À partir de combien de partenaires sexuels je suis une salope?

Je n'ai aucune idée de mon nombre de partenaires. Je peux te donner une fourchette. Pas un nombre précis. J'imagine que c'est un peu plus que la moyenne mais je n'en sais rien. Comment savoir?

Je me rappelle ce film "What's your number?". L'héroïne lit dans un journal que 96% des femmes qui ont eu plus de vingt partenaires ne trouveront pas de maris. Alors elle part en croisade pour vérifier si oui ou non elle a atteint le fameux nombre des 20. C'est sur que un de plus...

Soit dit en passant, si on suit cette théorie vous pouvez d'ores et déjà ranger vos habits du dimanche pour le mien de mariage! #cestmort

J'ai aussi lu en commentaire sur Facebook quelque part: 'après cinq partenaires pour une femme c'est exagéré quand même'. Ah oui, quand même...

Et ce que j'observe c'est que, un nombre, un simple nombre permet de tirer un tas de conclusions bonnes ou mauvaises sur la personnalité de quelqu'un:

C'est une fille facile

C'est une chaudasse

Elle ne se respecte pas

C'est forcément parce qu'elle souffre qu'elle fait ça

Ou bien:

Elle aime ça! Elle doit en avoir de l'expérience

Ça doit être une bête de sexe! Elle doit TOUT faire au lit

Wow quelle libido!

Des conclusions tirées d'un simple nombre.

Okay, voici ce qu'il faut comprendre.

D'abord je vais vous la faire mathématique

Un nombre seul, même si on voulait en tirer une quelconque conclusion, ne veut rien dire.

Pour une fille célibataire pendant quatre ans disons, ça fait cinq partenaires plus ou moins par an. Pour une femme qui est célibataire un an, c'est quatre toutes les trois semaines. Ainsi ce chiffre ne veut rien dire ni sur un quelconque désir sexuel ou une quelconque moralité. Il ne donne AUCUNE information.

Et quand bien même on comptait sur un mois ou une semaine, on ne peut pas tirer de conclusions parce que:

A partir de combien de partenaires et sur quelle durée c'est 'trop'?

A partir du moment où on parle de 'trop' de 'beaucoup' ou de 'pas assez' c'est forcément un jugement.

Si je la fais philosophico-romantique

Chaque relation sexuelle, chaque partenaire est une expérience isolée: c'est pas des Legos, ça s'empile pas! Bien sûr, chacune va nous affecter à sa manière, va nous changer, nous apprendre des choses.

Chacune de mes relations, de la plus médiocre à la plus exceptionnelle m'a appris quelque chose. Et aucune n'est comparable ou 'ajoutante'.

Aussi, on ne peut pas les amalgamer, en disant 10, 20, 300, ça fait 'beaucoup'. Ce sont à chaque fois des expériences uniques. Et à part si je rentre dans une spirale destructive, qui affecte ma santé (comme par exemple... manger 'trop' de sucre ou prendre 'trop' de drogues le pourraient) à part si cela cause de la vraie souffrance, ce nombre ne regarde absolument personne.

Et je vais vous la faire anti-moralité

QUI décide? Qui décide que ce nombre est acceptable et que celui-ci ne l'est pas?

Toi dans ton petit coin avec ton référentiel personnel?

En quoi 5 penis dans ton vagin c'est moins "grave" qu'avec 50? C'est quoi cette métrique que de merde? Encore une fois, les expériences sexuelles ne sont pas des Legos!

Ça me gave. Ça me gave profondément qu'on soit encore jugés, évalués et mesurés par un nombre qui ne veut rien dire.

Car ... tu ne sais pas.

On ne connaît pas la vie de chacun, on n'en connaît pas les détails. On ne sait pas comment chaque relation est vécue.

On se fait juste un FILM de ce que cela signifie d'être quelqu'un qui a couché avec 1, 10, 20 ou 300 partenaires.

Alors à partir de quel nombre je suis une salope, je vous le demande?

Car à 30 ans j'imagine bien que ce nombre va augmenter! Enfin j'espère! Et peut-être que ce sera d'1, et peut-être que ce sera de 450.

Mais... qui peut le juger?

Absolument chacune de mes expériences sexuelles m'a construite et m'a appris des choses. Que ce soit le coup d'un soir après un inconnu ou les relations dans le cadre d'une relation monogame.

Bien sûr, il est important de se protéger et de prendre soin de soi. Mais à partir du moment où l'on rentre dans des rapports d'adultes consentants, qui peut se permettre de juger de la moralité?

'La moralité n'a point le droit de cité dans la sexualité', dit mon amie Marie-Anne.

Et j'en ai absolument MARRE que des personnes soient disant bien pensantes nous empêchent de vivre.

Et si je veux 2 (voire 3) hommes dans mon lit?

Et si j'aime être attachée et dominée?

Et si j'adore le sexe anal?

ET ALORS?

Indirectement, on nous envoie culpabilité et honte à la figure, deux sentiments qui nous empêchent d'explorer nos fantasmes et nos désirs.

Conséquence: on aborde la sexualité, le cœur, le corps et l'âme serrés. On ne se sent pas en sécurité et on a du mal à se sentir vulnérable.

Fais, vis, sens ce qui te fait plaisir.

De toute façon, on va tous mourir!

Partage ce message si tu en as toi aussi assez d'être jugé dans ta sexualité.

PS: j'aurais pu faire le même en disant: 'en dessous de combien de partenaires je suis une sainte nitouche', car évidement on est jugé dans les deux sens.

Ce billet est également publié sur le blog de Lyvia Cairo.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.