Pourquoi le REM est inutile et qu'Hydro-Québec doit se réinventer

Étonnamment les investissements de 5 milliards dans le REM (Réseau électrique de métropolitain de la Caisse de Dépôts et de Placement du Québec) seront de l'argent jeté par la fenêtre et cet argent devrait plutôt être investi dans Hydro-Québec afin qu'ils s'ajustent rapidement aux innovations qui rendront et le REM et Hydro-Québec caducs si rien n'est fait.

Vous vous dites sans doute que j'en fume du bon ? Je vous répondrai que j'attends la légalisation du pot avant de me prononcer sur cette question.Je vous inviterai par contre à écouter l'excellente conférence de Tony Seba, Clean Disruption - Why Energy & Transportation will be Obsolete by 2030 présentée à Oslo en mars 2016. Avec deux images particulièrement frappantes, il explique qu'en l'espace de 13 ans, entre 1900 à 1913, les carrioles tirées par les chevaux ont été complètement remplacées par les automobiles. C'est une transformation (disruption) majeure de l'économie, des transports et de la société tout entière qui s'est opérée. C'est le même type de transformation que nous vivons présentement avec l'énergie et les transports (qu'ils soient collectifs ou individuels). À cause des innovations fulgurantes et de la baisse très significatives des coûts reliés à l'énergie et au transport, il prédit que d'ici 2030, 80% des voitures disparaitront et que grâce aux avancés de l'énergie solaire et des batteries, les industries de production d'électricité ne seront plus que l'ombre d'elles-mêmes.

Nous nous retrouvons donc dans une situation comparable à celle d'un gouvernement qui veut investir massivement dans la fabrication de carrioles et d'étables en 1900. Nous n'avons pas la sagesse de regarder où s'en va l'économie et de nous y adapter avec prévoyance et vision. On ne se pose pas les questions fondamentales comme:

- Que ferons-nous des chauffeurs de taxi, d'autobus et de camions qui perdront inévitablement leur travail?

- Comment allons-nous faciliter la formation et l'adaptation de notre main-d'œuvre aux besoins de la nouvelle économie?

- Que deviendront les grandes villes une fois que la délocalisation du travail (travail à domicile) sera la norme?

- Pourquoi construisons-nous et investissons-nous dans de supers hôpitaux alors que de plus en plus de spécialistes travailleront de leurs sous-sols (comme les radiologues qui ne sont déjà plus dans les hôpitaux)?

- Et surtout, sachant que la fibre optique devient le vecteur de transport primordial de cette économie numérique, qu'attendons-nous pour y investir massivement?

Cette dernière question est pourtant LA QUESTION cruciale. Y répondre permettrait entre autres de trouver une vocation de remplacement, ou plutôt d'adaptation pour Hydro-Québec. Elle serait aussi garante de la pérennité et du rendement des investissements de la Caisse de dépôt et placement du Québec et rejaillirait sur l'ensemble de l'économie.

Les exemples d'aberrations de notre vision stratégique sociétale sont nombreux et pendant ce temps, on se gargarise « d'innovations » qui ne veulent rien dire dans le contexte de transformation majeure de l'économie qui s'opère.

Récemment, je m'insurgeais contre l'idée d'un Amazon Québec d'Alexandre Taillefer. L'idée est que même si un commerçant de Rouyn-Noranda voulait faire du commerce électronique sur cette plate-forme, il lui serait impossible de téléverser son inventaire en ligne à cause de la vétusté des services internet de cette région. Un de mes clients, manufacturier de classe internationale de l'Estrie, doit prendre sa voiture et venir à Montréal pour mettre à jour son site web, étant incapable de le faire de son établissement en région. Les exemples d'aberrations de notre vision stratégique sociétale sont nombreux et pendant ce temps, on se gargarise « d'innovations » qui ne veulent rien dire dans le contexte de transformation majeure de l'économie qui s'opère.

On aura sans doute la calèche la plus performante, la plus légère et la plus économique de la planète, alors que le reste du monde roulera en voiture électrique autonome...

Voici certaines des prédictions (très documentées) de Tony Seba