une société fondée sur le « Je », et sur un « Nous » bien précis. Apprenez alors à parler en votre nom...chacun de Nous, chaque groupe social de Nous est capable de se prononcer en son Nom...

Monsieur le représentant de tous les musulmans au Québec et au Canada ! J'ose vous dire :

Je suis citoyenne et non un Sujet,

Je ne suis pas ta marchandise,

Je ne suis pas ta propriété,

Ton « nous » n'est qu'un « je » avec intérêts.

Ce discours fini, la foule se jeta rageusement sur la femme.

