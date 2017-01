Un gouvernement en rade

ADVERTISEMENT

On constate trop souvent qu'entre la volonté d'agir du gouvernement et l'action effective sur le terrain, les projets restent en rade. Comme un bateau en panne reste en rade. Et c'est bien là, le malaise que nous ressentons face à ceux qui nous gouvernent. Après tant de projets pilotes et de projets de loi, de propositions d'engagements, de commissions publiques, de comité d'experts et de perpétuelles consultations, l'impression demeure, réforme après réforme, de revenir à la case départ.

Qu'a-t-on réglé concernant l'encombrement des urgences, le faible pourcentage de personnes ayant accès à un médecin de famille, les conditions de vie des personnes en CHSLD, la révision du mode de rémunération des médecins, la répartition des rôles professionnels par rapport à celui des médecins, etc. En éducation, qu'en est-il des mesures visant à contrer le taux élevé de décrochage scolaire, le nombre troublant d'analphabètes fonctionnels (50 % et plus), sans parler du brouillard enveloppant les données relatives à la réussite scolaire.

Que dire de la paralysie progressive qui frappe le système de justice, du peu d'empressement à vraiment donner suite aux recommandations de la Commission Charbonneau, de la somnolence en ce qui concerne l'affirmation des valeurs propres de la société québécoise (par exemple le projet de loi 62), etc.

Tout cela c'est «gouverner des pensées» et ce ne sont pas les engagements financiers débloqués en catastrophe qui y changeront quelque chose. Pourquoi? Parce que prévaut dans les officines gouvernementales une vision des problèmes de système comme étant avant tout ceux d'idées, de concepts et de «visions statistiques» du terrain : ratios, analyses comptables, sondages, etc., et où seul le rationnel est réel. Alors que, pour les acteurs sur le terrain, la réalité de la vie professionnelle au quotidien signifie s'appuyer davantage sur la représentation que les gens de métier et les patients ou clients se font des changements et leurs effets et de faire les ajustements que dicte leur expérience.

Or, la volonté politique privilégiant une approche techno-bureaucratique ne vaut rien si la logique des décisions des acteurs sur le terrain des opérations n'est pas respectée. C'est pour cela que trop de réformes ne vont nulle part comme on fait, en rade, des radoubs sur un navire sans savoir, pour autant, ce que sera sa prochaine escale. Ajoutons que, dès que l'opposition ou les médias soulèvent un cas pouvant mettre dans l'embarras le ministre concerné, celui-ci prend rapidement le dossier en charge, intervient publiquement et renforce son contrôle sur ce qui se fait dans le ministère et les établissements sous sa responsabilité. De cette façon, au fil des ans, la proximité du politique dans la définition des responsabilités des ministères concernés a accentué la fonction administrative de contrôle de ceux-ci vis-à-vis des institutions et établissements sous leur gouverne. Ces ministères sont devenus dans les faits essentiellement des ministères de tutelle.

Le gouvernement, les ministres responsables et les ministères se sont pratiquement substitués aux membres des conseils d'administration et directions d'établissements. Le rôle de ceux-ci étant réduit trop souvent à assurer, à grands frais, les nouveaux assemblages de structures, la traçabilité des dépenses budgétaires ou celle des inventaires d'équipements. Comme nous l'avons déjà souligné : «Une fois passées les grandes réformes pilotées par les commis de l'État, il aurait fallu (...) relever le vrai défi de toute grande administration, celui de décentraliser les pouvoirs et les responsabilités réels en faveur des institutions et établissements qui sont les plus proches des citoyens qu'ils doivent servir».

Cela s'appelle autrement le principe de subsidiarité : en gestion, toute question devrait être traitée par l'autorité compétente la plus petite ou la plus basse dans la hiérarchie, celle qui est la plus près du citoyen. Or, on a fait exactement le contraire au point de décourager toute participation citoyenne responsable à la bonne gestion des institutions publiques et parapubliques.



Depuis 1998, neuf rapports de «sages» en matière de santé ont été soumis au gouvernement du Québec (Rochon, Côté, Arpin, Anctil, Clair, Bédard, Deschênes, Ménard et Castonguay), rapporte l'économiste Pierre Fortin, dans L'Actualité du 15 mai 2011 sous le titre «Santé : un gouffre financier à combler. »

Voir aussi l'article publié dans Le Devoir et sur Cyberpresse-Le Soleil, «Où est l'État? L'État et partout! », mai 2010.

Ce texte est cosigné par Normand Chatigny, qui a œuvré sur la scène municipale et fut maire de Cap-Rouge de 2001 à 2005 et membre du Comité exécutif de la Ville de Québec, Denys Larose et Jean-Noël Tremblay, qui ont été directeurs généraux de collèges, et Michel Héroux, qui a œuvré en information et en communication durant sa carrière.

Assemblée nationale

Lorsqu’il est question de politique, les Québécois distinguent aisément les tâches qui reviennent à la première ministre, aux députés, aux ministres et aux porte-paroles en matière de ceci ou de cela. Par contre, fort peu nombreux sont ceux qui connaissent l’utilité du whip, le concept de leader parlementaire ou le nom de l’actuelle protectrice du citoyen. Voici donc une présentation de quatre fonctions parlementaires des députés, de cinq personnes désignées par l’Assemblée et du plus haut dignitaire sur le plan protocolaire au Québec.

Actuellement: Jacques Chagnon, député de Westmount-Saint-Louis, mais celui-ci pourrait changer avec la venue du nouveau gouvernement. C’est à lui que les députés s’adressent lors de leurs interventions à l’Assemblée. Ses tâches principales consistent à arbitrer les séances, s’assurer du bon déroulement des travaux, protéger les droits des députés, préparer les prévisions budgétaires et représenter l’Assemblée dans ses rapports avec d’autres gouvernements. N’ayant pas droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix, il cesse d’appartenir à son groupe parlementaire, dès qu’il entre en fonction.

Nicole Ménard, députée de Laporte (gouvernement) et Sylvain Pagé, député de Labelle, (opposition officielle). Le caucus de chaque parti est constitué de l’ensemble des députés qui siègent à l’Assemblée sous la bannière de ce parti. Choisis par le chef de leur groupe parlementaire, les présidents de caucus établissent l’ordre du jour et dirigent les réunions de leurs caucus respectifs. Ils doivent entre autres s’assurer que tous les sujets prévus sont examinés et que le temps qui leur est alloué soit respecté.

Stéphane Billette, député de Huntingdon, (gouvernement) et Marjolain Dufour, député de René-Lévesque (oppostion officielle). Signifiant «fouet» en anglais, le mot «whip» représente la fonction disciplinaire du parti. Aidé d’adjoints, le whip s’assure que les députés manifestent une solidarité parlementaire, veille à ce qu’ils soient suffisamment nombreux à l’Assemblée et en commission (surtout les jours de votes), note le nom de ceux qui interviennent pendant les débats et remplit diverses fonctions touchant aux aspects matériels de la vie de ses collègues.

Jean-Marc Fournier, député de Saint-Laurent, (gouvernement) et Agnès Maltais, députée de Taschereau, (opposition) Possédant une connaissance approfondie des règles et coutumes parlementaires, il est le principal stratège et conseiller en la matière. En plus d’assurer un lien entre le Conseil des ministres et l’Assemblée, il a l’exclusivité de certains actes de procédures tels que la motion d’ajournement de l’Assemblée (qui met fin aux travaux d’une séance) ou la motion de renvoi en commission d’un projet de loi pour son étude détaillée.

Jacques Drouin quittera ses fonctions le 11 juillet 2014. Responsable des élections provinciales (générales et partielles), municipales, scolaires et des référendums, il supervise la délimitation des circonscriptions électorales, la liste électorale permanente, le dépôt des bulletins de vote, leur dépouillement et la proclamation des résultats. Il veille également au contrôle du financement des partis politiques et des dépenses électorales, en plus d’avoir le devoir d’informer les électeurs de leurs droits électoraux.

Assurant la surveillance des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques, tels que les ministres, les députés et leur personnel, le Commissaire au lobbyisme effectue les inspections relatives à toute contravention aux dispositions de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ou du Code de déontologie des lobbyistes qu’il a élaboré.

Il guide les députés au sujet de leurs obligations concernant les incompatibilités de fonctions, les conflits d’intérêts, les dons et les avantages. De sa propre initiative ou à la demande d'un député, il peut faire des vérifications ou des enquêtes pour déterminer si des manquements au Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée ont été commis par un député ou un membre du Conseil exécutif.

Elle prévient et corrige les erreurs ou les injustices commises à l’égard de toute personne ou groupe de personnes en relation avec un ministère, un organisme du gouvernement du Québec ou une instance du réseau de la santé et des services sociaux. Dans le meilleur intérêt des citoyens, elle peut proposer des modifications aux lois, règlements, directives et politiques administratives, ou à tout projet concernant ces matières. Même si elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, plus de 95 % de ses recommandations sont acceptées.

Exerçant un contrôle parlementaire sur les fonds et autres biens publics, il communique aux principaux intéressés ses constatations, ses commentaires et ses recommandations. Son apport consiste à promouvoir une reddition de comptes à la fois rigoureuse et transparente. Il vise à améliorer les pratiques de gestion à l'échelle gouvernementale. Depuis 2008, il vérifie également les livres et comptes des entités des réseaux de la santé, des services sociaux, de l’éducation et des organismes sans but lucratif qui gravitent autour de ces réseaux. Il a aussi la responsabilité de réaliser des mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance des sociétés d’État.

Représentant de la Couronne et reconnu comme le plus haut dignitaire sur le plan protocolaire, il a la tâche de nommer le premier ministre, les membres du Conseil exécutif (ministres) sur recommandation du premier ministre, ainsi que les juges des cours du Québec. Il est également responsable de la ratification des décrets du gouvernement, de la sanction des lois, en plus de veiller à la convocation, la prorogation et la dissolution de l'Assemblée nationale.

