Le Canada prend des mesures concrètes pour lutter contre la désertification

En ce Jour de la Terre, nous vous invitons à profiter de la nature avec vos enfants pour qu'ils bâtissent un lien avec leur environnement. C'est la meilleure façon de les motiver à le protéger.

Même si les effets des changements climatiques ne nous sautent pas toujours aux yeux, ils sont indéniables. Les dommages se voient davantage dans un environnement loin des réalités du Canada: les terres arides, où vivent trois milliards de personnes.

Ces régions sont extrêmement vulnérables à la désertification, à la dégradation des terres et à la sècheresse - des phénomènes exacerbés par les changements climatiques. Les gens qui y vivent, en particulier les petits exploitants agricoles, voient trop souvent leurs moyens de subsistance menacés et leurs familles accablées par des pénuries d'eau, de nourriture et d'énergie. Quand ces pénuries perdurent, elles dégénèrent en crises plus profondes: famines, conflits armés et migrations forcées.

En Afrique sub-saharienne, d'après les estimations, 75% des sols sont dégradés, et près de 10 millions d'hectares de terres se dégradent chaque année.

Une collectivité du Sénégal au travail, qui restaure des terres et cultive des pépinières dans la section du Grand Mur Vert (GGW) du pays, une initiative de développement rural panafricain. Depuis que le GGW a été lancé il y a une décennie, le Sénégal a restauré 25 000 hectares de terres et a planté 12 millions d'arbres, contribuant à transformer les moyens de subsistance des collectivités dans les régions rurales. - Crédit photo UNCCD

Pour les agriculteurs, cela représente des pertes de revenus de plus de 4 milliards de dollars par année. Pour les agricultrices, le coup est encore plus difficile à encaisser, car elles n'ont souvent accès qu'à des terres moins fertiles. Elles reçoivent aussi très peu de formation et d'aide financière.

Comme la pauvreté, la désertification touche les femmes et les filles de manière disproportionnée. Elles sont deux fois plus nombreuses que les hommes et les garçons à souffrir de malnutrition. Elles doivent passer beaucoup de temps à approvisionner leur famille en eau - chaque jour, en Afrique sub-saharienne, elles y consacrent 40 millions d'heures. Quand un conflit éclate, elles sont plus durement touchées par l'insécurité et la violence.

D'ici 2050, le manque d'eau affectera 52% de la population mondiale.

Dans les prochaines décennies, la désertification risque de générer 135 millions de réfugiés climatiques. D'ici 2050, le manque d'eau affectera 52% de la population mondiale.

Plus que jamais, les populations des terres arides - surtout les femmes - ont besoin de prévenir la dégradation de leurs terres, de les réhabiliter et d'assurer leur rendement.

En ce Jour de la Terre, le Canada est fier de rétablir son appui à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, lequel contribue grandement à notre engagement à l'égard des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

Nous voulons aider les collectivités affectées à développer leur résilience aux effets des changements climatiques. Nous voulons les aider à améliorer leur sécurité alimentaire et à stabiliser leurs revenus. Nous voulons renforcer le pouvoir économique des femmes et des filles, et bâtir des économies inclusives, plus fortes et prospères.

Nous voulons aussi mettre notre expertise au service des pays en développement dans le domaine des technologies vertes, notamment pour la gestion durable des ressources naturelles, l'agriculture intelligente face au climat et la réponse aux catastrophes naturelles.

Nous nous unissons pour célébrer l'engagement du Canada dans la lutte contre la désertification, un des grands facteurs d'instabilité de notre temps.