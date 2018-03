Que me répondrez-vous si je vous demande : comment se déroule l'heure des devoirs à la maison? En fait, je suis certaine qu'il y a autant de réponses que de familles!

Pour les enfants qui ADORENT l'école, l'heure des devoirs représente la suite de ce grand bonheur qu'est l'apprentissage. Cependant, dès qu'une ou plusieurs matières scolaires représentent de plus grands défis pour l'enfant, ou que l'enfant vit avec des différences rendant les apprentissages plus difficiles, l'heure des devoirs peut ressembler à... une punition.

Et s'il y avait des façons de rendre l'heure des devoirs plus spéciale? Voici 5 idées pour vous inspirer!

1- Une attitude positive

Selon moi, l'attitude du parent joue pour beaucoup sur l'état d'esprit de l'enfant pendant l'heure des devoirs. Est-ce qu'il perçoit que c'est une corvée pour vous? Aimez-vous vraiment l'accompagner pendant cette période? Parce qu'au fond, ce moment de la journée est un temps que vous pouvez passer avec votre enfant. Oui, vous avez une tâche précise à faire ensemble, mais vous pouvez également en profiter pour jaser.

En voyant ce moment comme un bon moment de la journée, votre état d'esprit aura une influence positive sur celui de votre enfant.

2- Un environnement détendu

Comme l'attitude n'est pas « tout », vous pouvez également voir à créer un environnement détendu pour l'heure des devoirs. Un enfant peut apprendre un peu partout. Au lieu de reproduire un environnement rigide et « officiel », pourquoi ne pas installer un coin de devoirs relaxant?

Par exemple, un matelas au sol avec des coussins sera un endroit confortable et différent de l'environnement scolaire habituel dans lequel il est toute la journée.

3- Une collation amusante

Le retour à la maison vient souvent avec un petit creux! On peut alors en profiter pour servir une collation pendant l'heure des devoirs. Servir une variété d'aliments dans un plat à compartiments est toujours très populaire chez moi.

Le concept se nomme monkey platters et permet aux enfants de manger d'un peu de tout. Après tout, on apprend mieux le ventre plein, non?

4- Un déguisement ou une thématique

Pour les plus jeunes, on peut même transformer l'heure des devoirs en jeu! En vous déguisant ou en donnant une thématique particulière à cette période de la journée, vous allégerez l'atmosphère et y ajouterez un aspect ludique!

Vous pourriez, par exemple, être des superhéros devant résoudre des équations mathématiques pour sauver la planète! Qui n'aime pas prendre part à un bon jeu de rôle de superhéros?

5- Un système de récompenses

Je sais que dans plusieurs familles, le temps d'écran (ou d'autres activités « spéciales ») est géré par un système de coupons correspondants à un nombre de minutes. Pourquoi ne pas faire gagner ces coupons lors de l'heure des devoirs?

Même si je suis une fervente adepte « d'avoir la motivation à la bonne place » (faire les devoirs parce qu'on a envie de les faire), je pense que c'est une solution qui peut être utilisée, dans certains cas, pour aider un enfant dans une période plus difficile!

En conclusion, j'espère que ces idées vous aideront faire de l'heure des devoirs un moment plus agréable et plus détendu!