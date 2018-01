Avant de rédiger cet article je me suis demandé qui j'étais moi, Manon, 25 ans, pour parler des attentes des jeunes et de leurs envies, comment je pouvais bien en quelques mots résumer une génération toute entière: des milliers d'émotions, de vécus, d'expériences et de points de vues différents. J'ai une opinion sur ce que veulent les jeunes, bien sûr, mais elle m'appartient. Alors j'ai réalisé une petite étude sur un petit échantillon, une centaine de personnes entre 18 et 37 ans, et je me suis aperçue que ma vision des choses n'était pas si loin de la réalité. Nous sommes tous différents, uniques, nos attentes personnelles le sont donc tout autant, mais à l'échelle globale, mondiale, à l'échelle de l'humanité, ce que nous voulons, ce qui nous anime, nous inquiète, nous surprend, nous fait vibrer, pleurer, nous rassemble et nous unit car toutes ces choses sont les mêmes, sont les nôtres, celles propres à notre génération. Et toutes ces choses, les voici...:

Trouver sa voie et être heureux

Ce que nous voulons, c'est simple: être heureux. C'est notre attente première. Comme tout le monde! me direz-vous, mais justement, pas comme tout le monde. L'argent, très peu pour nous. Bien conscient que l'argent contribue au bonheur, ce que nous voulons avant tout, c'est être heureux. Etre heureux de la façon dont nous souhaitons l'être, une façon qui nous est personnelle. Le développement personnel, d'ailleurs, c'est notre crédo. Nous voulons mieux nous comprendre pour mieux nous développer. Trouver notre voie, notre mission de vie, LA façon dont on veut réellement dépenser notre temps. Le bonheur pour nous, c'est quoi? Certains savent, d'autres pas. A chacun d'entre nous de le découvrir. Une chose est sûre: nous n'aspirons plus à la vie des générations précédentes: boulot/métro/dodo. Nous voulons trouver NOTRE propre vie idéale. Pour Paul c'est partir vivre à l'autre bout du monde tout en étant freelance, pour Julie, c'est monter sa startup, pour Lola, c'est avoir du temps pour ses activités artistiques, sa famille tout en créant son potager bio. Pour tous, c'est se trouver, se comprendre, s'accepter. Pour vous, c'est quoi?

Aimer et être aimé & être en bonne santé

Un classique qu'on croyait disparu, les jeunes d'aujourd'hui rêvent bel et bien d'Amour avec un grand A, du prince charmant ou encore de leur Cendrillon des temps modernes. Leurs attentes ont changé, bien sûr, alors que certains les cherchent sur Tinder, d'autres rêvent secrètement de "dater" leur camarade de promo, la pantoufle de verre c'est l'IPhone, mais quoi qu'il en soit, "Love isn't dead" et les jeunes en rêvent toujours autant. La santé est primordiale pour eux, ce n'est pas, non plus, quelque chose qu'ils peuvent entièrement contrôler mais ils sont conscients de son importance et volontaires pour l'améliorer: arrêter de fumer, courir, faire plus de sport sont leurs objectifs. Ils veulent aussi améliorer leur bien-être, subir moins de stress au quotidien et initient de nouvelles manières de le faire: yoga, pilates, coaching, sophrologie... dans leurs entreprises aussi... Et vous?

Réussir ses projets

Les jeunes ont des projets. Des projets personnels, des projets professionnels. Ils sont entrepreneurs dans l'âme, mais c'est surtout parce qu'on leur a mis cette idée en tête depuis leur plus jeune âge: Quel est ton projet professionnel? ton projet de vie? ton projet d'entreprise? Aujourd'hui des projets, ils en ont pleins la tête et ce qu'ils veulent c'est qu'on les soutienne, qu'on leur donne la possibilité, les moyens de parvenir à réaliser les projets auxquels ont leur a tant demandé de réfléchir. Qui peut les aider? le gouvernement, les entreprises, les associations... tout le monde vraiment Alors, les aiderez-vous?

La paix dans le monde

La fin du terrorisme, des guerres... Conscients qu'à leur échelle, ils ne peuvent prendre de réelles décisions, ils sont convaincus qu'ensemble on peut faire bouger les choses. Qui est pour la guerre? me direz-vous. Personne! Certes, mais les jeunes sont prêts à mettre des actions concrètes pour ne plus contribuer à engorger le cercle vicieux des politiques, des entreprises, de la société, qui, par certaines de leurs actions, contribuent à entretenir ce système corrompu. Exit la consommation de masse, la loyauté aveugle, les jeunes recherchent du "sens" dans tout ce qu'ils font: travail, vie privée, associatif pour contribuer concrètement à un monde meilleur. Ils créent des associations, des entreprises sociales et se distancent des structures qui ne correspondent plus à leurs valeurs. Ils aspirent à plus de compassion et de solidarité, et vous?

La fin des inégalités

Inégalités raciales, culturelles, sexistes ou encore monétaires. Il n'y a pas plus "cliché" et pourtant... En 2018, c'est bien encore l'une des préoccupations premières des jeunes qui voient de plus en plus les inégalités se fendre au pas de leur porte. Avec l'arrivée des migrants, la croissance des Sans Domiciles Fixes, le harcèlement des femmes, les jeunes se posent de vraies questions et veulent agir. Ils voyagent plus que les générations précédentes et constatent de leurs propres yeux toutes les personnes qui vivent encore sous le seuil de pauvreté dans le monde. Ils cherchent à les aider et à mettre fin à ces inégalités: quelle solution? redistribution des richesses? fin du capitalisme? Création de structures d'accueil? Ils réfléchissent et mettent en place des actions concrètes en espérant pouvoir un jour, y mettre fin totalement. Mais ceux qui en ont réellement les moyens, c'est nous, ou bien vous?

Un emploi stable et épanouissant et plus d'aides publiques pour les jeunes

A l'heure ou nos parents travaillaient déjà, avaient un crédit maison sur le dos et deux enfants, nous peinons à trouver notre premier emploi avec un BAC+5, et encore plus pour des emplois épanouissants. En partie, car nous avons été bercés dans une douce illusion nous promettant le plein emploi dans quelques filières, mais aussi, car nous arrivons sur un marché saturé dans lequel les emplois sont segmentés et dénués de sens. Nous rêvons donc de liberté, d'épanouissement, de stabilité, d'équilibre et réinventons le monde du travail à notre façon: freelancing, startups...mais nous avons besoin d'aide pour bien pouvoir se lancer et contrer ce marché difficile de l'insertion des jeunes... A ceux qui lisent... à vous de jouer!

Surmonter ses difficultés personnelles

Confiance en soi, stress, organisation, problèmes de couple ou familiaux. Nous ne voulons plus les ignorer, nous voulons les accepter, nous accepter, travailler dessus et y remédier pour être plus heureux et trouver la vie qui nous correspond vraiment, par où commencer ? Un blog, un livre, un coach, une rencontre, un carnet, du sport... Toutes les opportunités sont belles pour pouvoir se surpasser et aller de l'avant! Nous aiderez-vous?

Un monde plus écologique

On en parle à la TV oui! On voit les ours blancs disparaître et amaigris oui! Mais nous, cela nous touche vraiment car on pense à notre futur et à nos enfants et au monde dans lequel ils grandiront et on n'a pas envie de leur dire que les ours c'était comme des gros loups et que les masques qu'ils portent pour respirer de l'air non pollué n'existaient pas avant... Alors là encore, on s'engage, on crée des initiatives pour contrer cela... Est-ce qu'à nous tout seul on y arrivera?

Une meilleure orientation scolaire & une école plus inclusive

Parce qu'on ne nous a pas guidés pendant notre jeunesse, filière S, L ou ES, école de commerce ou d'ingénieur, médecine pour les plus chanceux, ceux qui rentraient bien "dans le moule" et pour les autres... ce qui restait. Aujourd'hui, on s'interroge tous sur notre orientation professionnelle et on aspire à créer de nouvelles structures permettant à tous de s'exprimer à l'école: toutes classes sociales, tous niveaux, introvertis, extravertis, créatifs, cultivés, dyslexiques, hyperactifs, hypersensibles. Plus de ludisme, de créativité, d'individualité... Parce qu'on a tous un potentiel à exploiter... parce que tout le monde mérite d'avoir sa chance... non?

Être écouté...

Tout simplement... les jeunes ont des idées, et malgré leur jeune âge, elles sont innovantes, nécessaires, disruptives, solidaires, fondées... Ecoutez-les...

A moi de vous souhaiter une très belle année 2018, que tous vos projets et objectifs se réalisent et rappelez vous pour cela que: "Vous êtes aujourd'hui où vos pensées vous ont menées, vous serez demain où vos pensées vous mèneront" – James Allen.

