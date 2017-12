Écouter nos politiciens parler d'infrastructures numériques ou de numérique au Québec, pour l'oreille le moindrement informée, est d'une tristesse à peine voilée. On peut se targuer d'avoir des soi-disant « villes intelligentes », de faire des symposium sur l'innovation et autres efforts de gargarisassions de mots à la mode, mais la réalité est que nous peinons à simplement suivre l'évolution des bouleversements numériques. On se dépêche d'être en retard.

Au tournant des années 2000, on se régalait avec des expressions comme « l'autoroute de l'information ». 17 ans plus tard, notre autoroute est un chemin de bois. De surcroit, il n'est même pas entretenu. Pour l'autoroute, on repassera.

Le CRTC reconnaît qu'une infrastructure à large bande bien développée est essentielle pour favoriser la participation des Canadiens à l'économie numérique. C'est pourquoi il a établi de nouvelles cibles pour les vitesses de connexion Internet. Le Conseil veut que tous les ménages et toutes les entreprises du Canada aient accès à une connexion Internet à large bande d'au moins 50 Mbits/s en téléchargement et d'au moins 10 Mbits/s en téléversement. Bien qu'une majorité de Canadiens profitent de tels niveaux de services à l'heure actuelle, cet avantage fait défaut dans les secteurs ruraux et les régions éloignées. Dans le cadre de ses efforts déployés pour soutenir une telle infrastructure, le CRTC a établi un fonds destiné à s'assurer que des niveaux minimaux de services d'accès Internet à large bande soient offerts partout au Canada. Il prévoit qu'à la fin de 2021, 90 % des foyers et des entreprises du pays profiteront de vitesses de connexion d'au moins 50 Mbits/s en téléchargement et d'au moins 10 Mbits/s en téléversement. https://crtc.gc.ca/fra/internet/performance.htm

Hier, notre ministre de l'économie et du numérique, Dominique Anglade, nous présentait La stratégie numérique du Québec. Dans son document, on présente des cibles que certains jugent adéquates. On peut y lire :

GRANDE CIBLE : Que 100 % des citoyens aient accès à des services Internet haut débit et que plus de 90 % d'entre eux aient accès à des services Internet fixes très haut débit d'au moins 100 Mbps en téléchargement et 20 Mbps en téléversement d'ici cinq ans.

Puis, dans un autre encadré, on mentionne :

SITUATION DE DÉPART • En 2016, 99 % des ménages québécois avaient accès à des forfaits offrant des débits de 5 Mpbs et plus 60. • En 2016, 83 % des ménages canadiens avaient accès à des forfaits offrant des débits de téléchargement d'au moins 100 Mbps 61. • 60. CRTC, Rapport de surveillance des communications 2017, 2017, 397 p. Pour plus d'information sur la cible, voir l'annexe 4. • 61. Idem.

Or, dans le document du CRTC, on parle plutôt de 50MBPS

Comme les sections précédentes le mentionnent, dans la politique réglementaire de télécom 2016‑496, le Conseil a établi des critères pour mesurer la réalisation de l'objectif de service universel, lequel comprend la disponibilité d'un service d'accès Internet à large bande fixe ayant une vitesse de téléchargement d'au moins 50 Mbps et une vitesse de téléversement d'au moins 10 Mbps, ainsi que la disponibilité d'une option de transfert (consommation) mensuel illimité de données. Le 31 décembre 2016, un service satisfaisant à ces critères était accessible à 84 % des ménages canadiens. Toutefois, la disponibilité varie beaucoup entre les régions urbaines et rurales, 39 % des ménages ruraux ayant accès à ce type de service par rapport à 96 % des ménages urbains. Dans l'ensemble, 11 % des ménages canadiens sont abonnés à un service satisfaisant à ces critères. Il est important de noter que le Conseil avait pour objectif de rendre ces vitesses accessibles aux Canadiens, tandis que l'abonnement est à la discrétion des consommateurs.

Là où le bât blesse, est que ce minime 50 MBPS que le CRTC se targe d'être disponible à 84% de la population, est lui-même une création de l'esprit (ou de la bullshit marketée par les TELCOs). Tel que mentionné dans un document de la Fédération Canadienne des municipalités Broadband Access in Rural Canada: The role of connectivity in building vibrant communities :

Misleading data? Impeding an assessment of the state of broadband in Canada is the lack of complete data. Anecdotally, we often hear messages regarding the poor state of Internet access in Canada, particularly in rural and remote areas, while simultaneously being told that network operators are pouring billions of dollars into network improvements. Detailed information is a closely guarded secret and, the information that is publicly available is often not completely representative of the situation.

Vitesse internet réelle et estimations des besoins futurs

Dans un rapport indépendant de la CIRA (Canadian Internet Registration Authority) CANADA'S INTERNET PERFORMANCE: NATIONAL, PROVINCIAL AND MUNICIPAL ANALYSIS APRIL 2016, on obtient un portrait plus sombre, mais également plus objectif de la réelle vitesse des services internet au Canada, que vous pouvez voir dans le tableau plus bas.

lls ont d'ailleurs l'humilité de mentionner que ces observations peuvent même être sur-estimées.

It is important to note that in provinces and territories where a high concentration of tests originated in an urban center the data can over-estimate the experience of many in the entire region. This is of particular concern in the north. Yellowknife, where access is generally good, dominates the averages for the NWT + Nunavut combined. The experience of many in NWT and Nunavut will be well below the 15.4 Mbps reported here.

Par ailleurs, une étude de la très crédible Eindhoven university Technology Fast Forward » How the speed of the internet will develop between now and 2020, on peut prendre connaissance (dans le tableau ci-dessous) de la croissance des besoins en spécifiant les différences entre les besoins d'usagers moyens, de gros usagers, d'innovateurs, de retardataires et de tous les usagers.

Considérations importantes pour les besoins futurs de bande passante au Québec

J'applaudis les efforts et la volonté démontré par notre ministre Dominique Anglade et notre premier ministre Philippe couillard, de doter (enfin) nos régions de services internet potables. Ceperndant, comme vous pouvez le comprendre à la lecture de ce billet, j'ai de nombreuses inquiétudes.

Les cibles de vitesse internet que le Québec se donne semblent ambitieuses, mais si on fouille un peu, ces cibles (une fois qu'elles seront atteintes) seront en deçà des besoins identifiés par l'étude de la Eindhoven university Technology.

La mesure d'atteinte de ces cibles repose sur les données du CRTC qui elles-mêmes sont déjà la moitié de ce qui est dans l'encadré du document de la stratégie numérique du Québec et ces données, sont hautement critiqués par de nombreux observateurs dont la Fédération Canadienne des Municipalités cité ici.

Les vitesses disponibles dans une région peuvent être adéquate pour une personne, mais ne le seront de toute évidence pas pour une famille connectée et encore moins pour une entreprise avec des nombreux employés. Il faut comprendre que les vitesses internet, une fois branché à un routeur et divisé par le nombre d'usagers qui s'y branche, ne sont de toute évidence vraiment plus les mêmes.

C'est pourquoi, à termes (dans 5 ans), en supposant qu'on arrive réellement aux cibles du gouvernement du Québec et mesuré avec des indicateurs déficients, on risque fortement d'être toujours en retard sur les besoins réels des usagers et des entreprises. C'est pourquoi, je fais le triste constat qu'on risque fortement de se dépêcher pour être encore en retard. De surcroit, nous aurons des élections dans moins d'un an, il n'y a rien de garantie que le prochain gouvernement sjivra les recommandations traçé par le gouvernement précédent et que 5 ans à attendre que « peut-être » on ait enfin des vitesses internet qui ont moyennement de l'allure en région, c'est long en sacréfice...