La Floride, pour ceux qui n'aiment pas la plage !

Maintenant que le temps gris et pluvieux s'est installé chez-nous et que la température se rafraîchit, c'est en plein le temps de penser à quelques jours de vacances dans le Sud ! Vous n'aimez pas la plage et la chaleur trop intense ? La Floride pourrait bien être la solution idéale en ce temps-ci de l'année.

Voici mes incontournables à Miami pour combler les épicuriens et amateurs de beaux endroits.

Miami la séduisante :

Miami est souvent une destination de choix pour ses plages et ses boîtes de nuit clinquantes. Cependant, la grande ville du sud de la Floride offre beaucoup plus que cela à ceux qui se donnent la peine de la découvrir. Voici mes coups de cœur à Miami, tant au niveau des activités que pour aller se régaler !

Me balader à Bayside Marketplace

Envie de flâner dans de jolies boutiques, boire un mojito en plein air ou se déhancher au son de la musique d'un spectacle gratuit ? Bayside est l'endroit tout trouvé. Situé autour de la marina de Miami, c'est une promenade au cœur du centre-ville de Miami. Avec une vue magnifique sur les yachts de luxe et la baie, cette enceinte est l'endroit parfait pour se distraire l'après-midi ou en soirée. Moi, j'en profite toujours pour y flâner et admirer la vue.

Faire une croisière pour admirer les villas des célébrités

Miami, c'est bien connu, attire les vedettes et les gens les plus fortunés de la planète. Ces personnes choisissent des propriétés à l'écart des curieux et des paparazzis. En bateau, il est possible de s'approcher à une distance respectable des cours extérieures des plus grandes célébrités et d'admirer leurs luxueuses maisons. Si on est chanceux, on pourrait apercevoir peut-être Beyoncé, Robert de Niro ou Justin Timberlake qui se prélasse en profitant des doux rayons du soleil de la Floride. Plusieurs petits bateaux de croisières offrent l'excursion, tels que le Island Queen. C'est celui que j'ai emprunté pour jouer les paparazzi d'une journée !

M'imprégner de l'Art déco à South Beach

Miami Beach a une histoire fascinante. Ville bâtie sur un marécage, elle aurait été officiellement fondée en 1915. Puis, divers styles et diverses tendances, dignes des plus grandes métropoles, l'ont façonnée. Une des époques architecturales des plus marquantes, qui s'est échelonnée entre 1929 et 1940, est certainement celle de l'Art déco. Grâce aux efforts déployés par la Miami Design Preservation League, cette architecture étonnante est très bien conservée. Même que le quartier de South Beach, entre la 6e et la 23e rues, est un des sites classés où il existe la plus grande concentration de bâtiments Art déco au monde ! On peut entrer au cœur de l'histoire de cette grande ville et découvrir celle fascinante de ses monuments en participant à l'un des tours guidés à pied qu'offre la Miami Design Preservation. J'y suis allée et je dois dire que la ballade vaut vraiment le coup ! Mais attention, mettez vos souliers les plus confortables car on marche beaucoup durant presque deux heures !

Découvrir le quartier branché et artistique de Winwood District

Ancien site d'entrepôts, quartier peuplé d'ouvriers mais aussi de dealers de drogue, l'endroit a pu renaître par une nouvelle vocation artistique et commerciale grâce à des développeurs qui ont misé récemment sur son avenir. Peu à peu les junkies et les voyous ont laissé leur place aux artistes qui ont fait des bâtiments du quartier des toiles géantes où le street-art s'exprime en toute liberté. Le phénomène a fait boule de neige. Des artistes de partout dans le monde et de disciplines variées ont débarqué à Winwood pour contribuer à l'essor de l'endroit. Aujourd'hui des dizaines de musées, mais aussi de boutiques de créateurs et de designers (dont celle de Marie St-Pierre) y ont élu domicile. Il faut voir la galerie à ciel ouvert appelée Winwood Walls. J'ai adoré ! Et j'ai pu nourrir du même coup mon compte Instagram de toutes ces belles toiles à ciel ouvert !

PS : Il existe des tours guidés racontant l'histoire de chacun de ces artistes, comme celui du Winwood Art Walk, par exemple, si cela vous dit.

Se promener dans le quartier Brickell : le nouveau spot des affaires

Autrefois endroit peu recommandable et même dangereux, le quartier s'est gentrifié depuis trois ans grâce à la venue de plusieurs développeurs immobiliers qui ont tout misé sur ce nouveau secteur situé entre Miami Beach et Miami City. On l'appelle « le petit Manhattan », et il témoigne de la prospérité de l'endroit. On y trouve des condos de luxe (comme ceux du groupe SLS Brickell), des hôtels cinq étoiles comme le East Miami, des centres de conventions modernes, de nouveaux restaurants primés, comme le Bazaar Mar, des bars et même un centre commercial à l'architecture époustouflante. Sécuritaire, propre et fréquenté par une foule animée de jeunes gens d'affaires, le quartier est parfait pour une petite promenade diurne ou nocturne. De plus, y séjourner est une très bonne idée, car le lieu est à moins de quinze minutes de South Beach, Downtown Miami, Key Biscayne, Bayside, Little Havana, Winwood ou Miami Center. J'ai beaucoup aimé pouvoir m'imprégner de la « vibe » de l'effervescence de Miami sans son achalandage. Et surtout, c'est tellement sécuritaire pour s'y promener, même la nuit.

Adresses gourmandes :

Voici mes endroits gourmands préférés, pour le brunch, le lunch, le souper et pour prendre un verre.

Bruncher au Versailles

Pour découvrir en même temps l'un des quartiers marqués par l'histoire des immigrants hispaniques, je me suis rendue dans le Little Havana pour aller manger au Versailles. Ce « diner » sert de la cuisine cubaine dans le sud de la Floride depuis 1971. On y retrouve des mets typiques, comme des empanadas, mais surtout une diversité impressionnante de sandwichs cubains. Juste à côté, ils ont aussi une pâtisserie de spécialité. Le resto tout comme la pâtisserie attirent des foules pour les brunchs le week-end.

Lunch au Quinto la Huella

Inspiré du réputé restaurant d'Uruguay le Parador La Huella, le Quinto la Huella de Miami se veut dans la même lignée culinaire. Le menu se centre autour de la cuisson sur feu de bois. Ici, on découvre le meilleur de la cuisine d'Amérique du Sud avec une touche des plus raffinées. J'ai pu remarquer que l'expression « de la ferme à la table » prend tout son sens puisqu'on n'utilise que des produits frais d'agriculteurs ou de fournisseurs locaux. Des stations différentes accueillent les clients selon l'heure du jour, servant de la pizza du four à bois, des poissons enrobés dans une croûte de sel ou encore des fruits de mer crus. Le midi, on offre aussi un buffet haut de gamme où carpaccio de bœuf, saumon fumé, salade de pâtes, pieuvre grillée, calmars frits, fricassée de légumes, et j'en passe, vous attendent. Le décor du resto rappelle vraiment le style de l'hémisphère sud avec une touche exotique et naturelle. J'ai beaucoup aimé !

Souper au Bazaar Mar

L'un des meilleurs restaurants de Miami, à mon avis, vous attend dans le quartier Brickell, au rez-de-chaussée de la tour de condos-hôtel SLS. Le célèbre chef espagnol, José Andrès, récipiendaire de deux James Beard Awards et vedette de Iron Chef America, a quelques restaurants en Floride, ailleurs aux États-Unis ainsi qu'en Espagne. Dans celui-ci les fruits de mer et le poisson sont à l'honneur. Fidèle à sa patrie, Andrès privilégie les tapas ; donc, on y trouve une série de petits plats à partager tous servis de façon créative (comme ces acras de poisson lion dans une espadrille de verre). Les arrivages sont frais et locaux. Il y a un bar à cru et même un aquarium avec des poissons et crustacés encore vivants pour qu'on choisisse ceux qu'on veut dans son assiette ! Si l'on a une bonne faim, on opte pour les menus dégustations à partager à 75, 125 et même 225 dollars. Ce dernier choix, nommé « Get your PhD in the Sea », vous offre tout le menu poisson et fruits de mer qui défile devant vous, plat après plat. En prime, un décor magnifique inspiré du thème marin et des céramiques peintes à la main par un artiste espagnol. Je me suis ré-ga-lée !

Souper au Los Fuegos by Francis Malmann

HyperFocal: 0

J'avais vraiment envie d'aller découvrir ce resto et je n'ai vraiment pas été déçue. Le restaurant du chef argentin le plus connu de la planète est situé dans le fantastique hôtel Art déco Faena, de South Beach. Francis Malman a bâti sa renommée en cuisinant ses viandes, et même ses légumes, directement sur le feu. Il s'inspire des asados, genre de barbecues de la vieille tradition des gauchos, pour offrir aux clients une expérience unique. Au menu, on ne se contente pas de nous servir du steak grillé, même s'il est de première qualité. Les plats sont raffinés, les présentations soignées et les recettes allient le côté authentique de la cuisine argentine aux bases de la cuisine moderne française. Ajoutez à cela des produits frais, locaux, et des sauces maison (comme leur chimichurri) vraiment délicieuses, et vous aurez une idée du raffinement du menu. Pour l'ambiance, deux options s'offrent à vous : une salle à manger intérieure, digne des plus chics hôtels du monde, ou un souper plus relax sur la terrasse de l'hôtel. Si vous choisissez l'option sans air climatisé (!), vous serez alors vraiment dans le feu de l'action tout près de la cuisine ouverte du restaurant. Vous y verrez alors les flammes jaillir à tout moment ! Profitez-en ensuite pour prendre un digestif au bar extérieur de l'hôtel Tree of Life, ou à The Living Room, le lounge à l'intérieur de l'hôtel. Dans les deux cas, j'ai été subjuguée par le décor.

Une expérience inoubliable au restaurant Pao

HyperFocal: 0

Situé dans un quartier classé patrimoine historique, le magnifique hôtel Faena accueille aussi un autre restaurant de grande renommée, le Pao by Paul Qui, un restaurant d'inspiration asiatique. Le chef Qui a une feuille de route impressionnante : récipiendaire d'un James Beard Award, gagnant du concours Top Chef USA et déclaré meilleur chef du Sud-Ouest des États-Unis. Rien de moins ! Originaire de Manille, aux Philippines, il a ensuite immigré au Texas où il s'est fait connaître pour sa cuisine inspirée. Dans ce resto de Miami, on peut goûter à des plats combinant harmonieusement les deux cultures avec une twist moderne. Mon coup de cœur : le décor de ce resto est somptueux !

Prendre l'apéro au Sugar

À mon avis, le plus bel endroit de Miami pour prendre un verre et admirer la vue du centre-ville, c'est assurément le Sugar bar ! Situé sur le toit, au 40e étage de l'hôtel East Miami, non seulement ce bar offre un point de vue 360o sur la ville, mais en plus c'est un vrai petit oasis au cœur du quartier des affaires. Les designers et les architectes de l'hôtel ont, en effet, rivalisé d'imagination pour recréer un jardin exotique sur le toit de cet hôtel. On y trouve des arbres, de la végétation foisonnante, et même un bar qui prend des allures de cabana tropicale. Devinez quelle est leur spécialité ? Les cocktails exotiques, bien sûr ! Vous pouvez aussi y manger de petits plats frais comme du ceviche, du crudo de thon rouge et des sushis. Tout cela dans une ambiance lounge animée par les DJ's présents. Je le recommande pour le 5 à 7, pour avoir la vue en prime.

Hébergement

Le East Hotel

Le nouveau quartier Brickell héberge une foule de condos ultra-modernes et d'hôtels splendides. J'ai essayé pour vous le East Hôtel, qui fait partie de cette vague d'hôtels. Construit l'an dernier, l'établissement compte 352 chambres, huit suites luxueuses ainsi que 89 suites résidences, chacune pouvant accueillir une famille entière avec ses trois chambres, sa cuisine tout équipée et ses électro-ménagers inclus. Le East est un hôtel luxueux cinq étoiles, mais privilégiant le côté pratique, technologique et efficace plutôt que le luxe ostentatoire. Le décor est sobre et s'inspire de la philosophie Feng Shui. Le design a recours à des lignes épurées, des tons sombres, des matériaux comme le métal et le bois et des fontaines au dessin géométrique. Le résultat, c'est qu'on s'y sent super bien !

Avant d'arriver aux chambres, on doit se rendre devant un écran digital sensoriel qui reconnaît notre clé pour appeler notre ascenseur. Lorsqu'il arrive, et qu'on entre dans le petit espace qui monte à notre chambre, on est accueilli par des lumières dignes d'un film de science-fiction ! Petits gadgets sympas qui font jaser ! Les chambres, elles, sont spacieuses, orientées de sorte à obtenir une vue la plus panoramique qui soit. Le style contemporain est de facture plutôt sobre. Les liens sont hyper confortables et les couleurs apaisantes. Tout y est ergonomique et le plus moderne possible, sans toutefois être froid.

Les plus de cet hôtel sont, à mon avis, outre la vue panoramique qu'on a de la chambre, les petites attentions (produits de beauté et accessoires de luxe), les magnifiques piscines extérieures spacieuses et design, le gym « Beast » gigantesque (enfin, un vrai gym !), les restos et le bar magnifiques et un accès intérieur au plus grand centre commercial du coin : le Brickell Center (qui appartient aussi au groupe d'investisseurs de l'hôtel). À la blague, disons que s'il fallait ne plus en sortir, cet hôtel serait sûrement le plus bel oasis auto-suffisant que nous ayons eu la chance de voir. En plus, question prix, l'hôtel offre des tarifs vraiment concurrentiels et beaucoup moins élevés qu'à South Beach. Son emplacement est très stratégique pour qui veut se promener dans les endroits touristiques les plus réputés de Miami, et un accès au Skyline (train reliant le centre-ville de Miami au Port) est situé tout à côté. Un bijou d'hôtel que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir.

* L'auteure de ces lignes a été reçue deux nuitées à l'hôtel East de Miami pour en découvrir les attraits.