« Si tu as le goût de passer une soirée plate avec une fille tranquille, fais-moi signe! » C'est le message que j'ai envoyé à un « chum potentiel » il y a quelques jours. Vous me direz que ce n'est pas le meilleur pitch de vente pour une célibataire qui aspire à trouver son mec idéal, et vous aurez raison. Mais moi je vous dirai que ça a le mérite d'être honnête, franc et direct.

Parce que oui, je suis une fille tranquille. Mais attention : quand je parle d'une soirée plate, je ne parle pas de passer des heures à jouer au Scrabble en écoutant le canal météo. Je veux simplement dire que j'aime bien passer du temps à la maison avec ceux que j'aime devant un bon souper ou devant un bon film avec un gros bol de maïs soufflé au beurre. Les pieds bien relax dans mes pantoufles en moumoute blanche. Je vous le confirme, ce n'est pas l'option la plus populaire sur les sites de rencontre. Je vais donc sûrement encore cocher la case « célibataire » dans ma déclaration de revenus cette année. Vous n'en faites pas pour moi, je vis très bien avec le concept. Le célibat est un dragon que j'ai apprivoisé depuis un bon bout de temps déjà.

Je parle par expérience : une femme qui jongle un quotidien chargé et assume beaucoup de responsabilités, ça fait fuir beaucoup d'hommes.

Bien sûr, ma vie différente est en grande partie responsable de mon célibat. Je parle par expérience : une femme qui jongle un quotidien chargé et assume beaucoup de responsabilités, ça fait fuir beaucoup d'hommes. Parce qu'elle vit dans un univers qu'ils ne connaissent pas, et parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps libre. De nos jours, la liberté de vivre sans grandes contraintes est d'une grande importance pour beaucoup de personnes. Si une femme doit organiser du gardiennage chaque fois qu'elle veut sortir, si elle ne peut pas s'absenter de la maison pour de longues périodes parce que son enfant a besoin de ses soins et si en plus elle préfère passer une soirée calme à la maison plutôt que de courir les bars, elle ne sera pas le premier choix de ces messieurs sur le marché des célibataires.

Je connais le sujet. Les rencontres que j'ai faites au fil du temps ont été, malheureusement trop souvent, déprimantes. Un exemple : je suis au resto avec un gars adepte de la moto. Première rencontre. On fait évidemment un court survol de nos vies, et comme je suis toujours franche sur ma situation, je lui explique que mon fils vit avec un handicap et des problèmes de santé, et qu'il demeure avec moi. Le gars me demande alors : « est-ce que ton fils peut rester seul à la maison? » Toujours honnête, je lui réponds que mon fils a besoin de soins et d'aide dans toutes ses activités de la vie quotidienne, et que je dois donc engager une personne capable de s'occuper de lui quand je veux sortir. Fin de la rencontre. On n'a même pas terminé le repas. Le gars a instantanément perdu tout intérêt pour moi. Je pourrais aussi raconter d'autres anecdotes de rencontres avec des mecs qui étaient charmants au départ, mais qui finalement ne voyaient en moi qu'un possible passe-temps d'après-midi, rien de plus.

Si ces messieurs savaient...

Cher inconnu, si tu te détournes d'une femme parce qu'elle a une vie différente, tu passes à côté d'un beau bonheur. Un bonheur tranquille, oui, mais un beau gros bonheur. Toi qui ne prendras jamais le temps de la connaître, tu ne toucheras pas au bonheur de marcher aux côtés d'une femme que la vie a rendue forte, autonome, indépendante, mais surtout loyale et totalement dévouée, autant à son homme qu'à sa famille. Toi qui détourneras ton regard d'elle, tu n'enrichiras pas ton cœur au contact de son univers qui est certes très différent de ce que tu as toujours connu, mais tellement rempli d'amour...

Oui, la vie différente fait peur. Oui, à première vue, la femme différente a l'air plate parce qu'elle préfère souvent passer ses moments de répit à relaxer devant le foyer à la maison plutôt que d'aller escalader une montagne avec des amis ou aller s'étourdir au Casino au milieu du brouhaha des machines à sous. Mais dans ses nombreux défis, la vie différente nourrit, enseigne, illumine et donne beaucoup plus qu'elle ne prend.

Tu pourrais trouver le trésor que tu as toujours cherché.

Cher inconnu, si la vie met une femme différente sur ta route, affronte tes craintes et prend le temps de la connaître. Tu pourrais trouver le trésor que tu as toujours cherché. Il se présente à toi sous forme d'un grand défi. N'aie pas peur et relève-le. Tu en sortiras gagnant.