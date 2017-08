Je me suis vue comme tous ces gens (dont tu fais peut-être partie?) qui regardent sans cesse leur portable pendant une séance au cinéma, ou qui sont attablés au restaurant avec leurs amis, au détriment de la scène qui se déroule IRL (In Real Life = en vrai) sous leurs yeux.

Je reviens tout juste d'une grosse semaine de voyage en Espagne trop trop chouette (tu imagines comme je suis «boostée» à mort alors que je me réinstalle devant mon ordinateur pour me reconnecter à vous, toute excitée... Yiiiihaaaaa!

Je n'ai jamais pris si peu de photos de vacances que pendant celles-ci. Et cela m'a fait un bien fou!

Déjà parce que maintenant, je n'ai pas un tri de dingue à faire avec le transfert de celles-ci sur mon ordinateur et le classement dans les dossiers qui vont bien.

(Ce qu'en réalité, je fais rarement... ce qui explique que mon téléphone intelligent n'a presque plus de mémoire au moment où je t'écris. Oui parce que même lorsque je le fais, j'ai toujours peur de les perdre sur mon ordinateur et donc je les garde en double. #stupid Et puis elles sont ainsi bien plus accessibles pour illustrer mes propos quand je raconte mes vacances...)

Tu vois les prises de tête, les peurs débiles et la logistique chiante que cela entraîne?

Mais ce n'est pas la raison première pour laquelle j'ai décidé, en conscience, pendant mon séjour, de ne pas prendre autant de photos (et de vidéos d'ailleurs) que d'habitude.

Car alors que je dégainais mon téléphone intelligent comme d'hab' pour en prendre avec une certaine urgence, j'ai réalisé qu'en cet instant, deux raisons me poussaient à immortaliser l'instant:

L'envie urgente d'avoir un souvenir à tout prix du spectacle magnifique qui se déroulait sous mes yeux, comme si mon cerveau était incapable de mémoriser ce tableau.

L'envie de montrer aux autres que je suis en train de vivre un truc génial.

Dans les deux cas, des photos que je ne regarderai sans doute plus jamais et qui traîneront avec les autres sur mon téléphone ou mon ordinateur (avoue que c'est ton cas aussi!).

Dans les deux cas, je n'étais pas très connectée à l'instant présent. Ni au ressenti positif de mon corps et mon esprit.

Et soudain, je me suis vue comme tous ces gens (dont tu fais peut-être partie?) qui regardent sans cesse leur portable pendant une séance au cinéma, ou qui sont attablés au restaurant avec leurs amis, au détriment de la scène qui se déroule IRL (In Real Life = en vrai) sous leurs yeux.

(Et pourtant, c'est une méga geek de naissance qui te parle. Mais je privilégie TOUJOURS ce que je suis en train de vivre.)

Ou piiiiire, ceux qui dégainent leur portable lorsqu'ils sont à un concert et que leur chanson préférée démarre. Je l'ai parfois fait. J'ai toujours regretté! Cela me gâchait complètement le moment que je vivais. Mes émotions étaient interrompues par des considérations techniques: j'attrape viiiiiite mon tel dans mon sac, j'ouvre l'appli photo ou Snapchat, je le configure pour une vidéo, j'attends le bon moment, j'essaye de bien cadrer dans le noir, je l'envoie à des amis vite vite...

Bref, la moitié de cette chanson que j'adore et qui était jouée sous mes yeux en live par cet artiste génial (ce qui m'arrivera probablement qu'une fois dans ma vie) était passée. Le moment magique était passé.

À moitié gâché par mon envie d'en garder un souvenir (quel intérêt puisque je n'ai pas vécu le moment à fond? Et qu'encore une fois, je ne la regarderai probablement plus jamais). Ou de le partager à mes proches (de toute façon ça ne rendra jamais pareil que s'ils avaient été là. Et puis il est probable qu'ils s'en fichent en réalité). Ou d'en foutre plein les yeux à mes amis (je peux pas le faire après coup en racontant passionnément la scène que j'ai vécue?).

Cela n'a aucun sens tout cela.

Je me suis rappelée que ma quête suprême du moment est de rester connectée et de profiter un maximum de l'instant présent (mince je n'ai pas encore fait un billet sur ce sujet? Ça va venir...)

J'ai pleinement profité du spectacle qui s'offrait sous mes yeux et ressenti ces émotions de surprise et d'excitation comme une petite fille.

Pendant mes vacances, je n'ai donc (presque pas sorti) mon téléphone quand nous avons fait cette sortie bateau pour aller voir des dauphins. J'ai pleinement profité du spectacle qui s'offrait sous mes yeux et ressenti ces émotions de surprise et d'excitation comme une petite fille.

Je me suis retenue de prendre tous les plats de tapas en photos avant de manger (gâchant le démarrage du repas naturel et les discussions en cours) et j'ai préféré les savourer en faisant confiance à mes papilles pour me les rappeler.

Je n'ai pris qu'une photo APRÈS avoir profité pleinement de ce spectacle de flamenco que nous avons vu dans un théâtre romain en ruine vieux de 2000 ans avec vue sur la mer et le ciel étoilé. Aucune photo ou film pendant. Il est gravé dans ma mémoire et les émotions incroyables ressenties aussi.

(Note comment j'arrive à t'en mettre plein la vue s'en même te montrer une seule photo...)

Oui, car je t'ai menti dans ce titre. Je continuerai à prendre quelques photos souvenirs. Que je sois en voyage, dans ma vie de tous les jours avec les gens que j'aime, ou lors d'un événement particulier.

Mais UNIQUEMENT celles guidées par une inspiration particulière. Tu sais, celles pour lesquelles tu as une idée originale où tu te dis, c'est LE moment, sans pour autant que cela pourrisse l'instant que tu es en train de vivre.

Me viennent en tête certaines photos incroyables et originales que j'ai faites de paysages ou avec mes proches. Toutes étaient guidées par une inspiration profonde et non par un "il faut".

Car je le répète depuis mes débuts en tant que "créatrice de bonheur": il est important de créer de merveilleux souvenirs (dans ta tête) et encore mieux d'en garder une trace matérielle.

Je conseille même, dans mon programme "30 jours pour être plus heureux" de distiller les meilleures photos souvenirs dans ton environnement visuel (ton chez-toi, sur ton bureau...). Ces photos GÉNIALES qui te donnent le sourire te replongent immédiatement dans les sensations heureuses de ce moment que tu as vécu seul(e) ou accompagné(e). Ce moment extraordinaire pendant lequel tu étais heureux/euse.

ÇA ce sont de BONNES photos qui ont un sens.

Pas les 15000 exemplaires de selfies avec une moue de canard (quoique...).

Bref, les règles selon moi pour prendre LES bonnes photos, quoique tu vives, sont de:

Privilégier ce que tu vis sur l'instant. Toujours. Prendre une photo uniquement inspirée par une idée ingénieuse (j'ai le souvenir de séances photo entre amis sur la plage épiques qui créent à elles seules des souvenirs magiques...) OU guidée par l'envie de garder POUR TOI un souvenir de ce moment que tu as vécu. Choisir les meilleures qui te refont vivre ces émotions positives et les distiller dans ton environnement quotidien (dans des cadres, tes fonds d'écran, ton économiseur...)

En voici un exemple après être grimpée sur une dune de sable aux abords d'une très belle plage et m'être posée pour enregistrer avec mes yeux le paysage merveilleux qui s'offrait à moi.

Dune à Bolonia - Espagne

Et toi? Es-tu prêt(e) à plus miser sur ce que tu vis sur l'instant présent plutôt que de vouloir sauvegarder à tout prix ce que tu vis? Viens me le dire en commentaire!

