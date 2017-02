Jupiter en balance du 6 février au 9 juin 2017

ADVERTISEMENT

À la veille d'un transit ou durant la phase rétrograde de Jupiter, les sociétés, les groupes et les individus ont tendance à « aller trop loin » dans leur quête d'expansion ou dans leur façon de faire valoir leurs points de vue. Leurs démarches en ce sens dépassent souvent les limites et Jupiter rétrograde viendra leur rappeler qu'il est temps de se pencher à nouveau sur le passé.

Lorsque Jupiter rétrograde, c'est le moment de privilégier l'évolution intérieure pour se préparer aux futures occasions favorables qui se présenteront à nouveau dès que Jupiter reprendra ses droits. Il est particulièrement important, en cette période, d'être lucide et compréhensif envers soi-même afin de déterminer si les choses dont on jouit actuellement sont réellement celles qu'on désire.

Voici l'impact qu'exercera Jupiter sur votre signe solaire et ascendant natal.

Bélier

Voilà un temps où vous allez vous questionner à nouveau afin de pouvoir mieux réévaluer ce que vous voulez et ce que vous attendez de votre relation de couple, de vos relations avec les autres et de ce qui fonctionne pour vous. Profitez-en aussi pour réévaluer vos besoins intimes. À cet effet, il est possible qu'une de vos relations prenne fin au cours de cette période, ou encore qu'une sérieuse remise en question soit à l'ordre du jour.

Taureau

Au cours de cette période, il sera recommandé d'observer vos besoins en termes de santé. Il est aussi suggéré de vous appliquer plus à votre travail et dans vos tâches à accomplir.

Gémeaux

Vous ne serez pas à l'abri d'ennuis possibles avec un de vos enfants, une jeune personne dans votre entourage, ou quelqu'un que vous affectionnez. Le temps sera également mal choisi pour spéculer ainsi que pour prendre des risques inutiles.

Cancer

Lors de cette période, attendez-vous à des changements possibles en ce qui concerne votre vie personnelle. La probabilité d'ennuis au foyer, ou qu'une dépense grève sérieusement votre budget en ce qui concerne votre logement est à envisager.

Lion

Durant cet intervalle, attention aux problèmes de communications possibles avec des personnes de votre entourage immédiat. À cet effet, vous pourriez encourir des ennuis ou des pépins possibles avec un de vos frères ou une de vos sœurs, voire même un voisin. Il sera dans votre intérêt aussi d'être prudent lors de vos déplacements. Une dépense pour votre véhicule est tout aussi possible.

Vierge

Il sera avisé de remettre toute décision financière après le 9 juin. Il en ira de même aussi pour ce qui relève de votre argent, de vos avoirs, de vos investissements et de vos biens.

Balance

Il va de soi, le temps sera mal choisi pour vous engager, vous fiancer, ou vous marier. Il en sera de même aussi pour ce qui est de contracter tout engagement.

Scorpion

Même si rien n'avance selon vos attentes et désirs, ne baissez pas les bras sur ce que vous voulez réaliser. Au contraire, prenez du recul, voyez ce que vous pouvez faire de mieux afin de mieux pouvoir concrétiser vos objectifs. Par la suite, veuillez mettre en place toutes les initiatives nécessaires, de préférence après le 9 juin.

Sagittaire

Voilà qui présage une période où vous éprouverez plus de difficultés et dépendrez de l'être aimé en ce qui concerne vos besoins affectifs. Un vœu, un désir, un souhait pourraient être également mis en suspens pour un certain temps, sans compter que vous ne pourrez pas toujours compter non plus sur le soutien de vos amis. N'allez pas en faire un drame, mais plus que tout, évitez de vous laisser envahir par toutes vos peurs.

Capricorne

Durant cette période, votre seuil d'ambition sera plus en carence. Vous ne pourrez choisir meilleur moment pour réajuster le tir. Profitez-en aussi pour intégrer vos récents gains et responsabilités afin qu'ils servent au mieux vos intérêts.

Verseau

Le temps sera mal choisi pour voyager alors que vous risquez d'encourir divers ennuis ou pépins possibles. Tout suggère aussi que vous risquez d'éprouver plus de difficultés à comprendre et à saisir ce qui se passe dans votre vie, ainsi que tout ce qui se passe autour de vous.

Poissons

L'argent, le coût de la vie, tous les bénéfices qui proviennent par le concours d'autrui ou qui sont en lien avec les autres vont davantage hanter vos pensées au cours de cette période. Par conséquent, on peut facilement en déduire que vous serez plus en « mode réajustement » de vos valeurs et de votre estime personnelle.

Les coqs sont des personnes aussi charmantes qu’ambitieuses. Confiantes, sociables, motivées, elles peuvent toutefois être aussi pompeuses, impatientes, égoïstes et trop souvent chercher à être le centre d’attention. • Qualités : travaillant, loyal, digne de confiance • Défauts : vaniteux, impatient, égoïste

Les personnes nées en 1957 et en 2017 sont des coqs de feu. Elles sont dignes de confiance, ponctuelles et responsables, selon China Highlights. Les coqs de feu sont aussi des leaders nés, très organisés et tout aussi honnêtes. Il arrive toutefois qu’ils blessent des personnes sans le vouloir en étant trop francs ou trop directs.

Les coqs sont compatibles avec les personnes nées durant l’année du buffle et du serpent, car ils pensent de la même façon et sont tout aussi déterminés à atteindre leurs buts dans la vie. Leurs habitudes sont également complémentaires. Les coqs sont toutefois incompatibles avec les personnes nées au cours de l’année du rat, du lapin, du cheval et du chien, en raison de divergences au niveau de l’attitude et des opinions.

Selon China Highlights, les coqs sont des individus travaillants, actifs et débrouillards, en faisant des candidats idéaux pour une carrière en vente, en journalisme, en enseignement ou dans la sécurité publique.

• Chiffres : 5, 7, 8 • Couleurs: or, brun, jaune • Fleurs: glaïeul • Directions: sud, sud-ouest

• Michael Caine (1933) • Goldie Hawn (1945) • Jennifer Aniston (1969) • Cate Blanchett (1969) • Matthew McConaughey (1969) • Elijah Wood (1981) • Justin Timberlake (1981) • Britney Spears (1981) • Ariana Grande (1993)

