Pas de mauvaises surprises pour les clients d'Hydro-Québec

Plusieurs membres de Projet Genèse signaient récemment une lettre publiée dans certains médias qui portait sur les tarifs d'électricité au Québec et l'engagement social d'Hydro-Québec envers ses clients à faible revenu. Cette lettre comporte plusieurs perceptions erronées que nous souhaitons corriger.

Tarifs les plus bas de l'Amérique du Nord

Hydro-Québec a respecté son engagement en appliquant une hausse des tarifs d'électricité inférieure à l'inflation pour une deuxième année de suite. En effet, la Régie de l'énergie a autorisé une hausse de 0,7% pour tous les clients résidentiels et la majorité des clients d'affaires, soit 1% sous le taux prévu de l'inflation.

Nous avons aussi développé une stratégie pour protéger les petits consommateurs, ce qui devrait se traduire, pour certains, par une légère baisse de leur facture. Pour les autres clients résidentiels, l'impact mensuel de la modification tarifaire depuis le 1er avril est d'environ 0,88$ par mois pour une petite maison et de 1,75$ par mois pour une maison de taille moyenne.

Notre volonté est de fournir le meilleur service au meilleur coût possible. C'est pourquoi les Québécois continueront de bénéficier des tarifs les plus bas de l'Amérique du Nord. En 2017-2018, ils paieront leur électricité un prix deux fois moins élevé qu'à Toronto et quatre fois moins qu'à New York.

Soutien aux ménages à faible revenu

Hydro-Québec s'est engagée à soutenir ses clients à faible revenu avec un budget de 50 millions de dollars qui servira notamment à des ententes de paiements personnalisées et à des programmes en efficacité énergétique pour cette clientèle.

Les prix de l'électricité ont moins augmenté que ceux de plusieurs produits de consommation comme le lait, les œufs, les transports en commun et les assurances au cours des 20 dernières années, selon Statistique Canada.

Sur la question des débranchements, il est important de savoir qu'Hydro-Québec favorise les ententes de paiements et invite ses clients qui ont de la difficulté à payer leur facture à communiquer le plus tôt possible avec notre service à la clientèle. La coupure de service n'arrive qu'en dernier recours, dans le cas de clients qui ne respectent pas leur entente ou qui ont accumulé un solde impayé trop élevé.

Souci de l'environnement et des communautés

Au fil des ans, Hydro-Québec et les communautés autochtones ont bâti plusieurs partenariats permettant aux communautés d'exprimer leurs préoccupations et de profiter des retombées économiques des projets tout en continuant d'utiliser leurs terres et de pratiquer leurs activités traditionnelles. Dans le nord du Québec, nos réservoirs occupent environ 1% d'un territoire qui, lui, couvre 60% de la superficie totale du Québec.

Enfin, il est important de préciser que le mercure dans la chair des poissons des réservoirs hydroélectriques est un phénomène temporaire qui est bien connu, ayant fait l'objet de nombreuses études, et qui est bien géré. Hydro-Québec prend toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum les risques pour la santé des communautés vivant à proximité des réservoirs. Aucun cas d'intoxication au mercure n'a été signalé parmi les consommateurs de poissons au Québec.

