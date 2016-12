Les vidéos de Frédéric Back, pour ajouter un peu de merveilleux au temps des Fêtes

ADVERTISEMENT

J'aime regarder les vidéos de Frédéric Back pendant les vacances du temps des Fêtes. Ils me présentent un monde meilleur, plus écologique et respectueux des animaux. De plus, les jeunes adorent ces petites vidéos. Je vous propose les quatre que je préfère.

Frédéric Back est le seul Canadien, selon mes connaissances, à avoir gagné deux Oscars à Hollywood. Il y a deux ans, en décembre 2014, âgé de 89 ans, il nous a quittés. Pour perpétuer la mémoire de ce grand humaniste et de cet homme très généreux, j'encourage mes concitoyens à visionner ses films.

Pour mieux connaître Frédéric Back, on peut consulter sa biographie et l'ensemble de son œuvre à fredericback.com , sur Wikipedia, et sur Facebook où des admirateurs font connaître ses réalisations en actualisant sa page.

Je considère que Frédéric Back mérite d'être mieux connu au pays du « Je me souviens ». Il était toujours disponible pour supporter les causes écologiques. Il ne lésinait jamais pour fournir gratuitement des dessins afin de promouvoir nos campagnes annuelles de recherche de bénévoles, pour planter des arbres ou pour la SQDA, pour protéger les animaux lors de la période de déménagement en juillet, pour écrire une lettre d'appui à un projet, ou une lettre de recommandation à des individus, etc.

Je commence par vous suggérer de visionner « Tout rien » qui est tout simplement fantastique. D'une durée de 11 minutes seulement, ce film traite de l'écologie et de la création de l'univers. Le plus surprenant consiste à voir une vidéo avec ses images superbes, de la belle musique, mais sans paroles.

Vous pouvez vivre une belle expérience pédagogique avec vos enfants, comme je l'ai souvent expérimentée dans les écoles primaires. Suggérez-leur de visionner ces petites vidéos sur le site internet de Radio-Canada ou sur You tube, sans commenter et par la suite vous pourrez initier une belle discussion en famille. Les enfants comprennent tout et aiment le contenu.

Comme deuxième choix, je propose « Crac », qui est excellent aussi. Il dure 15 minutes et raconte l'histoire d'une chaise berçante qui relate notre histoire, avec musique traditionnelle québécoise et paroles, humour et légendes d'ici au rendez-vous. Cette vidéo a reçu l'Oscar du meilleur court métrage d'animation.

Avec « L'homme qui plantait des arbres », vous vivrez 30 minutes d'émerveillement. Frédéric Back s'est inspiré du beau roman au titre éponyme de Jean Giono. Il a reçu un second Oscar pour ce film. Il aimait planter des arbres. Cette vidéo est tout indiquée pour mieux comprendre les effets du Plan Nord qui revient dans l'actualité.

Frédéric Back appuyait les scouts qui commencèrent à planter des arbres sur les bords des routes, des autoroutes et dans les parcs municipaux en 1971. À ce jour, les scouts du Canada ont mis en terre plus de 70 millions d'arbres, de 15 essences différentes. Au Québec, j'ai reçu la permission pour planter en 1991. Cette année-là, ma Troupe de scouts, leurs parents et amis en ont planté 25 000, le premier samedi de mai. Nous avons continué par la suite. Nous avons planté 95 000 arbres en mai 1993, en une journée, grâce à 400 bénévoles. A chaque année, Frédéric Back venait nous encourager et discuter avec les jeunes planteurs sur les bords des routes des Laurentides. Sa très gentille épouse Guylaine l'accompagnait et aimait échanger avec les planteurs. Les bénévoles, les scouts, les membres des Clubs Optimistes, les groupes d'élèves de différentes écoles appréciaient de les rencontrer et en étaient fiers. Tous voulaient se faire prendre en photo avec eux. Sa seule présence était inspirante. C'est un peu grâce à lui que nous sommes rendus aujourd'hui à 2,3 millions d'arbres plantés dans les Laurentides, où les Back venaient souvent séjourner à leur chalet.

« Le fleuve aux grandes eaux » est le quatrième vidéo que je vous propose. Il dure 24 minutes. Il nous parle du fleuve Saint-Laurent et ses animaux qui l'habitent. Il est toujours d'actualité pour ceux qui veulent sauver nos bélugas et combattre l'oléoduc. Frédéric Bach était le fondateur de la Société Québécoise de Défense des Animaux (SQDA), un organisme francophone. Il anima les activités de cet OSBL pendant plusieurs années. Il m'avait invité à être membre du CA. Il aimait les animaux et cette affection transpire dans ses films. Il écrivit de nombreuses lettres aux différents gouvernements pour améliorer le sort de ces êtres vivants, qu'il respectait énormément. Même si les problèmes environnementaux et le sort les animaux pouvaient le désespérer à l'occasion, sa vision humaniste de l'être humain et son amour de la vie en général étaient contagieux. Il respectait au plus haut point toutes les formes de vie. Il était végétarien. Le journal La Croix, en France, le nommait « Le Noé du Québec ».

Selon moi, la vie de Frédéric Back s'apparente au héros de Jean Giono Élzéard Bouffier, décrit dans son roman « L'homme qui plantait des arbres » (Folio, 1983, 72 pages). Elzéar et Frédéric avaient confiance en la nature humaine.

« Quand je réfléchis qu'un homme seul (Élzéard Bouffier) réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que, malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais, quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. »

Il nous a apporté beaucoup.

