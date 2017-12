Voici un avant-goût de la prochaine saison de Like-moi!

Samedi matin, Télé-Québec a publié un sketch exclusif de la troisième saison de Like-moi! On y voit Katherine Levac en employée de bureau qui s'appelle Marie. Cette dernière a de la difficulté avec son ordinateur. Elle appelle donc Léon (Adib Alkhalidey), qui lui dit qu'il arrive pour le réparer. On y voit alors une mise en scène élaborée mettant Léon et le personnage de Guillaume Lambert en duel, complète avec de la musique quétaine d'inspiration asiatique, des effets spéciaux et une épée.

Léon va ensuite voir Marie à son bureau et lui explique comment faire, pendant que le personnage de Guillaume Lambert le fusille du regard.

C'est hilarant à souhait, et ça nous donne hâte de voir la troisième saison de Like-Moi! On pourra voir les nouveaux épisodes dès le lundi 8 janvier à 22 heures.