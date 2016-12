Les soins palliatifs et l'épiphanie des liens humains

ADVERTISEMENT

Le temps de Noël est un temps précieux. Il propose un arrêt, il suggère une pause dédiée à la méditation. À tout le moins, il donne lieu à une reconfiguration des routines. Dans tous les cas, il suscite les rencontres, il les encourage.

Dans la tradition qui nous concerne, la contemplation de la crèche explique l'origine et la prépondérance toujours vive des fêtes inscrites dans ce temps de l'année. Or, si on prend la peine de s'arrêter, la symbolique véhiculée par la Nativité suggère une réflexion sur la fragilité et les façons de l'entourer. Elle insuffle le besoin de penser la vulnérabilité, la prudence et le bien commun.

Il y a pléthore de moyens de le faire, mais en observant l'actualité entourant les législations (québécoise et canadienne) encadrant la fin de vie, comment ne pas y voir une reconfiguration emblématique des enjeux allégoriques de la crèche?

Vulnérabilité

Les soins palliatifs sont nés d'une démarche de marque chrétienne, dans un contexte très marginal, en réaction à une médecine technicienne envahissante. En effet, Cicely Saunders a fondé ce mouvement dans la foulée d'une conversion personnelle autour de la trentaine. Pour elle, l'essentiel était de créer un lieu d'accueil, d'inspiration religieuse pour les patients en phase terminale.

L'inspiration est donc chrétienne et elle incarne un projet d'adapter le soin à la vulnérabilité de la fin de vie qui était mise à mal par une médecine à la posture trop suffisante. Telles étaient les conditions revisitées de la crèche. Un patient vulnérable comme un nouveau-né, un environnement hostile à la protection de la fragilité, mais une qualité d'amour propice à garantir une présence sécurisante et rassurante.

Depuis les années 60, ce modèle de communauté accompagnante a fleuri un peu partout en Occident. De sa marginalité originaire, le mouvement s'est multiplié et a germé en associations diverses. Bref, il s'est installé et il tend à s'institutionnaliser. Au demeurant, la charité est toujours à l'œuvre, même si elle ne porte plus ce nom : le service au vulnérable nourrit la générosité du soin.

Mais le regard penché, l'oreille ouverte et la main tendue ne suffisent pas à tout expliquer. L'espace-temps palliatif révèle et questionne la fragilité humaine en tant que telle. Ce memento mori atteint les soignants comme les membres des familles. À l'instar du mystère enveloppant la symbolique de la crèche, celui de l'accompagnement palliatif recèle des actes humains aux richesses insoupçonnées.

L'occasion de raviver le souvenir de notre mortalité pousse à réfléchir à la fragilité de notre être et c'est là une hygiène personnelle des plus salutaires. Cet exercice est complexe. Comme Noël est la saison des cadeaux, je vous suggère le beau petit livre de la professeure Gaëlle Fiasse de l'université McGill. Son essai Amour et fragilité, publié aux Presses de l'Université Laval, distingue les différentes déclinaisons de la fragilité comme de la vulnérabilité. Son propos, attentif aux mots et aux choses, dispose à méditer sur nos fragilités incontournables, sur le lien entre vulnérabilité et amour, sur les conditions favorisant l'émergence du meilleur de soi au service d'autrui.

Prudence

La fragilité des personnes n'a d'égal que la fragilité de l'environnement lui-même. Naître dans une mangeoire (c'est le sens étymologique du mot crèche), suggère la précarité des lieux et commande une attention et un abandon aux êtres comme aux circonstances.

L'accompagnement palliatif se résume à pratiquer l'art du lâcher-prise. Cela vaut pour tous. Cela signifie aussi que l'environnement où cet art se pratique doit préserver les conditions optimales de sa réalisation. La prudence, qualité de prévoyance à l'égard des biens à poursuivre et des maux à fuir, trouve tout son sens dans le paradigme de la crèche. Marie et Joseph sont des réfugiés en fuite devant la menace mettant en péril le futur de leur famille.

Il me semble que la prudence est de mise quand on tente de comprendre la sagesse des praticiens du palliatif. Les réticences exprimées par ceux-ci lors des consultations publiques sur la question de «mourir dans la dignité», ce que l'on retrouve encore à l'œuvre dans la résistance des maisons de soins, ou encore la voie d'une quantité importante de médecins refusant de pratiquer l'euthanasie, ne sont-ils pas des indicateurs probants de réaction à un choix politique menaçant l'intégrité de l'héritage d'une bonne pratique médicale?

À voir la vitesse avec laquelle l'idéologie du «tout à l'autonomie» réclame l'étendue des lois favorisant le suicide assisté et l'euthanasie (loi 2 et C-14), je me demande si on ne retrouve pas les circonstances similaires à celles évoquées par le récit fondateur des fêtes de Noël?

En octobre dernier, Le Devoir rapportait les propos d'un membre de la commission des soins de fin de vie qui estimait que «l'arrivée de l'aide à mourir expose le milieu des soins palliatifs au Québec à un risque de "fracture et d'implosion", en raison des pressions croissantes exercées pour "faire pénétrer l'aide à mourir" dans ses milieux de soins ». Il s'agit d'un inquiétant constat.

Fuir l'idéologie pour préserver la qualité des soins est un vrai défi à relever pour ceux qui sont au fait du plus intime de l'expérience palliative.

Une autre suggestion de cadeau pour réfléchir à la portée politique de cela est le livre de Jacques Ricot, Le suicide est-il un droit de l'homme?, publié chez M-editer en 2015. Le philosophe nantais interroge la mutation de la perception du suicide vu comme une faute et considéré maintenant comme un malheur. Il distingue bien les avantages et les inconvénients de cette métamorphose. Il offre au lecteur une réflexion féconde sur les limites de la liberté individuelle et il révèle les paradoxes : «Curieusement, c'est au moment où nous avons les moyens de rendre la fin de vie supportable que monte, dans nos sociétés développées, la revendication d'une "aide" à mourir et non celle d'une aide à vivre sa vie jusqu'à son terme.»

Bien commun

La postérité et la pérennité de l'exemplarité de la crèche, malgré notre ignorance désolante à son égard, ne minimisent en rien son rôle structurant notre vie sociale et politique. Toutes les tentatives idiotes de remplacer cela pas les fêtes du «bonhomme de neige entre le renard et le grizzly» ne changeront rien à l'affaire. Nous sommes le produit de la culture judéo-chrétienne. Mais comme le soulignait avec éloquence G-K Chesterton : «Le monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles, parce qu'isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules.»

Les milieux de soins palliatifs, dans leur spécificité, représentent peut-être une métamorphose de la Nativité? C'est peut-être une occasion de préserver la trame de liens humains signifiants contre l'isolement? Dans les conditions de leur fragilité endossée, leur avenir demeure vulnérable. Je pense que pour l'heure d'aujourd'hui, ils contribuent au bien commun, ils représentent un espoir, voire même une espérance.

L'accompagnement inscrit dans la tradition des soins palliatifs est une sorte d'épiphanie de liens humains particulièrement signifiants et profonds. Cependant, cette qualité de relation est fragile et elle ne s'accommode pas aux amalgames proposés par une législation confondant euthanasie avec soins d'accompagnement de la vie jusqu'à son terme naturel.

En 2017, il faut relire 1984 de G. Orwell. C'est la suggestion de lecture s'imposant ici. Nous sommes entrés dans l'ère du novlangue. C'est un axe de réflexion qu'on ne saurait négliger pour assurer le meilleur épanouissement de nos cités...

Close  Le droit à l'euthanasie à travers le monde sur  

Un projet de loi sur l'aide médicale à mourir a été adopté en 2014. Il s'agissait de la première législation du genre au pays. La loi stipule que les patients doivent demander à répétition à un médecin de mettre fin à leurs jours en raison des souffrances physiques ou psychologiques atroces qu'ils endurent. Ils doivent avoir été jugés sains d'esprit au moment où ils ont formulé leurs requêtes. La législation est déjà contestée devant les tribunaux par deux groupes québécois, qui font valoir qu'elle serait susceptible d'affaiblir des articles du Code criminel interdisant le suicide assisté et l'euthanasie.

Le Vermont est devenu le premier État américain à garantir le droit de mourir en recourant à une législation plutôt qu'en misant sur un référendum ou en se pliant à une décision judiciaire. La loi en question, entrée en vigueur en mai 2013, a été calquée sur celle de l'Oregon et prévoit les mêmes balises. Les malades doivent donc indiquer à trois reprises qu'ils souhaitent en finir. Il faut que ce message soit livré par écrit à une occasion. Il est aussi indispensable qu'un deuxième médecin reconnaisse qu'ils s'éteindront dans un horizon de six mois et qu'ils ont la présence d'esprit pour décider de mourir.

Dans la foulée d'un référendum, cet État de l'ouest des États-Unis a promulgué une législation sur le droit de mourir en 2008. Tout comme en Oregon, les patients qui ont moins de six mois à vivre doivent prendre par eux-mêmes la médication leur ayant été prescrite par un médecin. Selon les données gouvernementales, 549 personnes ont déposé une requête pour obtenir le droit de mettre fin à leurs jours entre 2009 et 2013. Pas moins de 525 d'entre eux ont pu aller de l'avant.

En janvier 2014, un magistrat a statué que les patients en phase terminale considérés comme sains d'esprit ont le droit de demander l'aide d'un médecin pour obtenir des médicaments s'ils veulent se suicider. Le procureur général de l'État a choisi d'en appeler de ce jugement et une décision doit être rendue dans le dossier plus tard cette année.

En 2009, la Cour suprême du Montana a statué que la politique publique de cet État soutenait les personnes en phase terminale désireuses de mettre fin à leur vie dans la mesure où elles sont saines d'esprit. Dans cette juridiction, les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments aux malades pour les aider dans leur démarche. Cependant, les patients doivent les prendre eux-mêmes. Des projets de loi détaillés en lien avec ce dossier ont été déposés dans cet État, mais ils n'ont pas été adoptés. La décision du plus haut tribunal de l'État tient donc toujours la route aujourd'hui. Par contre, il n'existe pas de statistiques relatives au nombre de personnes qui l'ont invoquée pour pouvoir provoquer leur mort.

À la suite d'un référendum, l'Oregon est devenu le premier État américain à permettre aux médecins de prescrire une médication suffisamment puissante pour mettre fin à la vie de patients en phase terminale qui sont toujours sains d'esprit. Cependant, ces professionnels de la santé ne sont pas autorisés à administrer le cocktail mortel aux malades, qui doivent être en mesure de le prendre sans obtenir d'aide extérieure. Les patients doivent obligatoirement exprimer à trois reprises leur volonté de mourir, dont une fois par écrit. Il faut qu'ils laissent au moins 15 jours s'écouler entre chacune de leurs requêtes. Il est également nécessaire qu'ils obtiennent l'avis d'un second médecin qui attestera qu'il leur reste moins de six mois à vivre et qu'ils disposent de l'équilibre mental nécessaire pour décider de leur sort. La législation est entrée en vigueur à la fin de 1997, et en juin 2014, un peu plus de 800 personnes y avaient eu recours.

Ce pays a légalisé l'euthanasie pour les adultes en 2002. Durant la dernière décennie, le nombre de personnes y ayant eu recours a bondi, passant de 235 en 2003 à 1432 en 2012. De manière générale, les médecins administrent un puissant sédatif aux patients avant de leur injecter un autre médicament pour arrêter leurs fonctions cardiaques. En 2014, l'âge limite de 18 ans a été levé et des enfants en phase terminale, qui reçoivent le consentement de leurs parents et de leur médecin, peuvent avoir accès au suicide assisté.

La législation de ce pays relative à l'aide à mourir s'inspire largement du modèle néerlandais. Dans ces deux juridictions, les lignes directrices et les restrictions sont similaires.

L'euthanasie est légale dans ce pays dans certaines circonstances spécifiques. Les personnes âgées de plus de 12 ans peuvent y avoir accès si leurs parents y consentent. Les patients n'ont pas à prouver qu'ils souffrent d'une maladie incurable pour avoir droit au suicide assisté. Par contre, ils doivent faire la démonstration que leurs souffrances sont intolérables. Un médecin néerlandais peut pratiquer une euthanasie si un patient, dont les douleurs sont intenables et dont la condition n'a aucune chance de s'améliorer, demande à mourir alors qu'il comprend parfaitement la situation dans laquelle il se trouve. Ce professionnel de la santé doit également obtenir le feu vert de l'un de ses collègues avant de procéder.

Une loi adoptée en 1942 interdit à quiconque d'aider un malade à s'enlever la vie pour des considérations égoïstes. Cependant, les gens capables de prouver qu'ils ont facilité un suicide pour des motifs désintéressés ne sont pas considérés comme des criminels. En outre, l'aide à mourir peut être offerte par des personnes qui ne sont pas des médecins et il n'est pas nécessaire de fournir des preuves médicales pour pouvoir passer à l'acte. La Suisse est le seul pays au monde qui permet aux étrangers de franchir ses frontières pour venir y mettre un terme à leurs jours.

Le pays a légalisé en 2010 l'euthanasie passive.

L'interruption des soins dans certains cas est autorisée depuis 2002. Depuis février 2010, la justice rend moins probables les poursuites contre une personne aidant un proche à se suicider par compassion, à condition que ce dernier en ait clairement exprimé l'intention.

L'euthanasie passive est tolérée si le patient en a fait la demande.

Comme en Allemagne, l'euthanasie passive est tolérée si le patient en a fait la demande.

Le pays prévoit depuis 1992 que chaque citoyen peut déclarer par écrit son refus de tout acharnement thérapeutique, des déclarations qui sont sauvegardées dans un registre central.

L'euthanasie passive est autorisée à la demande du patient en fin de vie ou d'un proche si celui-ci est inconscient.

Les malades incurables peuvent refuser leur traitement.

À l'instar de la Hongrie, le pays autorise les malades incurables à refuser leur traitement.

Les malades ont le droit de refuser d'être soignés.

L'euthanasie active ou passive est condamnée mais le conseil d'éthique admet l'arrêt des traitements dans certains cas désespérés.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

