Charte des valeurs: ne touchez pas à l'islam! (Partie 1)

Au Québec, la charte des valeurs a marqué un moment décisif dans l'histoire de la laïcité dont on n'a jamais véritablement pris la mesure, empêtrés que nous sommes dans la honte et la culpabilité. Encore aujourd'hui, bien que l'on ignore toujours tout des motivations réelles d'Alexandre Bissonnette concernant l'attentat à la mosquée de Québec, cet évènement tragique a ramené la Charte dans l'actualité, alors que l'on continue bêtement de répéter que ce projet de loi stigmatisait les musulmans, particulièrement les femmes voilées, qu'il était raciste, xénophobe et islamophobe.

Mais au-delà de ce bouquet d'insultes habituelles que l'on rencontre partout en Occident chaque fois qu'un pays veut légiférer en matière de laïcité face à un islam militant, pro-voile et farouchement anti-laïque, le temps est venu de délaisser les invectives pour la réflexion et de préférer l'analyse à l'autoflagellation.

Avant la Charte: exit le christianisme

Avec la Révolution tranquille, l'État québécois s'est imposé dans des secteurs autrefois occupés par le clergé catholique, tels l'éducation, la culture, la santé et les services sociaux, conduisant ainsi à la laïcisation de nos institutions publiques.

À la fin des années 60, les collèges classiques ferment pour être remplacés par des cégeps laïques et les universités sont laïcisées. Dans la foulée de Vatican II voulant moderniser l'Église, les enseignants catholiques abandonnent leurs habits religieux sans que le gouvernement ait à légiférer sur cette question. En 1997, les commissions scolaires sont déconfessionnalisées alors qu'en 2005, les écoles publiques mettent fin à l'enseignement religieux.

Ces efforts de laïcisation ont été menés, non sans peine, vis-à-vis les catholiques et les protestants sans que l'on crie à la stigmatisation des chrétiens ou à la christianophobie. À cette époque, les syndicats, la gauche, les féministes et les militants laïques communiaient tous à la même table pour écarter la religion du milieu scolaire et il ne serait venu à l'idée de personne de traiter ces militants de racistes, la religion n'étant pas encore devenue une race...

La charte des valeurs

En 2013, le projet de charte des valeurs provoque une incroyable levée de boucliers chez les politiciens fédéralistes, les intellectuels multiculturalistes, les islamistes, des musulmans, des juifs et des catholiques tout en recevant un fort appui chez les francophones. Une seule proposition de ce projet de loi était contestée; celle de l'interdiction du port de signes religieux pour les employés de l'État. Imaginez, il a suffi de cette seule proposition pour déclencher un pareil incendie et enflammer toute la classe politique, la classe médiatique et les réseaux sociaux.

Bien que concernant toutes les religions, cette interdiction visait principalement à endiguer la prolifération du voile islamique dans les institutions publiques, particulièrement dans les écoles et les CPE. N'eût été ce voile, cette interdiction n'aurait jamais été proposée, cela va de soi. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que pour la première fois de son histoire, le gouvernement du Québec voulait légiférer face à une religion qui n'était pas la nôtre, et pas n'importe laquelle; l'islam. Voilà le crime!

Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui ces questions de laïcité soient devenues si difficiles et si sensibles?

Parce que l'on peut bien exiger des chrétiens le respect de la laïcité, mais face aux musulmans, la tâche est nettement plus malaisée même si plusieurs de ceux-ci sont pour la laïcité. Il en est ainsi au Québec et il en est également ainsi en Europe. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui ces questions de laïcité soient devenues si difficiles et si sensibles? Et par quel miracle, les militants laïques qui défendent les mêmes principes que face aux catholiques, deviennent-ils bizarrement des racistes et des xénophobes?

Parce qu'en Occident, l'islam incarne «l'Autre», qu'il en est l'essence la plus significative et qu'à ce titre, il jouit d'une protection dont le christianisme sera toujours privé; celle de pouvoir confortablement s'adosser au multiculturalisme pour s'opposer à la laïcité.

Il est même la seule religion qui soit considérée comme une race. L'islam est devenu une race! Vous imaginez l'imposture. De propager un tel sophisme est politiquement rentable puisqu'il permet d'accuser les militants laïques de racisme, de transformer les musulmans en victimes, de culpabiliser les Québécois, de moraliser la défense de la laïcité et de rendre évidemment plus difficile toute critique de l'islam.

Voilà pourquoi le manque d'ouverture et la peur de l'Autre sont brandis comme un épouvantail aussitôt que l'on s'oppose à la pénétration de l'islam dans nos institutions publiques. La récente volte-face de Charles Taylor sur l'interdiction des signes religieux pour les personnes en situation d'autorité en est d'ailleurs une illustration manifeste.

Le voile islamique: un problème mondial

Philippe Couillard a récemment déclaré que le voile ne causait aucun problème. C'est faux. Le voile islamique est partout un problème. Dans les pays musulmans, il est à la source de bien des violences à l'égard des femmes. Il consacre leur infériorité sociale et juridique et réduit les femmes à n'être que des objets sexuels devant se soustraire au regard des hommes. Que certaines musulmanes disent le porter par choix ne change rien à la signification de ce symbole sexiste. Faut-il s'étonner que pour les islamistes, le port du voile soit une obligation pour les femmes?

Le voile islamique a été exporté en Occident par le régime iranien de Khomeiny à partir des années 80. Et l'offensive se poursuit depuis ce temps. Il demeure jusqu'à ce jour la meilleure vitrine de l'islam, celle d'un islam politique, ambitieux, prosélyte et conquérant qui instrumentalise le corps des femmes pour servir ses intérêts politiques.

S'il est une chose que l'épisode de la charte des valeurs nous aura permis de comprendre, c'est que peu importe le parti, peu importe qu'il soit nationaliste ou non, souverainiste ou non, végétarien ou non. L'opposition au port du voile islamique dans les institutions publiques demeure et demeurera toujours un combat rude, coûteux, exigeant et difficile. Ceci est vrai pour le Québec comme pour tous les autres pays occidentaux et même pour les pays musulmans.

Alors bien mal avisés sont ceux voulant nous faire croire que la tempête de 2013 est la faute aux méchants péquistes. Saluons plutôt ici leur audace et leur courage d'avoir osé défendre la laïcité face à l'islam alors que les libéraux tergiversent, laissent pourrir la situation et sont impuissants à légiférer sur cette question depuis plus de dix ans.

S'il est une chose dans ce dossier que l'on peut reprocher aux péquistes, c'est de n'avoir pas bien compris et d'avoir sous-estimé ce à quoi il s'attaquait: l'islam et le multiculturalisme «canadien». L'erreur des péquistes n'est pas d'avoir voulu interdire le port de signes religieux qui est une exigence laïque fort légitime, mais plutôt d'être partis en guerre avec un tire-pois.