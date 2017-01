ADVERTISEMENT

Est-ce normal que ce soit la Société des alcools du Québec (SAQ) qui ait le dernier mot sur l'instauration d'une consigne sur le verre au Québec ? Pourquoi la SAQ aurait-elle un droit de veto sur un enjeu environnemental touchant l'ensemble des Québécois ? Ou alors, posons la question autrement : « À qui profitera la consigne du verre ? »

En tant que porte-parole en environnement pour la Coalition avenir Québec, j'ai eu l'opportunité de rencontrer divers intervenants directement concernés par la consigne au Québec et de me pencher sur plusieurs études et articles qui traitent de cet enjeu. J'en suis arrivé à une question bien simple que plusieurs se posent : pourquoi rien ne bouge sur la consigne sur le verre ?

La consigne sur les contenants à remplissage unique (CRU) fut introduite en 1984, afin de contrer l'accumulation des déchets qui jonchaient nos sols. En 1990 fut créé RECYC-Québec et alors débuta la récupération à domicile, ce qu'on appelle la collecte sélective. Depuis plus de 25 ans, les Québécois ont donc la double option de retourner leurs contenants consignés ou de recycler directement à partir de la maison. Notons que la technologie disponible dans les centres de tri en 2017 n'est plus celle d'il y a 25 ans. Or, il s'avère que nos centres de tri attendent impatiemment que le ministre de l'Environnement statue sur l'avenir de la consigne, avant d'y investir les 40 M$ disponibles pour leur modernisation. En fin de compte, peu importe le moyen choisi, nous visons tous à éviter que des matériaux récupérables ne se retrouvent à l'enfouissement.

Le ministre de l'Environnement, David Heurtel, a affirmé que « le gouvernement est d'avis qu'il faut moderniser le système de consignation et optimiser la collecte sélective au Québec afin d'accroître nos performances environnementales ». Le problème majeur est que l'actuelle révision de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) qu'il propose ne s'attarde même pas au rôle de RECYC-Québec. Je suis d'avis qu'il faut profiter de cette révision de la Loi pour permettre à cet organisme de moderniser le système de consignation et, par conséquent, d'optimiser la collecte sélective au Québec. Il m'apparaît que cet organisme public est beaucoup mieux placé que la SAQ pour déterminer ce qui est le mieux au Québec en matière de recyclage !

À la question soulevée en début de texte « à qui profitera la consigne du verre ? », on peut en étendre la portée et se demander, du même coup, à qui profite la consigne sur le plastique et l'aluminium? Si on modernise nos centres de tri et que notre collecte sélective est plus efficace, alors il y aura moins de résidus qui se rendront à l'enfouissement. Si on approuve, par exemple, de nouvelles technologies innovantes qui impliquent l'utilisation de poudre de verre en substitution des matériaux tel que le ciment et certains additifs utilisés dans l'asphalte, devrions-nous favoriser la consigne sur le verre ou moderniser nos centres de tri ? La décision de consigner le verre doit-elle être prise en fonction des coûts de la SAQ ou en fonction du développement durable et de nos cibles de réduction des GES en sol québécois ?

Beaucoup de questions et plusieurs scénarios, mais jusqu'ici, peu de leadership démontré par le gouvernement libéral sur cet enjeu. Il est grand temps qu'il nous donne des orientations claires sur où il s'en va et ce qu'il entend faire en 2017.

VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST

Close  Les citations politiques de l'année 2016 sur  

Ni le bouton à quatre trous.

A-t-il voulu dire la «prérogative» ou le «purgatoire»? Un peu des deux?

Oui, mais ça signifie aussi qu'un enfant conçu par fécondation in vitro coûte deux fois plus cher aux parents...

On dit même qu'elle serait la REINE de l'endroit...

Le conseil de la ministre de la Condition féminine aux jeunes femmes est le suivant: «Tu veux prendre ta place? Faire ton chemin? Let's go, vas-y!».

Sylvain Gaudreault n'aime vraiment pas les pipelines...

Au mois de février, les esprits se sont échauffés au Salon bleu entre Bernard Drainville et Jean-Marc Fournier. Assis aux côtés de Bernard Drainville, le chef péquiste a alors lancé cette pointe pour rappeler l'emploi passé du leader parlementaire chez SNC-Lavalin, qui oeuvrait en Libye.

Le ministre de la Santé n'a pas apprécié d'être comparé au célèbre personnage de Molière par Pierre Karl Péladeau.

Un petit lapsus de Bernard Drainville, candidat défait à la chefferie du PQ.

Sam Hamad s'expliquant sur les allégations de trafic d'influence.



L'ex-premier ministre commentant l'arrestation de Nathalie Normandeau et les soupçons de trafic d'influence et de financement illégal par Sam Hamad.



Saint-Philippe, priez pour nous.

Le ministre Barrette a invité, à sa façon, Amir Khadir à participer à sa dégustation de repas de CHSLD.

Comme quoi, il faut toujours bien choisir son adverbe...

Non, il ne faut pas...

Le ministre s'est depuis excusé.

Le ministre Barrette tentait de justifier les toilettes à la serviette dans les CHSLD.

Après avoir remis un rapport du MTQ tronqué aux élus, le ministre des Transports a blâmé... le logiciel Microsoft Word.

Le ministre Coiteux a voulu faire un clin d'oeil à l'homme d'affaires Alexandre Taillefer, impliqué à la fois dans l'industrie du taxi et le milieu culturel.

Une déclaration-choc qui a mené à l'expulsion du député Gerry Sklavounos du caucus libéral.

La ministre Stéphanie Vallée a justifié ainsi le fait que le tchador n'est pas inclus dans son projet de loi sur la neutralité religieuse.

Le premier ministre n'aime vraiment pas les positions de la CAQ en matière d'identité et d'immigration.

Le ministre Laurent Lessard avait tout une analogie pour expliquer le modèle d'affaires d'Uber.

Jean-François Lisée... dont la maison vaut 1 million$. Quand on vit dans une maison de verre, vaut mieux ne pas lancer des roches.

Au lendemain de l'élection de Donald Trump, le chef de la CAQ a adopté un discours anti-élite. Pourtant, il est lui-même un homme d'affaires à succès et siège à l'Assemblée nationale depuis près de deux décennies.

Durant la course à la chefferie du PQ, Jean-François Lisée a évoqué l’idée que des islamistes pourraient cacher des mitraillettes ou des bombes sous leurs burqas.

Le péquiste Maka Kotto n'a pas apprécié les sorties de Jean-François Lisée sur les questions identitaires durant la course à la chefferie.

C'est sur ces mots que PKP a annoncé qu'il quittait la tête du PQ.

Voilà qui est mieux...

Pour souligner le départ du chef intérimaire Sylvain Gaudreault, à la veille de l'élection du nouveau chef péquiste, Philippe Couillard s'est essayé à la poésie au Salon bleu.

Devant le tollé soulevé par sa déclaration voulant qu'elle ne soit pas féministe, la ministre de la Condition féminine a rectifié le tir..  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter