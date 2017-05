ADVERTISEMENT

Pensez-vous, ne serait-ce qu'un instant, que Justin Trudeau a décidé de légaliser la marijuana pour des valeurs libérales, parce que c'est cool et que ça plaît aux jeunes? Les votes supplémentaires sont un bonus. La vraie raison est probablement bien plus classique: l'argent, l'argent et encore l'argent.

Les intentions du gouvernement Trudeau en matière de légalisation du cannabis sont connues depuis plus de deux ans. De nombreuses études ont été réalisées sur le sujet, dont notamment celles de l'IRIS et de Santé Canada. Ont été évalués: les effets sur la santé, les modes de distribution, les coûts, la sécurité publique, la sécurité routière, l'engorgement des tribunaux, etc. Pourtant, tout l'aspect de la production et de l'émission des permis semble être passé sous le radar.

La production: des milliards de revenus

Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable... Si on légalise le cannabis plutôt que de le décriminaliser, c'est qu'on met sur pied une véritable industrie qui représente, au Québec seulement, de 1,3 jusqu'à 10 milliards de dollars par année. C'est énorme! Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent des trois quarts du marché d'Hydro-Québec. Tant que nous ne serons pas indépendants, le moins que l'on puisse faire, c'est de ne pas se laisser rouler dans la farine par Ottawa!

Au début mai, j'ai posé des questions à ce sujet à la ministre de l'Économie et de l'Innovation, Dominique Anglade. Elle m'a confirmé qu'elle n'a absolument rien fait d'un point de vue économique à ce sujet. Elle n'a commandé aucune étude de marché, rien du tout. J'avais quasiment l'impression d'apprendre à la ministre qu'un marché potentiel de plusieurs milliards de dollars lui passait sous le nez pendant qu'elle restait les bras croisés !

Les compagnies existantes pour la production de cannabis thérapeutique - 24 en Ontario pour 1 seule au Québec - se bousculent à la porte de Justin Trudeau pour obtenir un laissez-passer rapide vers la production récréative. On voit bien que la production, c'est le nerf de la guerre! Pas pour rien que l'ancien directeur financier du Parti libéral du Canada, et proche de Justin Trudeau, soit le fondateur d'une des plus importantes compagnies ontariennes de production de marijuana, Tweed Marijuana. Si on regarde du côté des conseils d'administration de ces compagnies, on constate qu'ils sont composés en grande partie par des financiers spéculateurs.

Le constat est simple - et étrangement familier, non? - le gouvernement canadien se garde toute la latitude du côté de l'émission des permis et donc de la production (les détails à ce sujet seront dans les règlements adoptés par arrêtés ministériels, à venir plus tard, à la seule discrétion du ministre; rien n'est dans le projet de loi) et pellette dans la cour du Québec toute la gestion du reste.

Cette répartition artificielle et non justifiée des rôles proposée par le gouvernement canadien dans sa loi est totalement inacceptable !

Cette répartition artificielle et non justifiée des rôles proposée par le gouvernement canadien dans sa loi est totalement inacceptable ! C'est « arrangez-vous avec les problèmes pendant que nous (le gouvernement canadien) on choisit qui engrangera les profits ». Et le gouvernement de Philippe Couillard n'a manifestement rien fait depuis 2015 pour s'assurer de maximiser les retombées pour l'État, donc pour les citoyens québécois.

La santé, l'agriculture et le commerce relèvent de la compétence du Québec. Il n'y a aucune justification à ce énième empiètement d'Ottawa dans nos champs de compétences. Les modifications au Code criminel et des lois pertinentes, tant que nous ne sommes pas indépendants, ça relève du Canada. Pour le reste, ça nous regarde.



La distribution: des centaines de millions de revenus

On a appris récemment que le ministre des Finances, Carlos Leitão, écartait complètement la SAQ comme possibilité de distribution pour le cannabis récréatif, alors qu'il serait tout à fait possible d'avoir des succursales distinctes pour la vente du cannabis. Pourtant, une étude de l'IRIS conclut que : « Choisir la SAQ devient nettement plus intéressant lorsqu'on examine les redevances versées au gouvernement. En nous basant sur la rentabilité du cannabis sur le marché noir et sur les redevances que la SAQ transfère au gouvernement grâce à la vente de l'alcool, nous évaluons à 457 millions de dollars l'augmentation des sommes livrées à l'État suivant la légalisation du cannabis si elle prend en charge sa distribution. Cet argent permettrait, en plus de financer l'ensemble des différents services de l'État, d'assurer le déploiement de campagnes de prévention et d'éducation sur la consommation du cannabis.''

Donc, c'est 200 millions de dollars de plus pour la première année et jusqu'à 450 millions de dollars la dixième année si la distribution était confiée à la SAQ.

Malgré cela, le ministre n'a même pas demandé à la SAQ de se pencher sur cette avenue intéressante et nullement en contradiction avec l'aspect santé publique qu'il a mis de l'avant. Il est clair que le gouvernement de Philippe Couillard n'a aucune intention de faire bénéficier l'État et les Québécois de la légalisation du cannabis.

Il est totalement inacceptable que le gouvernement du PLQ tourne le dos à un nouveau marché qui - que l'on soit d'accord ou non, là n'est pas la question - se développera de manière importante. Un consultant américain, Adam Owens, parle même de croissance des ventes « incroyablement élevée » au cours des prochaines années. Ce gouvernement libéral si prompt à couper à gauche et à droite dans les services, prétextant le manque d'argent, lèverait le nez sur des milliards de dollars de revenus ? Il y a sûrement quelque chose qu'on ne comprend pas... ou qu'on comprend trop... À suivre.

