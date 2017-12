Safia Nolin collabore avec Les Appendices

La chanteuse Safia Nolin rajoute une autre corde à son arc: humoriste! En effet, elle a participé au spécial de fin d'année du collectif d'humoristes Les Appendices, Tourlou 2017.

On y voit Safia portant une robe fleurie et un cardigan, plus maquillée qu'à l'habitude et avec des mèches roses dans les cheveux.

Outre Safia, d'autres invités spéciaux sont en vedette dans le spécial de fin d'année. En effet, on y retrouve Gabriel Nadeau-Dubois et Richardson Zéphir, entre autres.

Tourlou 2017 est disponible en entièreté sur le site web de Télé-Québec. L'émission sera diffusée le lundi 1er janvier à 22h30 et rediffusé le vendredi 5 janvier à 22h59.