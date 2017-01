2017, année du Coq de feu: vos prévisions

ADVERTISEMENT

Le Nouvel An chinois du Coq de feu débute le 28 janvier, soit la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver, et prendra fin le 15 février 2018. Si l'on en croit les caractéristiques de ce signe chinois, on devra s'attendre à une année 2017 dynamique, pleine d'entrain, riche en gratifications méritées ou injustifiées ; une année, également, durant laquelle s'élaboreront les plans et projets les plus insensés. Voici une version écourtée de vos prévisions.

Rat : l'année de votre envol

Les natifs du Rat aiment vivre leur vie pleinement, mais aussi fougueux qu'ils puissent être, ils ont de temps en temps besoin de ralentir un peu la cadence. En 2017, concentrez vos efforts sur une seule activité à la fois au lieu de vouloir faire nombreuses choses en même temps. De ce fait, on pourra vous voir évoluer plus loin que les autres années. Il sera tout de même impossible pour vous de rester en retrait d'autant plus que votre motivation sera en hausse à nouveau.

Bœuf : l'année de toutes les réussites

Jupiter de passage au secteur qui régit votre carrière et vos réalisations jusqu'à la mi-octobre, vous pourrez faire des pas significatifs dans votre travail ou selon votre spécialité, sans compter que votre seuil de chance et vos talents seront renforcés. Assurez-vous toutefois de faire preuve de tact et de diplomatie lorsque vous aurez à traiter avec vos supérieurs, les gens avec qui vous faites affaire, et toutes autres personnes qui exercent une autorité sur vous tels un juge, un policier, ou vos parents.

Tigre : la vie avant tout!

Il sera suggéré d'être plus sensible aux besoins et sentiments des gens qui vous sont chers, incluant amis et proches parents. N'allez pas non plus dépenser tout votre argent sur des choses de moindre qualité ou pour lesquelles vous perdriez vite intérêt. Soyez frugale avec vos sous et assurez-vous d'en avoir pour votre argent.

Lièvre : vous ferez peau neuve

Si la peur de l'échec vous a empêché d'apprendre une nouvelle technique d'apprentissage ou une compétence qui pourrait bien vous servir, telle qu'apprendre à conduire, à faire de la couture, à utiliser un ordinateur, faites-en l'essai alors que vous pourriez être agréablement surpris des résultats, et ce, même si vous n'excellez pas, alors qu'au bout du compte vous aurez appris plus sur quelque chose d'utile.

Dragon : une année éclatante et libre de tous mauvais présages

Assurez-vous d'inclure des périodes de détente au quotidien afin que vous puissiez mieux vous relaxer, et ne manquez pas de tirer profit de ce temps pour visiter à nouveau les récentes actions et décisions implantées. Si vous êtes constamment actif mentalement ou physiquement, vous courez le risque de vous épuiser ; assurez-vous de vous réserver amplement de temps pour vous reposer en vue de refaire votre plein d'énergie.

Serpent : une année de grande envergure

Ne manquez pas de tirer profit de l'année du Coq de Feu pour évaluer l'état de vos relations, tant émotionnelles que professionnelles. Si les liens sont faibles, peu fiables ou superficiels, questionnez-vous à savoir si ces alliances en valent la peine d'être maintenues. Il est possible que vous ayez à mettre fin à une relation de sorte que vous pussiez trouver quelque chose de mieux, quelque chose qui vaut équivaut.

Cheval : une année propice aux changements, aux évolutions

Si vous avez l'impression qu'il manque ¨un je ne sais quoi¨ dans votre vie, il est probable que c'est à cause que vous n'êtes pas investi totalement dans votre relation intime ou que vous ne vous sentez pas pleinement engagé dans le choix de votre carrière, ou chemin de vie. Vous aurez à visiter sérieusement toutes ces questions.

Chèvre : une année pour renaître

Vous êtes des gens sensibles et animés d'émotions fortes, ce qui peut parfois ajouter de la tension à votre vie. Vous vous devez de réduire votre seuil de stress. Il est possible de le faire surtout si vous vous départez de tout ce qui vous préoccupe. D'ailleurs, la majeure partie des choses pour lesquelles vous vous faites du souci ne se produisent pas ou jamais. Cessez donc d'envisager le pire!

Singe : l'année idéale pour briller de toutes vos couleurs

Veuillez être créatif et innovateur dans tout ce que vous faites, et ce, tant en amour que dans votre travail. Profitez-en pour mettre à profit vos multiples talents, compétences et habiletés à travers vos loisirs de choix, vos passe-temps favoris, les arts, la décoration et dans vos affections. En 2017, il est possible que certains natifs de votre signe décident de faire l'acquisition d'un animal de compagnie.

Coq : l'année idéale pour prendre votre vie et votre destinée en main, et être plus vous-même

Vous pourrez faire des progrès significatifs dans votre carrière et même améliorer votre statut social si vous prenez l'initiative de vous enrôler dans un cours pour mieux parfaire vos connaissances. Veuillez songer à vous enrichir sur divers cultures, pays et croyances alors que tout ce bagage d'informations nouvellement acquis vous permettra d'établir des liens nouveaux avec des gens de souche différente de la vôtre, et de ce fait, des portes pourraient s'ouvrir.

Chien : tout vient à point à qui sait attendre

Votre charmante personnalité et belle manière feront en sorte d'attirer à vous une variété de gens, y compris certaines personnes émotionnellement nécessiteuses. Il sera primordial que vous définissiez vos limites pour mieux éviter qu'on abuse de vos largesses.



Cochon : 2017 vous tend les bras, à vous de l'accueillir avec joie!

Veuillez à présent concentrer vos efforts plus sur le côté spirituel de votre nature. D'ailleurs, vous pourrez en apprendre beaucoup sur vous-même si vous vous donnez la peine de tenir à jour un journal sur les pensées et sentiments qui vous animent. Inscrivez au quotidien tout ce qui vous a inspiré, tout ce qui a suscité une émotion chez vous, tant les bonnes que les moins bonnes, et à la fin de chaque mois, profitez-en pour les relire.

Je vous souhaite une année du Coq de feu heureuse et chanceuse.

D'autres prévisions de Marie Christine Dean sur astro-logique.com

Les coqs sont des personnes aussi charmantes qu’ambitieuses. Confiantes, sociables, motivées, elles peuvent toutefois être aussi pompeuses, impatientes, égoïstes et trop souvent chercher à être le centre d’attention. • Qualités : travaillant, loyal, digne de confiance • Défauts : vaniteux, impatient, égoïste

Les personnes nées en 1957 et en 2017 sont des coqs de feu. Elles sont dignes de confiance, ponctuelles et responsables, selon China Highlights. Les coqs de feu sont aussi des leaders nés, très organisés et tout aussi honnêtes. Il arrive toutefois qu’ils blessent des personnes sans le vouloir en étant trop francs ou trop directs.

Les coqs sont compatibles avec les personnes nées durant l’année du buffle et du serpent, car ils pensent de la même façon et sont tout aussi déterminés à atteindre leurs buts dans la vie. Leurs habitudes sont également complémentaires. Les coqs sont toutefois incompatibles avec les personnes nées au cours de l’année du rat, du lapin, du cheval et du chien, en raison de divergences au niveau de l’attitude et des opinions.

Selon China Highlights, les coqs sont des individus travaillants, actifs et débrouillards, en faisant des candidats idéaux pour une carrière en vente, en journalisme, en enseignement ou dans la sécurité publique.

• Chiffres : 5, 7, 8 • Couleurs: or, brun, jaune • Fleurs: glaïeul • Directions: sud, sud-ouest

• Michael Caine (1933) • Goldie Hawn (1945) • Jennifer Aniston (1969) • Cate Blanchett (1969) • Matthew McConaughey (1969) • Elijah Wood (1981) • Justin Timberlake (1981) • Britney Spears (1981) • Ariana Grande (1993)  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

