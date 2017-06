La fin de semaine dernière, des millions de Québécois profitaient de leur jour férié pour fêter la Saint-Jean-Baptiste avec leur famille et leurs amis en participant aux défilés, spectacles et activités qui avaient lieu partout au Québec. Pour l'occasion, bien des personnalités publiques en profitaient pour prendre la parole et souhaiter une bonne fête nationale à leurs concitoyens, tout en se mêlant aux festivités.

Cette année, en écoutant les prises de paroles des diverses personnalités publiques, il semble évident qu'un thème était nettement plus présent qu'au cours des années précédentes. Il s'agit, bien sûr, du thème de la diversité. En plus d'insister sur le caractère unique de notre nation, de fêter notre différence, notre cheminement collectif et la beauté de notre culture, la plupart des gens invités à prendre la parole au cours des divers évènements sur le caractère pluriel de la société québécoise. Étrangement, il semblerait que tous ces efforts ne plurent pas assez à certains, qui décidèrent de s'inventer une controverse en criant au racisme en voyant de jeunes noirs pousser les chars allégoriques lors de défilé sur la rue Saint-Denis. On a su par la suite que si des personnes poussaient les chars, c'était pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, que ces mêmes jeunes faisaient partie d'un organisme valorisant la persévérance scolaire et que jamais auparavant le défilé n'avait autant insisté sur la diversité. La réponse des organisateurs et de l'entraineur de l'équipe de football la journée même, que je vous suggère d'aller écouter, aurait dû mettre un terme au dérapage, mais ce ne fut hélas pas le cas.

Reprenant le discours dominant sur la question de la diversité, plusieurs intellectuels associés à la gauche multiculturaliste ajoutèrent leur voix au mécontentement en reprenant la même analyse simpliste, dogmatique et prémâchée qu'ils allaient sortir de leur sac dans n'importe quel contexte qui leur serait favorable.

La suite était prévisible et les jours passent sans que l'histoire s'éteigne. Nous avons eu droit, au cours des derniers jours, à toutes sortes d'états d'âme et à une foule de commentaires traitant les organisateurs, et même le Québec en entier de racistes. Reprenant le discours dominant sur la question de la diversité, plusieurs intellectuels associés à la gauche multiculturaliste ajoutèrent leur voix au mécontentement en reprenant la même analyse simpliste, dogmatique et prémâchée qu'ils allaient sortir de leur sac dans n'importe quel contexte qui leur serait favorable. Ceux-ci ne virent aucun problème à instrumentaliser sans scrupule les jeunes bénévoles de l'équipe de football de l'école Louis-Joseph Papineau, qui eux, n'y voyaient pas un problème, selon les dires de leur entraineur.

Il est dommage de voir que ces indisposés, au lieu d'insister sur le caractère rassembleur de la fête et sur tous les efforts faits par les organisateurs, instrumentalisent des évènements de la sorte pour mettre de l'avant leur agenda idéologique. Comme quoi certains démagogues ne prennent même pas leur jour férié pour la Fête nationale.

Pour ajouter à l'injure, plusieurs de ces analystes, qui jouissent d'ailleurs d'une énorme complaisance médiatique, sont parmi les plus grands pourfendeurs des fake news du président Trump et des dérapages médiatiques de tout genre. Ces derniers ne réalisent qu'ils s'adonnent exactement au même exercice lorsqu'ils reprennent un clip vidéo de 20 secondes pour appuyer leurs dires, plutôt que de regarder l'immense importance accordée à la diversité tout au long du défilé, dans les slogans, la publicité et dans toutes les prises de paroles qui ont été faites au Québec. Comme quoi les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés!

On dénoncera ainsi les amalgames simplistes et sensationnalistes des médias, sauf lorsque ceux-ci font notre affaire. Bien sûr, certains porte-paroles de cette mouvance sont capables de faire valoir régulièrement leurs idées sans faire preuve d'autant de mauvaise foi. Hélas, ce ne fut pas ceux-ci qui retinrent l'attention au cours des derniers jours.

Loin d'aider la situation, ceux qui crièrent au loup à la suite du défilé devraient plutôt réaliser que leurs agissements nuisent au tissu social québécois et devraient plutôt tenter de se faire un portrait d'ensemble.

Tout en continuant de miser sur ce qui unit les Québécois, soit une histoire commune, et une culture commune caractérisée par notre belle langue française, la Fête nationale devrait au cours des prochaines années continuer de faire une place aussi généreuse à la diversité. Or, cette année, quand on s'attarde aux faits, elle en fait amplement.