Cher enfant,

Je m'adresse à toi aujourd'hui, car je sais que tu as de la peine. Ton petit cœur est déçu, triste. Tu as appris que le père Noël n'existait pas. Tes rêves tout d'un coup se sont effondrés. Tu t'es mis à douter. Tu as probablement ressenti de la colère, de l'injustice et c'est tout à fait normal. Permets-toi de pleurer si tu en as envie, et d'être fâché si c'est ce que tu ressens. Ne le garde surtout pas à l'intérieur de toi.

Puisque tu connais maintenant la vérité, il est temps pour moi de te révéler le véritable secret derrière ce que je suis, moi l'esprit de Noël, mais avant de lire cette lettre, ou de te la faire lire, j'aimerais te demander deux choses très importantes :

Ne partage pas ce secret avec ceux qui croient encore, mais seulement avec ceux qui comme toi, ont cessé de croire. La magie de Noël te l'a apporté parce qu'elle a senti que tu en avais besoin. Ainsi fera-t-elle de même pour tous les enfants qui seront prêts à le recevoir. Garde l'esprit de Noël vivant en toi, ainsi tu te feras le plus beau cadeau qui soit.

Maintenant, tu te demandes peut-être qui je suis et comment je fais pour écrire, sur un ordinateur en plus, car personne ne peut me voir. Je suis partout et nulle part à la fois, mais tu peux toujours me ressentir au niveau du cœur.

Je suis l'amour et la joie que tu ressens par rapport à la fête de Noël. Tu sais, quand tu t'émerveilles devant un sapin illuminé? C'est moi. Quand tu ressens dans ta poitrine l'envie de faire une surprise ou un cadeau à quelqu'un que tu aimes ou que tu t'amuses follement à faire des biscuits? C'est encore moi. Et si tu es heureux de te retrouver avec tes grands-parents, tes cousins, cousines, oncles et tantes, hé oui, c'est aussi moi!

Pour que tu puisses lire ces mots, je suis allé les semer dans le cœur d'une personne qui aime beaucoup Noël. Comme en chacun, l'amour et la joie vivent en elle en permanence, mais comme plusieurs grandes personnes, et malheureusement de plus en plus de jeunes comme toi, elle l'oublie parfois. Comme toi qui es triste d'apprendre que le père Noël n'existe pas, il lui arrive aussi d'avoir du chagrin et même d'être très fâchée, mais sais-tu ce qui est merveilleux? L'esprit de Noël est toujours là pour lui permettre de retrouver la joie dans son cœur, et ce à n'importe quel moment de l'année. Une simple chanson fait parfois toute la différence.

Le grand secret que je veux te révéler est celui-ci : l'esprit de Noël et le Père Noël ne font qu'un.

Tu te poses sûrement beaucoup de questions présentement, et tu en poses sûrement aussi beaucoup à tes parents, qui ne savent pas quoi te répondre. Tu es peut-être confus. Je comprends. Je vois rarement des enfants heureux d'apprendre que le père Noël n'existe pas. En fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il existe, mais pas de la façon que tu crois. Le grand secret que je veux te révéler est celui-ci : l'esprit de Noël et le Père Noël ne font qu'un.

Il y a de cela plusieurs années, les grandes personnes ont commencé à craindre l'amour, pour toutes sortes de raisons que tu comprendras un jour. Sans s'en rendre compte, elles ont construit des barrières autour de leur cœur, car elles croyaient qu'elles seraient ainsi mieux protégées de ce qu'on appelle la souffrance. Elles ne savaient pas qu'en faisant cela, elles la créaient et détruisaient la joie.

L'amour et la joie étaient donc prisonniers en plusieurs d'entre elles, et ma raison d'être était de venir assister chacune de ces personnes à traverser les barrières qu'elles avaient construites pour revenir dans leur cœur, au moins un soir par année, le soir de Noël.

Ça a fonctionné pour plusieurs, car il est survenu des milliers de petits miracles à Noël. Toutefois, il ne fut pas toujours très bien vu de parler ouvertement d'amour et de vivre dans la joie. Les adultes cherchaient donc, je le sentais, une façon de transmettre à leurs enfants ce qu'ils ressentaient de si spécial le soir de Noël, sans trop savoir comment.

Comme je suis invisible, tu le sais, il m'était impossible d'expliquer à des tout petits ce qu'était l'esprit de Noël, alors que je n'avais aucune image pour le représenter. Ils ne comprendraient pas. C'est quelque chose que même plusieurs adultes ont du mal à saisir aujourd'hui. On ne leur a pas appris, pas à eux, pas à leurs parents, pas à leurs grands-parents. Ils n'y sont pour rien.

C'est ainsi que j'ai créé le père Noël, un être humain magique, incarnant l'amour et la joie en l'image d'un monsieur bedonnant à barbe blanche, portant un magnifique habit rouge et des bottes noires. Le père Noël, habité de l'esprit de Noël, allait pouvoir faire vivre dans le cœur des enfants la joie et l'amour, et ce que les adultes ne savaient pas, c'est que ça aurait aussi un impact sur eux! Mais ça, il ne faut pas leur dire.

Comme tu es très perspicace, tu te demandes sûrement comme tu as pu voir si souvent le père Noël, comment il a pu passer par la cheminée pour te laisser des cadeaux et comment il a pu faire le tour du monde en une nuit, ai-je raison?

C'est que tu vois, en chaque personne, l'esprit de Noël existe d'une manière différente. Certains se déguiseront pour voir le sourire des enfants, d'autres recevront la famille à souper, certains cuisineront ou offriront des cadeaux. Il y a même des gens qui feront des décorations pour égayer les maisons ou vitrines de magasins, et d'autres qui auront l'air de ne rien faire, mais qui le vivront silencieusement, dans leur cœur. Il y a la fée des étoiles, des lutins, il y a tout ce que l'esprit peut imaginer.

Si tu es heureux, c'est que l'esprit de Noël est vivant en toi. Si tu es triste, c'est qu'il s'éteint.

Tu vois, cher enfant, comment se vit Noël n'a pas d'importance. Ce qui l'est par contre, c'est comment ça te fait sentir à l'intérieur de toi. Si tu es heureux, c'est que l'esprit de Noël est vivant en toi. Si tu es triste, c'est qu'il s'éteint.

Sache toutefois que tu n'es pas obligé d'être toujours heureux, et que ce n'est pas mal d'être triste. La bonne nouvelle, c'est que jamais l'esprit de Noël ne mourra en toi, même si tu es triste, même si tu as mal, même si tu es fâché. Il sera toujours là, attendant qu'un jour, comme une lumière, tu aies envie de le rallumer.

Tu sais, je ne suis pas vécu de la même manière partout dans le monde. Il y a différentes façons de me nommer et je prends aussi différentes formes, autres que le père Noël. Tu n'es sûrement pas sans savoir qu'il y a des milliards de personnes sur notre planète et tu comprendras sûrement, puisque tu es très futé, que ça n'aurait pas été tellement logique de faire croire aux gens qui habitent dans des pays où il fait très chaud, à l'image d'un homme à barbe blanche, habillé chaudement, qui passe par des cheminées pour apporter des cadeaux. J'ai dû m'adapter à tous les humains, et à l'unicité de chaque groupe, pour leur permettre eux aussi d'accueillir l'amour et la joie dans leur cœur.

Alors voilà, cher enfant, tu connais maintenant le secret qui a été si longtemps caché. L'esprit de Noël est une combinaison extraordinaire de l'amour et la joie, et le père Noël est la représentation physique de l'esprit de Noël. C'est donc dire que le père Noël est amour et joie, et qu'il vit en toi à chaque instant, qu'il existe dans ta réalité ou non.

Sachant cela désormais, il y a deux questions que je souhaite te poser.

As-tu envie de faire vivre en toi et autour de toi l'esprit de Noël? Si oui, comment le feras-tu?

Si tu ne le sais pas encore, ne t'inquiète pas. Tu le sauras très bientôt, car il y aura cette manière toute spéciale qui t'appartiendra de le transmettre autour de toi, et si par hasard tu avais envie de répondre « non », c'est absolument parfait. Tu n'es pas différent ou méchant pour autant. N'oublie pas que l'esprit de Noël n'est nul autre qu'une combinaison de l'amour, de la joie et de la fête de Noël, alors si tu enlèves la fête de Noël, vivra tout de même et éternellement en toi l'amour et la joie. Il n'en tiendra qu'à toi alors de choisir si tu désires la faire vivre ou non, à ton unique façon.

Je t'invite aussi dès maintenant à cesser de te questionner sur tout ce qui est propagé sur le père Noël, car chacun inculque l'esprit de Noël à sa façon. Il n'y a donc ni vérité ni mensonge. Simplement ce qui est vrai dans le cœur de chacun.

Voilà cher enfant. Tu sais tout maintenant.

J'espère que tu te sens plus léger. Je souhaite que ta colère ou ta tristesse se soit dissipée pour laisser place à un magnifique sourire. Tu es unique et inestimable, ne l'oublie jamais, et quand tu verras le père Noël désormais, tu pourras sourire, sans dire un mot, car tu sauras... et ce que tu ressentiras alors te fera oublier toute la déception que tu as eue. Cette joie qui t'habitera alors t'accompagnera pour toujours, je te le promets, mais toujours tu seras libre de la laisser vivre... ou non.

Amuse-toi, cher enfant, où que tu sois.

Avec joie et amour

L'Esprit de Noël