Alexandre Taillefer, notre gouvernement et le financement du copycat

Alexandre Taillefer est un homme brillant qui a de la suite dans les idées. C'est aussi un opportuniste dans le bon sens du terme. De surcroit, il a la chance d'être bien «plogué» avec les gens de pouvoir et les financiers gouvernementaux qui font valser les millions issus de nos impôts. Ses idées ne sont pas du siècle dernier comme peut l'être la cimenterie de Port-Daniel (de la famille Bombardier) qui a reçu au moins 450 millions de dollars.

Mais avant de parler du cas Alexandre Taillefer, j'aimerais vous rappeler certaines habitudes «réactives» de notre bon gouvernement (et de ses financiers gouvernementaux). Il y a 15 ans, c'était l'industrie hôtelière qui était dans le marasme. Les Tripadvisor, Expedia et autre Hotels.com chamboulaient les habitudes de consommations. L'Ontario décida de créer «les clés du tourisme» afin d'outiller les prestataires touristiques pour qu'ils se prennent en main. Ici, on créa BonjourQuebec.com afin de tenter de remplacer les «joueurs venus d'ailleurs». Comme vous le savez peut-être, ce fut un gouffre financier qui profita allègrement à Bell qui était le partenaire du Ministère du Tourisme. Les prestataires québécois, eux, continuèrent d'être nuls en ligne et de voir une portion importante de leurs revenus être accaparé par les intermédiaires en ligne.

De même, Quebecor et sa filiale Canoë voulaient compétitionner les grands de ce monde. Ce qui me fit dire sur Twitter

Ce à quoi monsieur Taillefer répondit

Il faut ici noter qu'en l'espace de deux jours, on pouvait lire les titres Forum Culture + Numérique: Alexandre Taillefer propose de créer un Google et un Facebook québécois et Alexandre Taillefer veut créer un Amazon québécois. Vous m'excuserez donc, cher monsieur Taillefer, mais c'est plus fort que moi et disons que ça frappe mon imaginaire...

Comme vous le savez peut-être, TonTuyau et Espace Canoë n'existent plus. Mais que voulez-vous, nous avons ce réflexe de copycat bien ancré dans nos gènes collectifs. Vous souvenez-vous du Miniputt? Un Miniputt, c'est bien. Dix miniputt, c'est encore bien. 100 miniputts, et ils ferment tous. La même chose pourrait se passer avec le concept arbre en arbre/arbraska, le nouveau Miniputts.

Par ailleurs, au début de ma pratique, il y a 15 ans, existait le crédit au développement informatique. J'ai rencontré au moins 25 entrepreneurs qui avaient développé le nouveau CMS qui devait révolutionner la planète et aujourd'hui, aucun d'eux n'est encore en affaire. Toutes ces «inventions» copycat ont été largement financées avec nos impôts. Je me souviens aussi des investissements majeurs de la Cité du commerce électronique et de la Cité du multimédia. Des centaines de millions qui ont enrichi les entrepreneurs en construction et qui sont maintenant occupés par les CGI et Cognicase de ce monde.

Cela étant dit, l'innovation est souvent aussi de prendre quelque chose qui existe déjà et de l'améliorer avec un ajout ou une modification qui en fait quelque chose de différent. C'est ce qu'a fait monsieur Taillefer avec son fameux taxi Teo. Le timing était parfait pour lui. Le gouvernement du Québec ne se pouvait plus avec les voitures électriques, Uber grugeait le modèle d'affaires des taxis traditionnels et le gouvernement ne savait plus comment le contrôler. La solution évidente était d'allonger des dizaines de millions à monsieur Taillefer qui devenait le sauveur de notre industrie locale. Ainsi, il put recevoir 30 millions de notre gouvernement (via entre autres la Caisse de dépôt).

Tout comme Bell avec BonjourQuébec, on ne parle pas de subventions. On parle ici d'investissement...

Monsieur Taillefer étant un fin observateur de la scène politique québécoise et étant de tous les grands débats numériques, remarque à juste titre que notre gouvernement et ses institutions ne savent plus comment appréhender la bête numérique. La Culture et les communications ne savent plus comment freiner l'érosion des revenus publicitaires et le commerce de détail ne sait plus comment faire face aux géants américains. Le réflexe traditionnel est de demander à ceux qui savent de les sortir de leur aveuglement. Ça a déjà été Bell, CGI, Quebecor ou Bombardier et là, ça s'enligne pour être Taillefer.

Mais se pourrait-il qu'à l'instar de l'Ontario (avec l'initiative citée plus haut), on songe plutôt à outiller les petits acteurs pour qu'ils prennent leur place? Est-ce possible qu'on légifère pour récupérer nos taxes et qu'on prenne des mesures pour redistribuer les droits d'auteur aux ayants droit? Serait-ce une bonne idée d'investir massivement dans des infrastructures cellulaires et internet à prix abordable à la grandeur du Québec jumelé au développement de l'expertise numérique chez nos entrepreneurs afin qu'ils puissent être en ligne convenablement? Est-ce une bonne idée qu'au lieu de le faire à la place du citoyen, qu'on lui montre comment faire et qu'il ait les réseaux de bande passante pour le faire?

«Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour; si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours»

Il faudra un jour que collectivement, on cesse de donner du poisson...

Si entretemps, monsieur Taillefer, qui est un excellent pêcheur arrive à se faire financer du poisson par nos gouvernements, j'en serai très heureuse pour lui. Mais j'ai bien peur que collectivement, on reste sur notre faim...