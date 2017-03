L'architecture à l'ère où «espace virtuel» prime sur «espace physique»

ADVERTISEMENT

De manière générale, ceux qui désirent analyser et théoriser la conceptualisation architecturale, ou encore les significations derrière ses usages, se tournent vers la sémiotique pour ce faire, laquelle est un sous-champ de la communication. Autrement dit, pour ceux peu familiers avec cette approche, l'architecture est généralement étudiée sous l'angle de la perception et de l'interprétation des «signes» qu'elle incarne. L'usage de cette approche esthétique est facilement compréhensible comme sa pratique des derniers siècles découle directement de la tradition des Beaux-Arts. Par contre, l'articulation claire d'une problématique entre l'architecture et la communication à l'ère numérique, elle, n'est pas chose fréquente. C'est à cette lacune que Joseph Moukarzel, auteur d'Architecture et communication, tente de pallier.

Il me semble pertinent de vous introduire cet ouvrage récent car, outre l'originalité de l'angle choisi pour un auditoire issu de l'architecture, par exemple, il met à jour un balancier de causes-et-effets entre architecture et phénomène de globalisation; pour ainsi dire négatif. De plus, je me permets d'ajouter que l'intérêt de cette référence réside dans la grande accessibilité du propos. En effet, malgré un intitulé qui semble cibler deux auditoires précis, mais à la fois bien distinctifs, l'écriture est tout à fait facile pour des lecteurs non initiés à ces sujets. Ainsi, j'invite à s'y arrêter toute personne désirant en connaître davantage soit sur l'architecture ou la communication. Elle en ressortira plus érudite sur ces deux disciplines et, surtout, plus avertie sur les dangers identitaires et culturels qui guettent actuellement nos sociétés.

L'approche de l'auteur repose sur l'idée que l'architecture est «message» et que cela passe par son image, d'où sa démarche enracinée dans la sémiotique. À partir d'un exercice d'analyse des signes émanant d'éléments concrets de l'architecture, Moukarzel cherche à y superposer les significations de «l'ici et maintenant» dans lequel nous propulsent aujourd'hui les communications numériques. En d'autres termes, sa réflexion repose sur le questionnement suivant: comment les nouveaux moyens de communication qui effacent les distances «physiques» influencent-ils nos interprétations du cadre bâti? Ces prémices, dans le but de montrer les mutations «architecturales» que subissent actuellement nos villes afin de répondre aux critères globalisés portés par ces nouveaux modes de communication.

Mondialement, nous voyons s'implanter des architectures sans référence culturelle à leur contexte et du coup dénaturant les repères identitaires du lieu: des architectures qui pourraient être reproduites autant en Chine qu'en Argentine ou en Suiss

En effet, les technologies de l'information et de la communication (TIC) raccourcissent les distances et éliminent les différences, rendant ainsi tous lieux accessibles à tous en tout temps. Les TIC permettent, en quelque sorte, d'outrepasser toutes frontières et d'aplanir toutes les spécificités d'un lieu. Ce rapprochement virtuellement permis entre tous lieux géographiques se répercute sur la conceptualisation architecturale: les traditions locales, les facteurs climatiques, la religion et les croyances ou, encore, les ressources de proximité ne sont même plus pris en compte dans les processus d'idéation et de construction. Mondialement, nous voyons s'implanter des architectures sans référence culturelle à leur contexte et du coup dénaturant les repères identitaires du lieu: des architectures qui pourraient être reproduites autant en Chine qu'en Argentine ou en Suisse.