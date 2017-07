ADVERTISEMENT

Luc Besson est un réalisateur, producteur, scénariste français né le 18 mars 1959 dans le 15e arrondissement de Paris. Je me demandais: qu'est-il devenu ? Il s'inscrit dans ma mémoire au XXe siècle, enthousiasmée par une révélation: en 1982, son premier film, Le dernier combat, une œuvre futuriste singulière, coécrite avec Pierre Jolivet, qui évoque en noir et blanc et en cinémascope la survie d'êtres humains dans un monde apocalyptique. Cette réussite lui vaudra de signer un contrat avec la Gaumont pour réaliser deux ans plus tard Subway, interprété par Isabelle Adjani et Christophe Lambert. Luc Besson a toujours su s'entourer. Aidé par son instinct naturel pour découvrir ses acteurs et en faire des stars.

Luc Besson a grandi auprès de ses parents instructeurs en plongée sous-marine au club Méditerranée, entre la Grèce et l'ex-Yougoslavie. Un accident l'a empêché de poursuivre la plongée à haut niveau. Profitant du succès de Subway, il entreprend la réalisation d'une œuvre qui lui tient à cœur et qui lui rappelle son enfance. Après deux années d'écriture et neuf mois de tournage, il présente à Cannes en 1988, Le Grand Bleu, mal reçu au festival, mais qui deviendra un phénomène de société en faisant dix millions d'entrées. La critique éreinte Luc Besson, et un fossé s'installe entre le réalisateur et le monde des journalistes. On ne le prend pas au sérieux. Par contre, le public est au rendez-vous pour ses films suivants : Nikita en 1990 avec Anne Parillaud, et Léon en 1994 avec Jean Reno. Il poursuivra sa course au succès avec Le cinquième élément et Jeanne D'Arc.

Et puis, on a entendu parler de ses mariages. Anne Parillaud en 1986, et la naissance de Juliette Besson en 1987. Puis Maïwenn Le Besco qu'il épouse en 1992. Sur le tournage du Cinquième Élément, il tombe amoureux de Milla Jovovich et divorce de Maïwenn pour l'épouser en 1997. Il divorcera en 1999, pendant le tournage de Jeanne D'Arc. Finalement, en 2004, Luc Besson se marie avec la productrice Virginie Silla avec laquelle il a trois enfants...

Si le présent m'inquiète, le futur aussi.

Je ne suis pas familière avec la science-fiction. Si le présent m'inquiète, le futur aussi. Mais j'aime la folie de Besson, son acharnement et ses choix. Il va jusqu'au bout, toujours avec la même énergie, et je dois dire que l'ouverture de ce film en 3D, Valerian et la cité des mille planètes, était plutôt agréable comme un ballet de jolis elfes filiformes qui m'ont enchantée, ainsi que l'orchestration des lumières par Thierry Arbogast, grand directeur photo. Besson est un organisateur de première !

Donc, pendant que je me demandais ce qu'il devenait, il préparait ce film colossal qui se déroule au XXVIIIe siècle.

Cette épopée retrace les aventures du Major Valérian (Dane DeHaan) un agent qui a connu une ascension fulgurante au sein de l'armée des territoires humains. C'est un combattant remarquable, réputé pour son courage. Le sergent Laureline (Cara Delevingne), sa partenaire téméraire, a son franc-parler et une détermination à toute épreuve, ce qui ne l'empêche pas de vouloir tomber amoureuse, se marier et fonder une famille.

Laureline et Valerian sont l'équivalent de deux flics tout à fait normaux, sauf qu'ils évoluent dans un XXVIIIe siècle aussi étrange, qu'inconsistant.

Mon rendez-vous avec la science-fiction est malheureusement raté. Peut-être une prochaine fois...

Je ne peux qu'admirer la patience de cette armée de techniciens, d'acteurs, de figurants et d'assistants (j'ai particulièrement aimé la musique d'Alexandre Desplat), pour leur créativité et leur volonté de construire une œuvre si ambitieuse, mais tellement longue...

Valérian et la cité des mille planètes (Valerian and the City of a Thousand Planets) – Science-fiction – Les Films Séville – 136 minutes – Sortie en salles le 21 juillet 2017 – France.