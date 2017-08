Ce samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas aura lieu un événement spectacle de grande magnitude médiatique entre deux grandes vedettes de la boxe et du UFC soit l'américain Floyd «prettyboy- Money» Mayweather et l'irlandais Conor « the notorious« McGregor dont la limite de poids est de 154 livres. Bien que cet événement soit un succès assuré au niveau des ventes à la télé payante ainsi qu'aux guichets, billets vendus entre 500$ et 5000$ pour assister à cette soirée, il n'en demeure pas moins que ce combat de boxe risque d'être décevant en soi. À mon avis, il en sera plus excitant dans la dernière semaine de promotion du combat avec les conférences de presse et la pesée et le face à face des deux combattants. Pour ce qui est du combat de boxe en soi, il y aura un non-lieu à mon avis, Mayweather est nettement supérieur puisque ce sera un combat de boxe non du UFC.

Même s'il est âgé de 40 ans et qu'il est inactif depuis septembre 2015 à la suite de sa dernière victoire par décision unanime contre Andre Berto, on parle ici d'un des meilleurs boxeurs de sa génération avec un talent exceptionnel qui a marqué son sport avec une fiche de 49 victoires en autant de combats. Avec sa 50e victoire, il battra l'illustre record de Rocky Marciano et cela pour une bourse assurée de 100 millions plus les revenus des différents droits de la télé payante et les différentes ventes des produits dérivés pour cet événement, un potentiel évalué possiblement à près de 400 millions US et peut-être plus, un très bon pari en soi, il va sans dire.

Bien que j'aime le combattant Conor McGregor, un vendeur exceptionnel et un athlète de grand talent avec une fiche de 21 victoires, dont 18 KO et une soumission et 3 revers, et champion actuel des poids légers de l'UFC et ancien détenteur du titre des poids plumes de 2015 à 2016. L'irlandais en sera à son premier combat de boxe professionnel en carrière contre un des meilleurs boxeurs de l'histoire de la boxe moderne. Bien que McGregor possède une gauche redoutable, on l'a vu notamment dans son duel contre José Aldo en décembre 2015 où il a terrassé le champion en treize secondes, il affrontera Mayweather qui tout au long de sa carrière a été en mesure d'éviter les coups de puissance de ses adversaires en raison de sa vitesse et de son agilité. À noter qu'il a dominé ses adversaires qui étaient pour la majorité des champions du monde de boxe renommés comme Saul Alvarez et Manny Pacquiao notamment. Il s'est battu dans vingt-six combats de championnats du monde. Son intelligence du ring est tout simplement exceptionnelle. De plus, il possède un jab rapide et précis et excelle en contre-attaque, une de ses forces. Sa défensive est hermétique et il est très rapide ce qui fait que ses adversaires n'ont jamais été capables de le toucher solidement durant sa carrière à part de Shane Mosley et on a vu la suite avec une domination de son adversaire.

Avec tout respect pour McGregor, il n'a aucune chance de rivaliser avec Mayweather dans ce combat de boxe qui avantage totalement l'américain.

Avec tout respect pour McGregor, il n'a aucune chance de rivaliser avec Mayweather dans ce combat de boxe qui avantage totalement l'américain. Si le duel avait été dans un combat mixe, boxe et MMA, peut-être, mais encore. Toutefois, le début du combat pourra être intéressant puisque McGregor va tout tenter pour essayer de surprendre Mayweather avec son crochet de gauche puissant, mais l'américain en a vu d'autres au cours de sa carrière. De plus, il ne faut pas nier le fait que les gants utilisés dans le UFC sont des 4 onces ce qui a pour effet de maximiser la puissance des coups. Il n'en sera pas le cas pour l'irlandais dans ce combat de boxe puisqu'il se battra avec des gants de huit onces. À mon avis, dès que l'américain va décider d'accroître le rythme, il en sera fait de l'irlandais. Cependant, ne manquez pas les conférences de presse de la semaine du combat et le face à face, événements qui seront plus spectaculaires que le combat de boxe en soi. En espérant être surpris. Il ne fait aucun doute que Conor McGregor ne peut que surprendre l'ensemble des experts de la boxe puisqu'il est le grand négligé de ce combat. Une belle performance de sa part et il sera le gagnant de cette soirée. Toutefois, je ne serais pas surpris que l'on puisse être témoin d'une disqualification entre les deux combattants. Bon spectacle!